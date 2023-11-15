北投美食「丰清揚小吃店」地址位在北投中和街，網路說是曾經在鼎泰豐待過20年的廚師開的，菜單提供好吃的炒飯，平價美味媲美鼎泰豐的料理，例如蔥香蛋炒飯只要70元，所以用餐時間門口總是排滿了人潮，其它像是紅油炒手、紅油燃麵、排骨炒飯和蝦仁炒飯都是必點料理。

北投美食 丰清揚麵食館 在哪裡

「丰清揚小吃店」位於北投中和街，家樂福北投店對面，離捷運新北投站大約10分鐘的路程，離北投溫泉公園很近，附近很多台北景點可以順遊，招牌寫著炒飯、紅油炒手、擔擔麵和酸辣湯，白底紅字還蠻明顯的。

丰清揚小吃店停車資訊：路邊可停機車，開車的話，去家樂福買東西就可以免費停汽車，交通算蠻方便的。

丰清揚小吃店

電話：0228966922

地址：台北市北投區中和街355號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30 (週二公休)

粉絲團：無

食記：【台北北投美食】丰清揚麵食館好吃嗎？鼎泰豐師傅開的好吃炒飯！

北投美食 丰清揚麵食館 內用環境

「丰清揚小吃店」提供內用和外帶，內用座位不多，所以用餐時間會稍等一下，還好內用有冷氣也乾淨，我們臨時來朝聖也是等一會，店家態度也很客氣。

北投美食 丰清揚麵食館 菜單價錢

「丰清揚小吃店菜單價錢」

丰清揚小吃店是鼎泰豐師傅出來開的，但這裡沒有小籠包，以麵食跟炒飯為招牌主打，在鼎泰豐要280元的排骨炒飯，這裡只要150元，幾乎是用一半的價格就能吃到鼎泰豐的美味，當然售價不能和大品牌這樣相比，不過還是讓朋友很期待這裡的炒飯。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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北投美食 丰清揚麵食館 餐點推薦

蝦仁蛋炒飯 130元

丰清揚小吃店的蔥香蛋炒飯跟鼎泰豐比起來，還原度蠻高的，非常好吃。

以蔥香蛋炒飯為基底，加了蝦仁就是蝦仁蛋炒飯，入口充滿蛋香及蔥香，味道極明顯，非常香！

粒粒分明的米飯口感很棒，炒飯本身的還原度超高，真好吃啊！

蝦仁的口感Ｑ彈鮮美，雖然也很不錯，但我比較喜歡鼎泰豐蝦仁的口感。

炸排骨 80元

因為點了蝦仁蛋炒飯，就另外單點很多人推薦的炸排骨，上桌看起來相當好吃的炸排骨，鹹香厚實，可惜口感略乾柴，沒有很喜歡。

這是自己玩食物的畫面，想吃蝦仁又想吃排骨，就單點排骨放在蝦仁蛋炒飯上，變成排骨蝦仁蛋炒飯，可以一次滿足兩種願望。

看朋友很推薦丰清揚的炸排骨，不知道這次來嚐鮮是不是水準跑掉？

擔擔麵 70元

漂亮的擔擔麵，上面以碎花生點綴，有著花生濃郁的香氣，吃之前先攪拌均勻，香氣隨著熱煙撲鼻而來，味道會越來越濃郁，麻醬的口感滑順和花生很搭，麵體細緻帶Ｑ，特調的醬汁相當辣，開胃又過癮，這道麵食也很推薦點來品嚐。

排骨蛋炒飯 150元

朋友坐在隔壁桌，點了排骨蛋炒飯，大家對排骨的心得和我一樣，可能當天口感真的不是很好。

紅油燃麵 60元

丰清揚小吃店的紅油燃麵也很好吃，裡面帶點酸度的辣醬非常的棒，帶有嚼勁的麵條均勻吸附著醬汁，辣中帶酸吃起來很有層次，整體的口感相當不錯。

酸辣湯 50元

朋友點的酸辣湯，太飽沒喝到。

鮮肉餛飩湯 80元

朋友點的鮮肉餛飩湯，聽說味道還不錯。

鼎泰豐師傅出來開的麵食館，「丰清揚小吃店」的有炒飯非常好吃，難怪生意這麼好，有來北投旅遊的人可以順路去吃吃看。

丰清揚小吃店

電話：0228966922

地址：台北市北投區中和街355號

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:30 (週二公休)

粉絲團：無

食記：【台北北投美食】丰清揚麵食館好吃嗎？鼎泰豐師傅開的好吃炒飯！

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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