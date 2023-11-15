新竹下午茶美食/居高臨下眺望竹北風景/新竹景觀餐廳【一里茶下午茶】漫遊一里雲村悠活景觀區/親子戶外溜滑梯/賞夕陽夜景約會餐廳(一里茶下午茶菜單)
位於竹北近郊新埔山上『一里雲村』美饌食養餐飲中心內(不同用餐時段)設有兩種餐食服務
- 九里松無菜單料理(提供)早、午、晚餐
- 一里茶養生茶屋(提供)咖啡、輕食、下午茶
用餐環境舒適寛敞有大片落地窗可賞窗外風景與山下市景夜景
午後時光(一里茶下午茶)有精緻手作台式點心與西式蛋糕甜點咖啡茶飲可點食；喝完午茶還可漫遊園區內數公頃(悠活景觀區)探訪"一里雲村"樂活秘境休閒步道、帶著小寶貝在戶外兒童遊樂場溜滑梯、攀岩趣!
好康報報: 2023-11/1起(一里雲村)美饌食養餐飲中心(九里松無菜單料理)新推出『晨光自助早餐』buffet吃到飽! 供餐時間:6:30~10:00
2023-11/1~12/31止(晨光自助早餐)有嚐鮮優惠好康活動
Buffet早餐原價(480元+10%服務費)
優惠期間(免收服務費): 成人(12歲以上)只要329元。兒童(7~12歲)只要200元。(7歲以下)清潔費100元即可享用星級飯店主廚為大家準備的美味Buffet早餐
(嚐鮮優惠活動結束後即恢復原價) 現在預約最划算
訂位+最新優惠訊息(官網查看)https://supr.link/NYF3I
一里茶輕食咖啡下午茶(一里雲村)
電話: 0905-637-810 (星期一公休)
下午茶營業時間: 14:00~17:00(15:00最後點餐)
地址: 新竹縣新埔鎮新湖路366號
粉絲頁: 美饌美養:一里茶X九里松
原文 新竹景觀餐廳推薦/一里雲村【一里茶咖啡輕食下午茶】居高臨下眺望竹北風景/漫遊悠活景觀園區/親子戶外溜滑梯/賞夕陽夜景約會餐廳(一里茶養生茶屋菜單)
一里茶養生茶屋餐廳 位在嶄新型態(一里雲村醫養渡假園區內)
雖剛開幕不久! 已有許多饕客專程為了一里雲村旗下的(九里松無菜單料理)午晚餐而來! 午晚餐均需事先預約訂位(目前『無菜單料理』暫時不接沒訂位客人)
我沒預訂吃不到無菜單料理午餐
上山後喝下午茶賞風景也很chill
為了避開雙十連假出遊人潮小紫刻意選在連假後騎車(新竹湖口一日遊) 首站先到超好拍免費景點(好客文創園區) 遊玩拍照趣!
午餐原本想到湖口老街覓食!
無奈來到老街才驚覺!
好像連續假期後的第一天上班日老街攤商(都沒營業)
今天的湖口老街(吃喝玩樂店家)加起來只有5攤營業(宛如空街)連轎車都可直接開進老街內停放，後來google附近幾家人氣餐食也都吃鐵門想找個地方吃午餐(好難)
在網路搜尋附近美食時離湖口老街車程約10分鐘
(竹北近郊) 新埔山上(一里雲村)內有『一里茶下午茶』那就...上山吹吹風、賞賞風景，吃吃輕食go
一里茶x九里松餐廳 (客群)幾乎都是先預約訂位居多
一里茶下午茶(有接)無預約客人！午茶最後收客時間15:00(可內用到17:00)星期一公休
因為『餐廳』位在非常有質感(一里雲村)醫養渡假園區內，目前有開放民眾預約參觀熟齡長者退休後"雲村"住宿環境、安養醫療、生活照護、健康管理、樂活課程、美饌美養等....雲村『住宿+美食體驗』so到此用餐的客人(停好車後)均需先向『警衛』告知您來一里雲村之目的？
(再經由警衛打電話詢問通報相關單位)才會讓您進入餐廳內用餐!
