奇美食品幸福工廠一直收藏在我的旅行清單，吃喝玩樂一站通通滿足，這次就帶著小朋友來奇美食品幸福工廠，度過快樂的週末時光~

走入幸福工廠裡頭，主要分成五大區域，包含換新裝的燒包品牌形象館、休憩談天的漫步咖啡廳、買伴手禮的好物專賣店、DIY手作坊、還有高人氣奇美幸福吃到飽

11月正逢奇美食品周年慶，超多好康優惠賺不完，你的名字和「奇美」同音同字者，可享幸福吃到飽免費吃、伴手禮滿千送百優惠、幸福頌買2條吐司送指定麵包、超划算下午茶組合等

超多活動玩上一整天也沒問題，來這超棒的台南旅遊景點－奇美食品幸福工廠，大小朋友都超級滿意，趕快跟著省錢王腳步，來開箱奇美食品幸福工廠怎麼玩才划算囉！

奇美食品幸福工廠簡介

奇美食品經營超過半世紀，是每個台灣人耳熟能詳的美食品牌，2015由宋光夫董事長帶領下，開設這家奇美食品幸福工廠

結合觀光旅遊、美食購物、教育娛樂的多重角色，成為台南知名的旅遊好去處！讓每個來奇美的人，都能獲得滿滿的幸福感～

奇美食品幸福工廠交通

奇美食品幸福工廠對面就是台南航空站，門口還有公車站牌，從市區或是高鐵站過來都相當便利，隔壁還有收費停車場，消費滿額還可以折抵停車費～

一到假日時間總是擠滿人潮，許多學校戶外教學，都選擇來奇美食品幸福工廠報到！小朋友一到奇美食品幸福工廠，立刻就玩開了

互動拍照裝置超有趣，立刻變身成為包子跟水餃，掃碼還可以收藏超可愛的紀念照～

奇美食品幸福工廠會員

掃碼加入會員，還送美式咖啡買一送一的優惠券，到一旁的漫步咖啡廳就可以兌換優惠~

『週年慶限定優惠』11-12月期間加入幸福工廠LINE@會員，集章點數直接送2點(價值600元，原消費滿300元贈1點)

集滿5點即贈水果酥3顆；10點贈奇美熟水餃1包，物超所值超划算~推薦大家一定要加入奇美食品幸福工廠的LINE@會員喔~

奇美幸福吃到飽

一進入奇美食品幸福工廠，記得先拿號碼牌，每天９點開放抽號碼，平日11:00/假日10:30開始用餐，抽好號碼也不會閒著，可以先參觀一旁還新裝的形象館，時間完全不怕浪費～

奇美幸福吃到飽價目表／11月優惠

為何奇美幸福吃到飽這麼搶手，就是因為物超所值，一個人只要138元！這真的太誇張的便宜了，我其實也是為了這個吃到飽而來，超划算的價格台北根本不可能吃得到！

11月限定優惠，只要名字叫「奇美」好康多，名字同音同字「奇美」者，兩字相同享幸福吃到飽免費，一字相同者享幸福吃到飽半價。(憑證件需同音同字，11月不限次數享優惠)

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燒包品牌形象館門票/優惠

抽好號碼牌，看時間還有一個小時左右，立刻前往入口左側的燒包品牌形象館參觀，一個人門票只要50元，就送品牌公仔指環扣和幸福工廠限定的鳳梨酥~

11、12月的當日壽星可享有免費參觀；11/18(六)、11/19(日) 二天為了慶祝世界兒童日，12歲以下孩童也可享有免費參觀哦！ (須憑證件享優惠)

