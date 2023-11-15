哪裡有光我就往哪裡去！我爸的日文名字就是HIKARI，對這家光鍋物相當有印象，之前經過就已經注意到，最近光鍋物換新菜單再出發~

就特別帶爸爸一起來朝聖，這家後山埤相當高人氣的鍋物專賣店，私房熬煮的特色湯頭，搭配獨一無二的佐料，碰撞出最美妙的好滋味！

日式昆布湯清澈順口、喜歡甜鹹重口味推薦壽喜燒、香氣十足名古屋赤味增、大小朋友都愛的濃郁法式牛奶，我通通都好喜歡~

肉品更是一級棒！滑牛軟嫩口感很少見、蒜味松阪爽脆沒有腥味、職研月見牛拼盤-A5和牛、牛小排、霜降牛3種頂級肉品一次吃個夠！

副餐升級日式漬蛋黃丼、炙燒A5和牛月見丼，米飯包裹蛋液，濕潤口感深得我心～人氣單點職人手製蝦漿、手打雞肉丸彈牙滿分，用料太實在了

光鍋物自助吧更是一大賣點，飲品口味豐富，甜點霜淇淋🍦自己DIY，想吃多少自己擠，灑上抹茶粉、焙茶粉，增添風味，劃下最棒用餐句點

光鍋物地點真的很方便，搭捷運從後山埤站出來一下子就到，地點真的非常好，位於車水馬龍的忠孝東路上，走過路過不怕會錯過~

光鍋物店內空間設計得很有質感，相當典雅的設計，光線點綴得很漂亮~整體的氣氛相當舒服，吸引滿滿的饕客，慕名而來朝聖，想吃光鍋物記得早點訂位喔～

光鍋物職人精神

光鍋物效法日本的職人精神，要提供客人最完美的滋味，研選高品質食材，注重每個料理環節、調味、擺盤通通不馬虎，讓人不用出國就可以享受到職人的好手藝～

光鍋物和風前菜-玉子燒

採用日式套餐的消費方式，很特別居然有前菜，一般火鍋店都沒有這樣的餐點，光鍋物的玉子燒表面有層脆脆的糖衣，表面卡滋卡滋酥脆、玉子燒本體軟綿口感，大小朋友都會很喜歡～



光鍋物和風前菜-茶碗蒸

另一個也廣獲好評的前菜是茶碗蒸，軟綿細緻的蒸蛋口感滑嫩，還有一顆顆多汁的玉米，不論男女老少都超愛的前菜，等候火鍋上桌前先吃個蛋料理開開胃吧

光鍋物一鍋一醬

光鍋物跟一般涮涮鍋比較不同的是，採取一鍋一醬的醬鍋搭配組合～依照不同湯底的特性，搭配專屬的特製醬料，碰撞出令人難以忘懷的獨家口感，只有來光鍋物才吃得到喔！

日式昆布湯 和風白玉醬油+0

招牌的日式昆布湯清澈順口，搭配和風白玉醬油，簡單又清爽的好滋味，就能感受到食材本身的鮮甜，湯頭味道不會太鹹，吃完也不會有沉重負擔~

自慢壽喜燒+$49 蛋液佐七味粉

光鍋物自慢壽喜燒看看這個超夠味的湯底，鹹鹹甜甜煮甚麼都好夠味，沾裹滑嫩的蛋液佐七味粉，大小朋友都喜歡的鹹甜滋味，煮麵食吸滿湯底精華也好好吃~

名古屋赤味增+$49 清酸柑橘醬

頭一次在火鍋店吃到名古屋赤味增湯底，這可是光鍋物才有的特殊口味，裡頭加入很多豆芽增添爽脆口感，沾上清爽柑橘醬刺激味蕾，吃再多也不怕會膩~

法式牛奶+$69 升級 松露奶油起司醬+$39

光鍋物的法式牛奶鍋，湯底香醇濃順，口中充滿乳香氣~這鍋底特別適合煮蔬菜跟海鮮，更能引出食材的鮮甜！佐料升級松露奶油起司醬，濃厚的松露讓食材風味更豐富～

職研月見牛拼盤$698-A5和牛、牛小排、霜降牛

多款延選的頂級牛肉一次吃個夠！而且價格在信義區相當合宜，居然不用一千元就可以吃到A5和牛！！！看看最左邊的A5和牛，油花超漂亮，沾裹蛋液涮個幾秒，肉汁在口中釋放開來~粉嫩嫩肉質我好愛喔

牛小排完全沒有腥味，肉質軟嫩細緻，完全不會乾澀~霜降牛帶點彈牙口感，吃起來很有彈性！這三款牛肉都好好吃喔，不用額外沾醬，光是吸滿湯底的滋味就好美味～

光鍋物優惠活動-買指定套參加1元送和牛1盤

活動時間：11/17 (五)-11/30 (四)

活動內容：購買指定套餐並加入LINE@好友, 加1元即送和牛1盤

（指定套餐：職研滑牛、月見牛拼盤、蒜味松坂、雙人海陸套餐、四人海陸套餐）

活動規則：一套餐限兌換一次、贈送品項依現場供應為主，送完為止

這個和牛肉質很新鮮，牛肉不會過於油膩，肥瘦個半吃起來剛剛好，感受到牛肉豐沛的湯汁，軟嫩的肉質~一片接一片一吃就停不下來！

職研滑牛468元

老闆相當用心研發的滑牛肉，我之前只有在知名中國火鍋集團才吃過，沒想到光鍋物也吃得到，而且價格超划算，一整個滑牛套餐只要468元~

牛肉口感相當獨特，滑嫩好入口，完全不會有一絲的乾柴，絕妙的好滋味，份量十足，推薦愛吃牛肉的朋友，來光鍋物一定要嚐嚐看這款滑牛喔

職研蒜味松阪$498

不吃牛的朋友也不用擔心，還有多款肉品海鮮選擇，我不吃牛的朋友特別點了這款蒜味松阪豬，肉質相當滑順不會乾乾硬硬的，特製的松阪豬不會有腥味~不敢吃豬肉的朋友，也可以放心大口吃起來喔！

