為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > （後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享！一鍋一醬質感系日式鍋物～期間限定指定套餐送和牛～自助吧飲料冰品吃到飽！光鍋物菜…

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享！一鍋一醬質感系日式鍋物～期間限定指定套餐送和牛～自助吧飲料冰品吃到飽！光鍋物菜單

2023-11-15 12:51:19 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：124
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1422篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：光鍋物 Hikari shabushabu
phone02-8785-0598
place台北市信義區忠孝東路五段731號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

哪裡有光我就往哪裡去！我爸的日文名字就是HIKARI，對這家光鍋物相當有印象，之前經過就已經注意到，最近光鍋物換新菜單再出發~

就特別帶爸爸一起來朝聖，這家後山埤相當高人氣的鍋物專賣店，私房熬煮的特色湯頭，搭配獨一無二的佐料，碰撞出最美妙的好滋味！

日式昆布湯清澈順口、喜歡甜鹹重口味推薦壽喜燒、香氣十足名古屋赤味增、大小朋友都愛的濃郁法式牛奶，我通通都好喜歡~

肉品更是一級棒！滑牛軟嫩口感很少見、蒜味松阪爽脆沒有腥味、職研月見牛拼盤-A5和牛、牛小排、霜降牛3種頂級肉品一次吃個夠！

副餐升級日式漬蛋黃丼、炙燒A5和牛月見丼，米飯包裹蛋液，濕潤口感深得我心～人氣單點職人手製蝦漿、手打雞肉丸彈牙滿分，用料太實在了

光鍋物自助吧更是一大賣點，飲品口味豐富，甜點霜淇淋🍦自己DIY，想吃多少自己擠，灑上抹茶粉、焙茶粉，增添風味，劃下最棒用餐句點

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物地點真的很方便，搭捷運從後山埤站出來一下子就到，地點真的非常好，位於車水馬龍的忠孝東路上，走過路過不怕會錯過~

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物店內空間設計得很有質感，相當典雅的設計，光線點綴得很漂亮~整體的氣氛相當舒服，吸引滿滿的饕客，慕名而來朝聖，想吃光鍋物記得早點訂位喔～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物職人精神

光鍋物效法日本的職人精神，要提供客人最完美的滋味，研選高品質食材，注重每個料理環節、調味、擺盤通通不馬虎，讓人不用出國就可以享受到職人的好手藝～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物和風前菜-玉子燒

採用日式套餐的消費方式，很特別居然有前菜，一般火鍋店都沒有這樣的餐點，光鍋物的玉子燒表面有層脆脆的糖衣，表面卡滋卡滋酥脆、玉子燒本體軟綿口感，大小朋友都會很喜歡～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享


光鍋物和風前菜-茶碗蒸

另一個也廣獲好評的前菜是茶碗蒸，軟綿細緻的蒸蛋口感滑嫩，還有一顆顆多汁的玉米，不論男女老少都超愛的前菜，等候火鍋上桌前先吃個蛋料理開開胃吧

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物一鍋一醬

光鍋物跟一般涮涮鍋比較不同的是，採取一鍋一醬的醬鍋搭配組合～依照不同湯底的特性，搭配專屬的特製醬料，碰撞出令人難以忘懷的獨家口感，只有來光鍋物才吃得到喔！

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

日式昆布湯 和風白玉醬油+0

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

招牌的日式昆布湯清澈順口，搭配和風白玉醬油，簡單又清爽的好滋味，就能感受到食材本身的鮮甜，湯頭味道不會太鹹，吃完也不會有沉重負擔~

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

自慢壽喜燒+$49 蛋液佐七味粉

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物自慢壽喜燒看看這個超夠味的湯底，鹹鹹甜甜煮甚麼都好夠味，沾裹滑嫩的蛋液佐七味粉，大小朋友都喜歡的鹹甜滋味，煮麵食吸滿湯底精華也好好吃~

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

名古屋赤味增+$49 清酸柑橘醬

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

頭一次在火鍋店吃到名古屋赤味增湯底，這可是光鍋物才有的特殊口味，裡頭加入很多豆芽增添爽脆口感，沾上清爽柑橘醬刺激味蕾，吃再多也不怕會膩~

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

法式牛奶+$69 升級 松露奶油起司醬+$39

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物的法式牛奶鍋，湯底香醇濃順，口中充滿乳香氣~這鍋底特別適合煮蔬菜跟海鮮，更能引出食材的鮮甜！佐料升級松露奶油起司醬，濃厚的松露讓食材風味更豐富～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

