中壢羊肉爐,桃園中壢美食,中壢清燉羊肉爐,圍事小哥,廣興羊肉爐

每個人心裡都有自己覺得最好吃的羊肉爐，不管是清燉紅燒都各有擁護者，要問我的話我個人覺得中壢最好吃的羊肉爐就是這家廣興羊肉爐啦！應該開了至少有二十年？從圍事還在中保上班的時候就常跟同事去聚餐了，基本上都是每年中秋節後開始營業，到隔年的清明節前後休息。圍事的乾女兒她老爸也是廣興的死忠支持者！羊肉爐不營業的時候他也會跟老闆買茶葉～所以我乾女兒還在娘胎裡就開始吃廣興了ＸＤ

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桃園市中壢區天祥三街二巷1號 請點我開始廣興羊肉爐導航

16:30–22:00，完售會提早打烊喔！營業時間變動請依店家粉專公告為進。

停車資訊：這附近車位比較難找，金陵路上找不到收費停車格的話可以看看店旁邊的玄天宮廟前廣場有沒有位子。

雖說下午四點半開始營業，但還沒五點就擠滿人是哪招？？？還好乾女兒她老爸有先見之明，老早就預訂好了位置啦。

店內環境

五點進來只看到店裡的七張四人桌以及後門側的四張八人圓桌位置幾乎坐滿，空的桌子也都是被老顧客提前預定的。櫃檯前擠滿了人，全都是要外帶～～～很多人都是先預訂然後拿著保溫鍋來裝回家加菜的呢。

後面的幾張圓桌也都坐得滿滿滿！

菜單品項

來來來，同學們看一下菜單啊～順便提醒一下，有想吃的菜色都建議要提前預定，尤其是蒜泥羊三層肉！

肉燥麵線（2份）：共100元

因為羊肉爐就算上桌了也得要讓羊肉煮個十幾二十分鐘那個羊肉才會軟嫩，所以我們都習慣先叫兩盤麵線來吃～這一盤是兩份喔，很喜歡這裡滷的肉燥，肥而不膩很好吃。

涼拌羊肚：180元

這燙過的羊肚加上薑絲以及香菜，配上醬油及醋下去拌，入口酸香帶勁，羊肚脆脆的很爽口。

可以直接跟櫃檯要點生辣椒來加更棒！

羊肉爐：500元

如果沒點其他的配料，就只會看到基本的白菜等鍋底以及十幾塊的羊肉～羊肉份量挺多～而且滋味真的很棒！像我們另外加點的鴨血跟豆皮凍豆腐啦金針菇還有蘿蔔都會一起放進去煮好再上桌喔。

等待總是有收穫的！鍋裡的羊肉可以吃啦～然後真的很推這裡的服務姐姐！服務態度超好超客氣～要加湯的話只要跟她們說就好囉！我們大概加了三次以上吧？沒辦法因為廣興的湯頭真的很好喝～～～

蒜泥羊三層肉：400元

因為羊的三層肉不像豬的三層肉一樣有許多的脂肪，但也因為這樣吃起來口感更好而且更香！皮的部份微Ｑ而羊肉的部份則是非常爽口，越吃越好吃真讓人欲罷不能！

請搭配特調的蒜泥醬油來吃滋味更棒！

涮羊肉片：200元

份量不少呢～但重點來啦！這盤涮羊肉是老闆娘請我乾女兒喵喵吃的呢～（大心），套句喵媽的話，喵喵可是從還在媽媽的肚子裡就吃廣興吃到大的！店裡的人都超喜歡喵喵的，所以每次來吃老闆娘都會特地多送一點肉啊什麼的～是說可以請乾爹吃一口嗎？

感謝乾女兒賜給乾爹涮羊肉吃～沾點豆瓣醬試試吧～果然是老闆特選的羊肉，一點羊羶味都沒有～再喝一口甘甜美麗的清燉羊肉湯，啊……人生啊！

山豬肉：180元

這是每次圍事老爹（就是我乾女兒喵喵的生父ＸＤ）來廣興必點的一道快炒，油亮而且肥瘦比例豬肉加上洋蔥大火快炒！果然也很合我的口味啊～肉就是要有肥有瘦吃起來才有滋味呢！

蚵仔煎蛋：180元

我們之前都吃九層塔蛋，這回吃好一點來吃蚵仔煎蛋看看～蚵仔真的非常新鮮～

蚵仔煎蛋真的太鮮美啦…咦，突然想到一件事啊，這算不算是乾式的蚵仔煎呢？（傻笑

蔥爆羊心：180元

像這個蔥爆羊心我個人真心喜愛！加了一點點的勾芡炒得很剛好！入口香氣十足，滑順而且微Q的內臟類口感我超愛的啦～

吃飽後真的太滿足了～圍事乾爹跟圍事老爹在外頭跟老闆娘聊天，打從四點半一開賣店裡所有員工的手就沒停過！光是剛剛那三個小時就賣掉三頭羊啦～

後來只好委婉的跟後來想外帶的客人說真的沒肉了，畢竟還有兩桌的預訂桌她們也得幫預訂的顧客留一點羊肉嘛。我問老闆娘怎麼不多準備點羊肉呢？她笑著擺擺手說真的賣得太累啦～剛剛好就好ＸＤ

是說大家都這麼用心看到這裡了，有空來去圍事的臉書粉專按個讚追個蹤一下吧～先謝啦！（手指愛心

店家/景點資訊

店家名稱：廣興羊肉爐

所在地址：臺灣

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 16:30-22:00

店家電話：034679079

評價：★★★★★

備註資訊：

基本上都是每年中秋節後開始營業，到隔年的清明節前後休息





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