目前開放兩區『露天停車場』免費停車
停車場位在(守衛室)前方
與(下圖) 一里雲村醫養園區(建築物)前方空地(停車場二區)
機車~停在警衛室旁(請聽從警衛的指示)視當日現場車輛多寡與動線安排停放區域
(下圖) 右手邊大門進入即是『一里茶下午茶餐廳』
白天可眺望(山下)竹北市景觀、晚上若到此吃(九里松無菜單料理)則是可以居高臨下欣賞市區霓虹夜色
踏進(一里雲村)餐廳內立馬被眼前"氣派"松樹造景給吸引
告知(櫃檯)來意~服務生立馬帶位入座
這裡將餐廳開放式用餐空間分成『一里茶』下午茶座位與『九里松』無菜單料理座位(兩大區)
小紫選了一個沙發座位讓獨自騎車(機車旅遊)的我屁股小小歇息一下下
一里茶(下午茶)MENU
茹素者菜單內有"奶素"與"全素"甜點和鹹食可點
MENU10/11拍攝，避免日後菜單內容或單價更動(僅供參考)請以您用餐當日現場菜單為準!
下午茶消費方式: 每人低消300元+10%服務費
午餐沒吃(今天湖口老街店家都休息) so午茶點了2鹹食+1甜點+1杯拿鐵(開動)
原本想點松露蘿蔔糕
點餐時服務生說: 雙十連假用餐客人多(松露蘿蔔糕超熱銷)已賣完；主廚今天來不及製作
只好改點南瓜糕 (一份/3片)
出餐時餐盤上畫有花朵點綴，美美盤飾讓餐食變的更精緻誘人
手作南瓜糕煎到雙面微微恰恰(酥香感)
糕體內部軟嫩不硬，裡頭還包夾著碎香菇丁與南瓜子
(不沾醬)先吃原味!! 濃郁南瓜甜與南瓜香
南瓜糕 附(主廚)手炒十三香椒麻堅果醬
沾佐醬吃微麻微辣。咀嚼中散發著陣陣綜合堅果香氣與十三香等香料(椒麻香味) 很涮嘴！
餐桌上立卡有介紹
這是『九里松』五星主廚研發手作
『十三香椒麻堅果醬』選用生腰果/南瓜子/杏仁片/葵瓜子/白芝麻/花椒/朝天椒/十三香...等辛香調味炒製
可掃下圖QR Code或連結LINE購物商城 https://ecmall.line.me/shops/@799ztard 線上訂購，或趁來用餐時現場購買(省宅配運費)
荷塘風悅糯米雞 (1份/2個) 現點現蒸~需耐心等候
以荷葉包裹蒸製；軟糯米飯帶著荷葉香
內餡有:鹹蛋黃+一顆滷鮑魚+香菇+切小小雞丁顆粒
濕潤糯米雞飯很古早味~鮑魚好食
熱拿鐵咖啡 附~綜合堅果
奶泡綿密，熱拿鐵入口有著中炭焙咖啡香(苦後回甘)
點咖啡飲品會附一小碟低溫烘焙堅果
原味低溫烘焙腰果、很養生
核桃size大(品質優)
嘴裡先塞兩顆綜合堅果嚼碎再喝一口拿鐵(堅果香+咖啡香)mix後蹦出的堅果咖啡香很順口
巴斯克蛋糕 （奶素）
在一里茶喝下午茶! 餐食有美美手畫盤飾給人有一種彷彿來到星級餐廳用餐的錯覺，甜點還有季節水果(哈蜜瓜球、西瓜球)點綴相當繽紛
美美甜點讓人捨不得馬上開吃! 相機先食
巴斯克乳酪蛋糕 濃醇香、入口即化
(冰) 榛果拿鐵 附~綜合堅果
奶泡綿密細緻~美美漸層咖啡(飲用前記得先攪拌均勻) 喝冰飲比較無法感受出強烈的榛果果露甜香味；下次若再訪我會想點(熱)榛果拿鐵喝
美饌食養餐廳中心(餐廳)用餐環境
餐廳分成兩大區
藍色桌巾是(九里松無菜單料理) 用餐座位
靠近落地窗座位區 可一邊用餐一邊欣賞窗外風景、竹北市區風景
多人用餐、慶生、聚餐可併桌
我搜尋google評論時有看到很多客人分享(九里松無菜單料理)精緻餐食；看的我也好想來嚐鮮!(可惜~無先預約訂位)今日無口福
(下圖) 一里茶下午茶座位區
餐廳外面也有露台座位(夏季天氣炎熱、大家都坐室內居多)戶外區適合秋天傍晚或夜晚餐後賞夕陽夜景
剛剛點餐時服務生有介紹
