台中好吃的燒肉店一直吃一直爽，最近在南屯區黎明路上吃到一間超讚的「墨妃家燒肉」，不只有精緻的和牛燒肉，美味到讓味蕾飛上天，店內的裝潢還融合浮誇的宮廷風擺設，提供免費的宮廷裝扮讓尼可以拍照打卡，沈浸式的燒肉饗宴，好吃又好拍。獨具一格的魅力，真的浪漫又U質，好適合跟一～大群姐妹或好友們，來這裡聚會舉行燒肉趴踢捏♡

以中式宮廷風獨樹一格的台中精緻燒肉店「墨妃家燒肉」，從店門口到店內裝潢都相當具有特色，推薦給喜歡拍美照的姐妹們，可以大啖美食又能拍出美照的店，快先收進清單備著！

整桌澎湃的先來一張！我們點的是富察皇后套餐，精緻的燒肉拼盤，四種肉品分別是：M9厚切肩前排、日本花和牛、霜降和牛、伊比利豬梅花，每款的油花分佈看起來都相當讚，而且份量意外多捏！

肉肉控的我們還有點蔥燒牛肉、京燒牛肋脊、Prime黑牛小排、櫻桃鴨肉等，牛豬鴨三個願望一次滿足。肉肉的新鮮度跟軟嫩口感，每一口都是大享受。

除了各式的燒肉，這裡很特別的是也提供豐富澎湃的中式大菜，紅燒虎掌、鼓汁蒸鮑魚、金蝦貂蟬捲，用料、味道完全不馬乎，加上師傅精湛的手藝，喜歡中式菜餚的你可千萬別錯過！

蒸氣石頭蝦以陶鍋及黑石子悶煮，口感紮實滋味鮮甜，把蝦蝦的精華味道完全鎖住。東北大拌飯樸實簡單的滋味，卻意外讓人上癮，喜歡有飽足感的，這道就給他點起來。

飯後甜點還有冰淇淋跟奶酪，用甜甜療癒的甜點收尾，為這場豐富的中式燒肉饗宴劃上美味句點。

特別又好玩的宮廷風燒肉餐廳，想來體驗看看當皇帝吃燒肉的感覺嗎？來墨妃家絕對會讓尼有滿滿的沈浸式享受，快休揪朋朋們一起來邊吃邊玩吧～～

【墨妃家燒肉】

地址：台中市南屯區黎明路二段212號

營業時間：12:00-22:00

電話：04-2380-8208

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