桴汌咖啡｜越過那扇充滿魔力的瓦門，好心情源源不絕地湧現｜黎明新村下午茶｜台中景點推薦｜寵物友善咖啡廳

桴汌咖啡｜越過那扇充滿魔力的瓦門，好心情源源不絕地湧現

黎明新村值得追尋的美景再添一，往台中城市邊陲走，僻靜街角即可密會這處小京都桴汌咖啡；古雅的瓦門柱上鑲著桴汌二字，

未入門即沉浸在平和與靜心之間，還有小店長姆嚕賣萌陪伴～

桴汌咖啡｜店內環境

如果你和米一樣鍾情咖啡店的療癒氛圍，那這間藏於黎明新村裡的慢活時光，肯定要收下～

瓦門令古雅的日式建築增添了幾分韻味，前一刻還在喧囂街道上，越過桴汌咖啡那扇充滿魔力的瓦門後，心與步伐不自覺緩了下來，分秒沈浸於這場舒心愜意的咖啡之旅～

外院的石子地與蔥翠點綴，令廊台自成一處與世隔絕的禪意景緻，

與友人坐於緣側，同賞院景且愜意暢談，

還有呆萌店貓姆嚕的水汪汪大眼陪吃，好心情源源不絕地湧現呀，台中咖啡就是一劑自我療癒的解方！

桴汌咖啡｜菜單MENU









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(取自 桴汌咖啡 官方)

桴汌咖啡｜餐點介紹

✿ 西西里咖啡｜＄170

冰心酸爽的咖啡與細緻泡沫柔情交融，令西西里的魅力加乘再加乘

✿ 冰美式｜＄120

✿ 可麗露 -3入｜＄100

像是縮小燈探照過的萌萌可麗露，尺寸雖迷你但該有的精彩絲毫不馬乎，外殼硬脆內裏軟彈，臨走前還不忘外帶一份，舔嘴好食

✿ 達克瓦茲 ｜＄ 95

蓬鬆酥脆與輕盈柔軟在嘴裡取得極好平衡，

搭上醇郁回甘的抹茶氣息，真是枚圈粉的小綠堡

桴汌咖啡｜店家資訊

📮 台中市南屯區干城街116巷12弄20號

📞 04-22556211

🕙 11:00-18:00(最後點餐17:00)

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➤ 不定期公休

➤ 採現場候位｜寵物友善

🅿️ 無停車場需自行尋找

桴汌咖啡｜店家地圖