奇美旺來甜心酥

光這個鳳梨酥一個就要40元起，手機指環扣也不便宜，光是贈品的價值就比門票高了，等於免費參觀展覽認識奇美食品的歷史文化！

旺來甜心酥吃起來甜蜜蜜，是絕佳的點心選擇，搭配茶飲享用相當可口，買來送禮也相當適合喔～

燒包品牌形象館環型劇場

很幸運剛好遇到紀錄片的放映活動，就停下腳步欣賞很有趣的現代版神農氏紀錄片，看看小朋友看得有多投入～

平常這邊會播放形象館的簡介影片，可以認識燒包品牌形象館的展覽，更清楚認識燒包品牌形象館的動線！

第一台包子自動機

展區最吸引我就是這台包子全自動機器，日本製作的機器，可以快速量產包子，取代傳統人工，確保最高的品質及效率～

大家知道下圖包子是鹹的還是甜的呢？答案是鹹的，因為有皺褶，甜的包子多數不會有有皺褶，這個冷知識分享給大家ＸＤ

奇美食品大事記

奇美食品1971成立，2016年成立這間觀光工廠，獲得多項國際的肯定，成為台南吸引觀光客的一大亮點~

不僅有中文介紹，也有英文、日文的簡介，讓逐漸回流的觀光客，來奇美食品幸福工廠也可以一目了然，快速認識台灣的食品文化！

燒包品牌形象館互動裝置

透過許多有趣的互動裝置，小朋友在玩樂的過程中，更加認識奇美對食材的用心，尤其近期推動新飲食生活

針對銀髮族的飲食需求，做很多的研究，推出健康的食品，讓長者也可以吃得很安心，吃得很開心～

看看小朋友玩得不亦樂乎，從包子麵皮的桿製、餡料製作、最後蒸籠炊熟，透過實際互動體驗，清楚認識包子的製作過程～

親子可以來這邊增進感情，許多玩樂裝置都挺有意思，同時還可以在玩樂過程中，學習到很多知識，寓教於樂的好去處，大力推薦家長帶小朋友來～

燒包品牌形象館幸福街町

形象館尾聲還有拍照的大型公仔，可愛的餃子、包子公仔都好Ｑ萌喔～還有展示許多奇美食品的包裝，相當有質感，不只好吃還高顏值！

奇遇號餐車

奇美也致力於投入公益，奇遇號餐車巡迴做公益，發揮一份心力，幫助社會上有需要的人們，讓我們相當感動～

奇美食品得獎紀錄

奇美食品也獲得台灣及世界各地的獎項肯定，超多的獎項就是美味及品質的保證，重視食安跟食育的現代人，一定要來這邊參觀見學～

DIY手作工坊

參觀完後剛好到我們預約的手作課程時間，前一場還是大型團體揪團來上手作課程，很適合大小朋友一起來上課，自己的甜點自己做，吃起來更加好吃～

手作工坊除塵室／消毒

上課前的消毒衛生相當重要，進入除塵室把身上的灰塵除去，消毒手部確保衛生無虞，就可以戴上圍巾、開始今天的手做課程囉～

專業老師授課

經驗豐富的老師，教學過程詳細又清楚，讓小朋友快速就進入狀況，老師也會從旁協助（補救），上課過程相當有趣又安全～

手作杯子蛋糕課程

看看小朋友透過自己的雙手，做出有濃濃聖誕氛圍的聖誕老人杯子蛋糕，可以自己畫鬍鬚、眼睛、嘴巴、帽子～

每一個杯子蛋糕都是獨一無二，相當有自己的特色，也推薦大小朋友們一起來幸福工廠發揮創意，自己的甜點自己做ＸＤ

我們還做了聖誕樹造型的杯子蛋糕，小朋友抗拒不了巧克力米的誘惑，邊做邊吃，我們在一旁笑到不行，可見奇美食品的好味道有多麼誘人～

有了聖誕老人跟聖誕樹，當然不能少了馴鹿囉～超可愛的馴鹿掛著笑容，可愛的表情令人會心一笑，可以開始期待聖誕節會收到甚麼禮物囉～

手作糖霜餅乾課程

緊接著我們還預約了另一個課程，就是手作糖霜餅乾，想要多做一些餅乾帶到學校跟同學分享，餅乾烤得香噴噴，酥酥脆脆我還偷吃了一片（誤）

考驗我的藝術天份，不論杯子蛋糕、糖霜餅乾，其實都不簡單，好在有老師從旁協助，拿出範本給我們參考～

不過藝術本來就沒有對錯，小朋友來這邊盡情塗鴉，就像玩沙畫畫一樣，盡情揮灑色彩，無拘無束展現自由奔放與熱情！

看看我們做出來的糖霜餅乾，其實還蠻不錯的，右下的人臉可是我做的喔，看起來我還蠻厲害的ＸＤ