職人手製蝦漿$100、職人手打雞肉丸$100

吃了這麼多肉品享受舌尖的饗宴，還有手打配料也不能錯過～職人手製蝦丸每一顆都至少放了三隻蝦蝦、手打雞肉丸也放了不少雞肉，兩者口感都超及彈牙，真材實料吃起來就是不一樣～

光鍋物菜盤

豐盛的菜盤，食材不僅是新鮮，配色也相當用心，處理得相當仔細～光吃這個豐富的菜盤就很滿足，蔬菜煮壽喜燒、牛奶鍋都好速配喔～

光鍋物的附餐也相當用心，採取自助式的方式，想吃甚麼想喝甚麼都可以自己拿，自助吧也是光鍋物一大賣點，讓人可以吃得很滿足、吃得很盡興～～

副餐-王子麵

我其實平常吃火鍋不太吃澱粉，但光鍋物打破我的慣例，因為副餐實在太誘人了，王子麵吸滿壽喜燒湯底的精華，吃起來鹹香夠胃超彈牙～還有兩款升級的蛋黃丼飯，也是不可錯過的日式美食～

日式漬蛋黃丼+$30

新鮮生蛋沒有腥味，跟熱騰騰米飯攪拌均勻，濕潤的口感，加上七味粉提味，就是日式家常的美味，搭配豐富的蔬菜、配料、肉品，一口蛋黃丼、一口好料超幸福～

炙燒A5和牛月見丼+$99

這個和牛月見丼超划算，牛肉放超多只要９９元就可以升級！炙燒和牛熟度剛剛好，軟嫩多汁跟蛋黃液緊密結合，好吃到令我想要再單點一碗ＸＤ

光鍋物自助吧

自助吧是光鍋物人氣賣點！很多人都跟省錢王一樣特別來朝聖，尤其冰淇淋跟知名飲品，外面店家隨便買都要３０元起，來光鍋物多喝幾杯飲料、多吃幾支霜淇淋，完全物超所值超級划算～

光鍋物佐料

火鍋湯底已經夠香濃了！口味比較重的朋友，還有十多款佐料可以取用，比較特別的椒麻醬、泰式辣醬、日式胡麻醬等，種類豐富可以滿足每個人的口味～

光鍋物飲品

多款飲品選擇，冰的熱的通通有，連我愛喝的無糖茶飲也喝得到~還有經典的奶茶、可可、咖啡、拿鐵等，搭配光鍋物美食都很適合~

光鍋物霜淇淋

吃飽喝足怎麼可以少了霜淇淋呢？光鍋物砸重金引進日本霜淇淋機台，香噴噴的香草霜淇淋想吃多少自己DIY，撒上抹茶粉、玉米片增添風味，劃下最棒的光鍋物用餐句點

光鍋物 HIKARI 5大特色

1.後山埤老字號鍋物重新再出發，日系火鍋風格相當有質感，肉品、配料、湯頭、沾料通通一級棒，還有自助吧吃到爽，冷熱飲品、多樣佐料、日系霜淇淋🍦無限量吃爽爽！舒服用餐空間，明亮又舒服，很適合三五好友、全家大小一起來用餐

2.每一種湯頭滋味都不同，各具特色讓食材好吃～日式昆布湯清澈順口、喜歡甜鹹重口味推薦壽喜燒、香氣十足名古屋赤味增、大小朋友都愛的濃郁法式牛奶，搭配不同的沾醬，迸出獨特的風味！

3.肉品處理得一級棒！職研滑牛軟嫩口感火鍋店很少吃得到、蒜味松阪爽脆沒有腥味、職研月見牛拼盤-A5和牛、牛小排、霜降牛3種頂級肉品一次吃個夠！前菜茶碗蒸軟綿口感、玉子燒表面卡滋卡滋～2款前菜都相當有特色～

4.菜盤品項好豐富，食材新鮮份量十足，光吃這個菜盤就很滿足！副餐王子麵吸滿湯頭精華超入味！升級日式漬蛋黃丼、炙燒A5和牛月見丼，米飯包裹蛋液濕潤口感深得我心～人氣單點職人手製蝦漿、手打雞肉丸彈牙度滿分，用料太實在了，我超級推薦必點！

5.自助吧更是一大賣點，飲品口味很多，茶飲甜的熱的通通有，熱飲咖啡、可可通通有，也有白開水可以喝喔～餐後甜點霜淇淋🍦自己DIY，想吃多少自己擠，灑上抹茶粉、焙茶粉，增添風味，劃下最棒用餐句點

💭店家資訊 光鍋物 HIKARI

🏠地址: 台北市信義區忠孝東路五段731號

🚌交通: 近捷運後山埤站1號出口

☎️電話: 02-8785-0598

⏰時間: 平日1730-2230 六日1130-1500 1700-2230

😪公休: 周一公休

💰消費: 現金、信用卡、Apple Pay

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://www.facebook.com/hikari.shabushabu/ ●IG : @hikarishabu

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406719317



檢視較大的地圖

文章標籤