一里雲村 規劃了大約10公頃(悠活景觀區)提供住在雲村內養老村民與來訪親友及到『一里茶x九里松』用餐客人可以散步遊憩賞景放鬆身心靈
目前悠活園區已先完成(3公頃)
設有迷你高爾夫球場、槌球場、兒童遊樂場(溜滑梯+攀岩坡道)、觀景台、菜園、土地公廟
喝完午茶可以到悠活景觀區走走
等待傍晚夕陽西下時刻
兒童遊樂場 有3座溜滑梯
溜滑梯上方有小小一區兒童攀岩場
非常適合親子家庭用餐後順遊
福德祠(土地公廟) 則是退休後在(一里雲村)內養老長輩們與神對話(祈求諸事平安)之心靈寄託處
涼亭
樂活菜園
好大的草地、草皮養護的真好
悠活景觀區內設有公廁
步道平坦好走
(下圖) 這區碎石樹林往內走還有步道可續行
天色漸暗已接近傍晚小紫自己獨遊就...沒再往裡面探遊
轉個彎來到『迷你高爾夫球區』
這是專為(一里雲村)醫養渡假園區(村民)設計! 是住在雲村內村民平時活動筋骨(運動打球)好趣處! 更是親友來雲村探視時可共同歡渡休閒時光之場域
(餐廳用餐客人) 無法借用
原本今天(新竹一日遊計劃)還想騎車重遊新埔『味衛佳柿餅觀光農園』拍曬柿餅美景
剛剛聽用餐客人說: 在園區內賞夕陽挺浪漫的；吃完午茶點心後；決定在園區內待到夕陽西下時再踏上歸途就沒去味衛佳柿餅觀光農園啦
晚上在一里雲村『九里松無菜單料理』餐廳外露台賞夜景應該會很美
黃昏時刻五葉松搭夕陽~很有fu!
補捉橘黃色蛋蛋(夕陽)後~心滿意足! 騎車機車踏上歸途
退休養老、遊憩用餐、午茶饗宴、漫步賞景(一里雲村) 一里茶x九里松餐廳可說是2023新竹『新』秘境景觀餐廳
餐廳位址離竹北市區約10多分鐘車程，若從湖口方向前來也是大約10多分鐘車程，若來新竹『竹北/湖口/新埔旅遊』可以上山喝下午茶賞景趣!
::繼續閱讀::
追蹤小紫IGhttps://www.instagram.com/duck303088/
新竹湖口老街美食/親子寵物友善餐廳【卡拉義式餐館】義大利麵/燉飯/好吃限量香草水果舒芙蕾/老宅咖啡館(食記+MENU+停車資訊)
新竹美食/城隍廟附近排隊小吃【丞祖胡椒餅新竹店】好吃~雙肉餡豬肉胡椒餅/牛肉胡椒餅/泡菜豬胡椒餅/起司豬胡椒餅(也可冷凍宅配喔)食記+菜單
湖口老街/客家風味【酸菜豆腐包、一口豆干、正宗關西仙草干茶】湖口老街特色美食
湖口老街美食【小阿姨楠薑醃漬水果】好吃到後悔買太少。酸甘甜ㄟ好滋味!
湖口老街美食【邱媽媽傳統美食&邱記炸臭豆腐】客家水粄(碗粿)/肉粽/草仔粿/麻糬/黑糖糕/菜包/芋粿巧/南瓜粿(銅板美食)
新竹按摩推薦【莉鑽男女養生會館】越式全身指壓油壓按摩/腳底按摩/光療美甲/洗頭/肩頸按摩/撥筋開背/修指甲修腳皮(全店女按摩師)按摩價格
新竹免費景點-新埔柿餅季【味衛佳柿餅觀光農園】曬柿餅/吃柿餅/柿餅冰棒/柿餅奶酪/柿餅DIY教學(遊記)
新竹景點/四月雪油桐花開了【金獅步道】除了賞花"金獅寺"附近觀景台還可賞夕陽與夜景(完整停車/登山路線)
新竹免費賞櫻景點【關西櫻花秘境】矮化的櫻花樹與人超親近超好拍的池畔櫻花林
新竹景點/尖石鄉上帝的部落【司馬庫斯】櫻花季~登山口停車場到『第一區』櫻花林~完整賞櫻路線時間圖文
每個人對一里茶下午茶餐食口味喜好、味覺不盡相同，2023-10/11食記心得僅供參考；營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？加入 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的是我繼續寫文分享的動力)一起 吃喝玩樂趴趴go