職研月見牛拼盤$698-A5和牛、牛小排、霜降牛

多款延選的頂級牛肉一次吃個夠！而且價格在信義區相當合宜，居然不用一千元就可以吃到A5和牛！！！看看最左邊的A5和牛，油花超漂亮，沾裹蛋液涮個幾秒，肉汁在口中釋放開來~粉嫩嫩肉質我好愛喔

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

牛小排完全沒有腥味，肉質軟嫩細緻，完全不會乾澀~霜降牛帶點彈牙口感，吃起來很有彈性！這三款牛肉都好好吃喔，不用額外沾醬，光是吸滿湯底的滋味就好美味～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物優惠活動-買指定套參加1元送和牛1盤

  • 活動時間：11/17 (五)-11/30 (四)
  • 活動內容：購買指定套餐並加入LINE@好友, 加1元即送和牛1盤
  • （指定套餐：職研滑牛、月見牛拼盤、蒜味松坂、雙人海陸套餐、四人海陸套餐）
  • 活動規則：一套餐限兌換一次、贈送品項依現場供應為主，送完為止

這個和牛肉質很新鮮，牛肉不會過於油膩，肥瘦個半吃起來剛剛好，感受到牛肉豐沛的湯汁，軟嫩的肉質~一片接一片一吃就停不下來！

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

職研滑牛468元

老闆相當用心研發的滑牛肉，我之前只有在知名中國火鍋集團才吃過，沒想到光鍋物也吃得到，而且價格超划算，一整個滑牛套餐只要468元~

牛肉口感相當獨特，滑嫩好入口，完全不會有一絲的乾柴，絕妙的好滋味，份量十足，推薦愛吃牛肉的朋友，來光鍋物一定要嚐嚐看這款滑牛喔

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

職研蒜味松阪$498

不吃牛的朋友也不用擔心，還有多款肉品海鮮選擇，我不吃牛的朋友特別點了這款蒜味松阪豬，肉質相當滑順不會乾乾硬硬的，特製的松阪豬不會有腥味~不敢吃豬肉的朋友，也可以放心大口吃起來喔！

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

職人手製蝦漿$100、職人手打雞肉丸$100

吃了這麼多肉品享受舌尖的饗宴，還有手打配料也不能錯過～職人手製蝦丸每一顆都至少放了三隻蝦蝦、手打雞肉丸也放了不少雞肉，兩者口感都超及彈牙，真材實料吃起來就是不一樣～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物菜盤

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

豐盛的菜盤，食材不僅是新鮮，配色也相當用心，處理得相當仔細～光吃這個豐富的菜盤就很滿足，蔬菜煮壽喜燒、牛奶鍋都好速配喔～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物的附餐也相當用心，採取自助式的方式，想吃甚麼想喝甚麼都可以自己拿，自助吧也是光鍋物一大賣點，讓人可以吃得很滿足、吃得很盡興～～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

副餐-王子麵

我其實平常吃火鍋不太吃澱粉，但光鍋物打破我的慣例，因為副餐實在太誘人了，王子麵吸滿壽喜燒湯底的精華，吃起來鹹香夠胃超彈牙～還有兩款升級的蛋黃丼飯，也是不可錯過的日式美食～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

日式漬蛋黃丼+$30

新鮮生蛋沒有腥味，跟熱騰騰米飯攪拌均勻，濕潤的口感，加上七味粉提味，就是日式家常的美味，搭配豐富的蔬菜、配料、肉品，一口蛋黃丼、一口好料超幸福～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

炙燒A5和牛月見丼+$99

這個和牛月見丼超划算，牛肉放超多只要９９元就可以升級！炙燒和牛熟度剛剛好，軟嫩多汁跟蛋黃液緊密結合，好吃到令我想要再單點一碗ＸＤ

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物自助吧

自助吧是光鍋物人氣賣點！很多人都跟省錢王一樣特別來朝聖，尤其冰淇淋跟知名飲品，外面店家隨便買都要３０元起，來光鍋物多喝幾杯飲料、多吃幾支霜淇淋，完全物超所值超級划算～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物佐料

