在合江街的UNCLE-Ｋ創始店，Ruby已經多次光臨。這家店將韓國最美味的火鍋引進台灣，

無需出國即可品嚐到正宗的韓式料理。現在，Uncle-K在內湖也開設了分店，更是一家升級版的火烤店。

Uncle-K 火烤店就開在捷運內湖站附近，如果開車隔壁大樓也有停車場可以停，

只是沒有特約是需要自己付費的，Ruby在前兩個禮拜就在網路上訂位到。

不同於合江街店的韓式裝潢，內湖店的Uncle-K多了一份童趣繽紛的風格。

櫃台呈現雜貨店的感覺，吊著一包又一包的餅乾，

吸引同行的小朋友不斷要求想要品嚐餅乾。

貼心的店員還贈送了小朋友們糖果，使他們在外等位時靜靜地享受。

現場除了有網路訂位的客人，還有留了一部分位置給現場客人。

進入餐廳前需取號碼牌，以確保沒有訂位的客人也能品嚐到UNCLE-K的美味料理。

即便非用餐時段，店內已座無虛席，火紅程度不亞於UNCLE-K創始店。

Ruby深受內湖店用餐氛圍的喜愛，充滿了韓國餐廳的特色。

內湖店和創始店一樣擁有一台大型電動機台，

裡面的遊戲是快打旋風，非常的復古遊戲，

讓小朋友體會爸媽那個年代的電動玩具。雖然小朋友未必理解，但在機台閒置時，

讓他們玩上一陣，既打發時間又為他們提供了一個愉快的遊戲空間。

Uncle-K內湖店的菜單多了炭火烤肉、馬鈴薯海鮮煎餅和炸排骨的，

因為這是創始店沒有的菜色，所以Ruby都點一份來吃看看這美味。

炭火烤肉首次點餐需要兩人份，可選擇不同的肉品。

每份烤肉附有生蒜頭、炸年糕、烤馬鈴薯片、韓式辣醬、糯米辣椒。

用生菜包佐以洋蔥沾醬料和辣醬，味道讓人回味無窮。

自助區有烤肉專用的沾醬和蔥絲，

對於愛吃蔥的Ruby也是拿了滿滿一小盤的蔥絲配肉吃。

梅花豬 原味 $370

UNCLE的梅花豬油花分布均勻，肉質吃起還鮮嫩又帶有彈性。

骰子松坂豬 $370

脆脆Q嫩口感，每一塊的松坂豬 油脂分布滿均勻，

肥肉比例也偏少，怕吃肥肉的就可以點松阪豬。

兩種豬肉的口感都不一樣，喜歡脆口彈牙就點松坂豬，

喜歡有嚼勁就可以點梅花豬肉，都好吃也有各自的愛好者。

元祖馬鈴薯排骨鍋 中 $900

馬鈴薯排骨鍋是來UNCLE-K必點的鍋物之一，如果你是兩人的話就可以

建議點個人碗就可以吃到其他不同美味的餐點。

獨門調製醬料、芝麻葉的點綴，排骨燉得入口即分離。

把排骨肉都撈光後，可以到自助區拿取年糕和韓式泡麵，

整櫃滿滿的韓式泡麵、年糕和小菜都是無限量供應。

小菜的種類非常豐富，Ruby最愛的就是韓式韭菜，

甜甜的醬汁加上韭菜，

味道恰到好處，令人回味無窮，雖是無限量供應，

Ruby還是希望大家要斟酌一下，不要過度浪費。





馬鈴薯海鮮煎餅 $350

原本的馬鈴薯煎餅當作基底，加上魷魚、蝦仁等海鮮配料，

讓煎餅吃起來的口感更加豐富。

搜豆搜豆 $180

年糕和香腸的搭配，沾上了叔叔的獨門甜醬，

灑上些許的芝麻，甜甜的滋味，讓孩子們都愛不釋手的搶著吃。

雪花起司炸排骨 $600

雪花起司炸排骨送上來真的好大一盤，有薯條的搭配，

Ruby以為是炸雞，想說這炸雞也太大塊了，

結果是炸排骨，都沒有認真看菜單，看到炸物就想點餐。

叔叔特調的雪花起司粉，把每一塊排骨和薯條都灑上滿滿的起司粉，鹹鹹甜甜的口味，

Ruby真心建議第一次約會千萬不要點這道菜，因為起司粉會亂飛，

手也會吃的髒髒了，如果可以提供手扒雞的手套會更好。

因店家考慮到有兩個小孩，也很貼心了提供了海苔飯，

也讓孩子們有主食可以搭配，不會餓到，真的是很貼心的舉動。

結帳完後店員給了我們40元，可在櫃台前扭蛋。

小朋友一人兩個硬幣，簡單的快樂，讓孩子們都好開心又興奮。

當天的扭蛋就給了咖啡包，因為考量到孩子不能喝咖啡，就另外給了兩包牛奶泡粉，

種種的貼心舉動，真的是讓前來用餐的我們真的感到非常的窩心與感動。

需要注意的是，UNCLE-K火焰烤肉-內湖店是只收現金不提供刷卡，

大家前去用餐要注意一下，身上現金是不是有帶夠喔，

Ruby在UNCLE-Ｋ創始店用餐已經非常喜歡那邊的氛圍，

到了內湖店，店員的細心觀察、看到孩子吵鬧也幫忙安撫，給了糖果，

店員也很詳細的介紹餐點，每一個服務的小細節，

都是真正的熱情與用心，Ruby覺得很難得有一間餐廳直接給滿五顆星。



【店家資訊】

👉UNCLE-K火焰烤肉店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市內湖區成功路四段147號

☎️02 8791 9098

⏰AM11:30~PM22:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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