新竹下午茶美食/居高臨下眺望竹北風景/新竹景觀餐廳【一里茶下午茶】漫遊一里雲村悠活景觀區/親子戶外溜滑梯/賞夕陽夜景約會餐廳(一里茶下午茶菜單)

位於竹北近郊新埔山上『一里雲村』美饌食養餐飲中心內(不同用餐時段)設有兩種餐食服務

九里松無菜單料理( 提供)早、午、晚餐

一里茶養生茶屋 (提供)咖啡、輕食、下午茶

用餐環境舒適寛敞有大片落地窗可賞窗外風景與山下市景夜景

午後時光(一里茶下午茶)有精緻手作台式點心與西式蛋糕甜點咖啡茶飲可點食；喝完午茶還可漫遊園區內數公頃(悠活景觀區)探訪"一里雲村"樂活秘境休閒步道、帶著小寶貝在戶外兒童遊樂場溜滑梯、攀岩趣!

好康報報: 2023-11/1起(一里雲村)美饌食養餐飲中心(九里松無菜單料理)新推出『晨光自助早餐』buffet吃到飽! 供餐時間:6:30~10:00

2023-11/1~12/31止(晨光自助早餐)有嚐鮮優惠好康活動

Buffet早餐原價(480元+10%服務費)

優惠期間(免收服務費): 成人(12歲以上)只要329元。兒童(7~12歲)只要200元。(7歲以下)清潔費100元即可享用星級飯店主廚為大家準備的美味Buffet早餐

(嚐鮮優惠活動結束後即恢復原價) 現在預約最划算

訂位+最新優惠訊息(官網查看) https://supr.link/NYF3I

一里茶輕食咖啡下午茶(一里雲村)

電話: 0905-637-810 (星期一公休)

下午茶營業時間: 14:00~17:00(15:00最後點餐)

地址: 新竹縣新埔鎮新湖路366號

粉絲頁: 美饌美養:一里茶X九里松

原文 新竹景觀餐廳推薦/一里雲村【一里茶咖啡輕食下午茶】居高臨下眺望竹北風景/漫遊悠活景觀園區/親子戶外溜滑梯/賞夕陽夜景約會餐廳(一里茶養生茶屋菜單)

一里茶養生茶屋餐廳 位在嶄新型態(一里雲村醫養渡假園區內)

雖剛開幕不久! 已有許多饕客專程為了一里雲村旗下的(九里松無菜單料理)午晚餐而來! 午晚餐均需事先預約訂位(目前『無菜單料理』暫時不接沒訂位客人)

我沒預訂 吃不到無菜單料理午餐

上山後喝下午茶賞風景也很chill

為了避開雙十連假出遊人潮小紫刻意選在連假後騎車(新竹湖口一日遊) 首站先到超好拍免費景點(好客文創園區) 遊玩拍照趣!

午餐原本想到湖口老街覓食!

無奈來到老街才驚覺!

好像連續假期後的第一天上班日老街攤商(都沒營業)

今天的 湖口老街 (吃喝玩樂店家)加起來只有 5攤營業 (宛如空街)連轎車都可直接開進老街內停放 ，後來google附近幾家人氣餐食也都吃鐵門想找個地方吃午餐(好難)

在網路搜尋附近美食時離湖口老街車程約10分鐘

(竹北近郊) 新埔山上(一里雲村)內有『 一里茶下午茶 』那就...上山吹吹風、賞賞風景，吃吃輕食go

一里茶x九里松餐廳 (客群)幾乎都是先預約訂位居多

一里茶下午茶(有接)無預約客人！午茶最後收客時間15:00(可內用到17:00)星期一公休

因為『餐廳』位在非常有質感(一里雲村)醫養渡假園區內，目前有開放民眾預約參觀熟齡長者退休後"雲村"住宿環境、安養醫療、生活照護、健康管理、樂活課程、美饌美養等....雲村『住宿+美食體驗』so到此用餐的客人(停好車後)均需先向『警衛』告知您來一里雲村之目的？

(再經由警衛打電話詢問通報相關單位)才會讓您進入餐廳內用餐!

目前開放兩區『露天停車場』免費停車

停車場位在(守衛室)前方

與(下圖) 一里雲村醫養園區(建築物)前方空地(停車場二區)

機車~停在警衛室旁(請聽從警衛的指示)視當日現場車輛多寡與動線安排停放區域

(下圖) 右手邊大門進入即是『一里茶下午茶餐廳』

白天可眺望(山下)竹北市景觀、晚上若到此吃(九里松無菜單料理)則是可以居高臨下欣賞市區霓虹夜色

踏進(一里雲村)餐廳內立馬被眼前"氣派"松樹造景給吸引

告知(櫃檯)來意~服務生立馬帶位入座

這裡將餐廳開放式用餐空間分成『一里茶』下午茶座位與『九里松』無菜單料理座位(兩大區)

小紫選了一個沙發座位讓獨自騎車(機車旅遊)的我屁股小小歇息一下下

一里茶(下午茶)MENU

茹素者菜單內有"奶素"與"全素"甜點和鹹食可點

MENU10/11拍攝，避免日後菜單內容或單價更動(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!