火鍋湯底已經夠香濃了！口味比較重的朋友，還有十多款佐料可以取用，比較特別的椒麻醬、泰式辣醬、日式胡麻醬等，種類豐富可以滿足每個人的口味～

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物飲品

多款飲品選擇，冰的熱的通通有，連我愛喝的無糖茶飲也喝得到~還有經典的奶茶、可可、咖啡、拿鐵等，搭配光鍋物美食都很適合~

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物霜淇淋

吃飽喝足怎麼可以少了霜淇淋呢？光鍋物砸重金引進日本霜淇淋機台，香噴噴的香草霜淇淋想吃多少自己DIY，撒上抹茶粉、玉米片增添風味，劃下最棒的光鍋物用餐句點

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

光鍋物 HIKARI　5大特色

1.後山埤老字號鍋物重新再出發，日系火鍋風格相當有質感，肉品、配料、湯頭、沾料通通一級棒，還有自助吧吃到爽，冷熱飲品、多樣佐料、日系霜淇淋🍦無限量吃爽爽！舒服用餐空間，明亮又舒服，很適合三五好友、全家大小一起來用餐

2.每一種湯頭滋味都不同，各具特色讓食材好吃～日式昆布湯清澈順口、喜歡甜鹹重口味推薦壽喜燒、香氣十足名古屋赤味增、大小朋友都愛的濃郁法式牛奶，搭配不同的沾醬，迸出獨特的風味！

3.肉品處理得一級棒！職研滑牛軟嫩口感火鍋店很少吃得到、蒜味松阪爽脆沒有腥味、職研月見牛拼盤-A5和牛、牛小排、霜降牛3種頂級肉品一次吃個夠！前菜茶碗蒸軟綿口感、玉子燒表面卡滋卡滋～2款前菜都相當有特色～

4.菜盤品項好豐富，食材新鮮份量十足，光吃這個菜盤就很滿足！副餐王子麵吸滿湯頭精華超入味！升級日式漬蛋黃丼、炙燒A5和牛月見丼，米飯包裹蛋液濕潤口感深得我心～人氣單點職人手製蝦漿、手打雞肉丸彈牙度滿分，用料太實在了，我超級推薦必點！

5.自助吧更是一大賣點，飲品口味很多，茶飲甜的熱的通通有，熱飲咖啡、可可通通有，也有白開水可以喝喔～餐後甜點霜淇淋🍦自己DIY，想吃多少自己擠，灑上抹茶粉、焙茶粉，增添風味，劃下最棒用餐句點

（後山埤美食）光鍋物 HIKARI～信義區日式火鍋專賣店分享

💭店家資訊 光鍋物 HIKARI
🏠地址: 台北市信義區忠孝東路五段731號
🚌交通: 近捷運後山埤站1號出口
☎️電話: 02-8785-0598
⏰時間: 平日1730-2230 六日1130-1500 1700-2230
😪公休: 周一公休
💰消費: 現金、信用卡、Apple Pay
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬粉專: https://www.facebook.com/hikari.shabushabu/　●IG : @hikarishabu　
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406719317


檢視較大的地圖

 

文章標籤

台北鍋物 光鍋物 日式火鍋 火鍋推薦 信義區火鍋 台北美食推薦 台北美食 台北火鍋 信義區美食 永春美食 永春站美食 豚骨火鍋 和牛 壽喜燒 後山埤站美食 後山埤美食 滑牛 海陸套餐 台北美食地圖 日式餐廳
創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




檢舉
share
chevron_left

（高雄冰店）漫雪時光・甜品專賣店～漢神巨蛋甜

（台南吃到飽）奇美食品幸福工廠～高CP值吃到飽

chevron_right
延伸閱讀

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1422篇

合作邀約 choujet2018@gmail.com 更多平台 https://linktr.ee/jetpeter
作者的其它文章
同類據點
熟度精緻鍋物 文山景美店 照片

熟度精緻鍋物 文山景美店

4.90 (1人評鑑)

區域：台北市文山區
沐牧鍋物 照片

沐牧鍋物

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
沐澤鍋物 MUZE 照片

沐澤鍋物 MUZE

4.55 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
蛤 Huh Pot 市民創始店 照片

蛤 Huh Pot 市民創始店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店 照片

如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

4.55 (1人評鑑)

區域：台北市大安區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up