下午茶消費方式: 每人低消300元+10%服務費

午餐沒吃(今天湖口老街店家都休息) so午茶點了2鹹食+1甜點+1杯拿鐵(開動)

原本想點松露蘿蔔糕

點餐時服務生說: 雙十連假用餐客人多(松露蘿蔔糕超熱銷)已賣完；主廚今天來不及製作

只好改點南瓜糕 (一份/3片)

出餐時餐盤上畫有花朵點綴，美美盤飾讓餐食變的更精緻誘人

手作南瓜糕煎到雙面微微恰恰(酥香感)

糕體內部軟嫩不硬，裡頭還包夾著碎香菇丁與南瓜子

(不沾醬)先吃原味!! 濃郁南瓜甜與南瓜香

南瓜糕 附(主廚)手炒十三香椒麻堅果醬

沾佐醬吃微麻微辣。咀嚼中散發著陣陣綜合堅果香氣與十三香等香料(椒麻香味) 很涮嘴！

餐桌上立卡有介紹

這是『九里松』五星主廚研發手作

『十三香椒麻堅果醬』選用生腰果/南瓜子/杏仁片/葵瓜子/白芝麻/花椒/朝天椒/十三香...等辛香調味炒製

可掃下圖QR Code或連結LINE購物商城 https://ecmall.line.me/shops/@799ztard 線上訂購，或趁來用餐時現場購買(省宅配運費)

荷塘風悅糯米雞 (1份/2個) 現點現蒸~需耐心等候

以荷葉包裹蒸製；軟糯米飯帶著荷葉香

內餡有:鹹蛋黃+一顆滷鮑魚+香菇+切小小雞丁顆粒

濕潤糯米雞飯很古早味~鮑魚好食

熱拿鐵咖啡 附~綜合堅果

奶泡綿密，熱拿鐵入口有著中炭焙咖啡香(苦後回甘)

點咖啡飲品會附一小碟低溫烘焙堅果

原味低溫烘焙腰果、很養生

核桃size大(品質優)

嘴裡先塞兩顆綜合堅果嚼碎再喝一口拿鐵(堅果香+咖啡香)mix後蹦出的堅果咖啡香很順口

巴斯克蛋糕 （奶素）

在一里茶喝下午茶! 餐食有美美手畫盤飾給人有一種彷彿來到星級餐廳用餐的錯覺，甜點還有季節水果(哈蜜瓜球、西瓜球)點綴相當繽紛

美美甜點讓人捨不得馬上開吃! 相機先食

巴斯克乳酪蛋糕 濃醇香、入口即化

(冰) 榛果拿鐵 附~綜合堅果

奶泡綿密細緻~美美漸層咖啡(飲用前記得先攪拌均勻) 喝冰飲比較無法感受出強烈的榛果果露甜香味；下次若再訪我會想點(熱)榛果拿鐵喝

美饌食養餐廳中心(餐廳)用餐環境

餐廳分成兩大區

藍色桌巾是(九里松無菜單料理) 用餐座位

靠近落地窗座位區 可一邊用餐一邊欣賞窗外風景、竹北市區風景

多人用餐、慶生、聚餐可併桌

我搜尋google評論時有看到很多客人分享(九里松無菜單料理)精緻餐食；看的我也好想來嚐鮮!(可惜~無先預約訂位)今日無口福

(下圖) 一里茶下午茶座位區

餐廳外面也有露台座位(夏季天氣炎熱、大家都坐室內居多)戶外區適合秋天傍晚或夜晚餐後賞夕陽夜景

剛剛點餐時服務生有介紹

一里雲村 規劃了大約10公頃(悠活景觀區)提供住在雲村內養老村民與來訪親友及到『一里茶x九里松』用餐客人可以散步遊憩賞景放鬆身心靈

目前悠活園區已先完成(3公頃)

設有迷你高爾夫球場、槌球場、兒童遊樂場(溜滑梯+攀岩坡道)、觀景台、菜園、土地公廟

喝完午茶可以到悠活景觀區走走

等待傍晚夕陽西下時刻

兒童遊樂場 有3座溜滑梯

溜滑梯上方有小小一區兒童攀岩場

非常適合親子家庭用餐後順遊

福德祠(土地公廟) 則是退休後在(一里雲村)內養老長輩們與神對話(祈求諸事平安)之心靈寄託處

涼亭

樂活菜園

好大的草地、草皮養護的真好

悠活景觀區內設有公廁

步道平坦好走

(下圖) 這區碎石樹林往內走還有步道可續行

天色漸暗已接近傍晚小紫自己獨遊就...沒再往裡面探遊

轉個彎來到『迷你高爾夫球區』

這是專為(一里雲村)醫養渡假園區(村民)設計! 是住在雲村內村民平時活動筋骨(運動打球)好趣處! 更是親友來雲村探視時可共同歡渡休閒時光之場域

(餐廳用餐客人) 無法借用

原本今天(新竹一日遊計劃)還想騎車重遊新埔『 味衛佳柿餅觀光農園 』拍曬柿餅美景

剛剛聽用餐客人說: 在園區內賞夕陽挺浪漫的；吃完午茶點心後；決定在園區內待到夕陽西下時再踏上歸途就沒去 味衛佳柿餅觀光農園 啦

晚上在一里雲村『九里松無菜單料理』餐廳外露台賞夜景應該會很美

黃昏時刻五葉松搭夕陽~很有fu!

補捉橘黃色蛋蛋(夕陽)後~心滿意足! 騎車機車踏上歸途

退休養老、遊憩用餐、午茶饗宴、漫步賞景(一里雲村) 一里茶x九里松餐廳可說是2023新竹『新』秘境景觀餐廳

餐廳位址離竹北市區約10多分鐘車程，若從湖口方向前來也是大約10多分鐘車程，若來新竹『竹北/湖口/新埔旅遊』可以上山喝下午茶賞景趣!

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每個人對一里茶下午茶餐食口味喜好、味覺不盡相同，2023-10/11食記心得僅供參考；營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？加入 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的 是我繼續寫文分享的動力)一起 吃喝玩樂趴趴go