推薦大朋友、小朋友都可以來奇美食品幸福工廠，體驗一下自己手作的樂趣，做完後都捨不得吃了啦～～

終於完成了！看看小朋友已經飢腸轆轆了，連上兩堂課程真的好豐富、好好玩喔～

最後裝在漂亮的禮盒內帶回家，這兩堂課程都相當值得參加，而且一次報名兩堂課還有優惠喔！！

DIY課程優惠

當天報名2堂手作課程(限不同課程)，居然還送聖誕小屋DIY材料包1組，可以帶回家自己在家製作，相當簡單又有趣～

話不多說趕快預約手作課程：https://lihi2.cc/Az11B

看看小朋友滿足的表情，回家有好多甜點可以吃囉！還可以跟同學親戚炫耀是自己做的，看到小朋友幸福滿足的笑容，就是我們人生最大的幸福～

奇美幸福吃到飽報到

制止了想偷吃手作甜點的小朋友，因為吃到飽開張囉！上頭有今日菜單跟目前的號碼，依照叫號、報到排隊付款、就可以自由入座準備大口開吃～

奇美幸福吃到飽自助區

自助區動線規劃很好，不會很擁擠，而且食材新鮮又熱騰騰，衛生乾淨，讓人可以吃得相當安心～

看看這個爆滿的人潮，真的好誇張喔！！果然名不虛傳，台南最划算的吃到飽，想吃的朋友記得早點來抽號碼喔～

奇美幸福吃到飽醬料/餐具

進入時都會提供碗盤，餐具及佐料則是在自助區，熟食類我覺得本身調味就很好吃，口味重一點的朋友，則可以來自取醬油跟辣椒～

奇美幸福吃到飽熟食(以現場為主)

每天的菜色都會調整，主要的炒麵、餃子是人氣招牌，這次還有魯蘿蔔雞爪、炸熱狗、烤雞翅等香噴噴熟食

煎餃/炸餃/大阪燒餃(以現場為主)

我超級喜歡奇美的餃子，我本來就是奇美熟水餃的粉絲，來這邊可以享有餃子自由，現在連鎖鍋貼一顆都要６－８元不等，

來這邊吃個２０顆就回本了，許多餃子控，一次都拿滿滿一大盤，煎餃底下脆脆的酥皮、炸餃外皮卡滋卡滋、大阪燒鹹鹹甜甜吃好吃～

熟食炒麵/烤雞翅(以現場為主)

幸福吃到飽炒麵相當彈牙，搭配香噴噴雞翅，濕潤的肉質，一口接一口，再來點爽脆的高麗菜，吃上一盤就很滿足～

吃了好幾盤，真的物超所值，身為省錢王真的要大力推薦幸福吃到飽，CP值破表推薦省錢小資族一定要來！

奇美包子(以現場為主)

幸福吃到飽還有多款包子選擇，甜的鹹的通通有，還吃到新推出的聯名泰式奶茶包，口味不定期更換，三不五時就想來這報到～

芋泥包/泰式奶茶包(以現場為主)

芋泥鬆軟不會太甜，包子不會蒸過頭，口感帶有彈性吃起來很實在！泰奶口味好特別，茶香味濃郁，不會過甜味道抓得很剛好

肉包/竹筍包(以現場為主)

肉包、竹筍包的內餡很實在，肉餡很有彈性，吃起來不會油膩，鹹香夠味吃起來很滿足～

現炸海陸拼盤+加購價98元

新推出的海陸拼盤，現點現炸，三種好料一次吃個夠，剛出爐熱騰騰立刻開動吃起來，優惠加購價不用一百元就吃得到

魚塊搭配塔塔醬很清爽，外酥內軟魚肉吃起來特別清爽！薯條好粗喔，一根根沾上番茄醬好速配～還有酸酸甜甜的巴伐洛炸餃，吃起來不油膩好清爽～

生菜沙拉/湯品/粥品

吃這麼多好料當然不能少了生菜沙拉，一口餃子一口熱湯，或者學日本人餃子當配菜，搭配鹹粥或炒麵都很搭～

甜湯/飲品

最後還有甜點跟飲品，甜甜嘴劃下最棒的吃到飽句點，飲品也貼心準備了無糖茶飲，人氣的可樂飲品也喝得到喔～

這麼澎派的好料﹑居然只要138元！再次大力推薦給大家，來台南玩一定要把幸福吃到飽納入行程喔

奇美好物專賣店-伴手禮區

吃飽後當然不能空手而歸，趕快來好物區採購一番，超多奇美食品，這裡通通都買得到，一次就可以把全部買回家！

桂圓酥、奇美鳳梨酥、愛文芒果酥等甜點禮盒，買來送禮或自己吃都很合適，而且現在滿千送百，等於打了九折好划算～

也有調理包加熱即食，零嘴堅果、年節禮盒、知名黑橋牌肉乾等，品項真的好豐富，琳瑯滿目看得目不暇給

黑松露、牛奶包、老虎堂聯名爆漿起司流心包、米奇頭造型刈包、珍煮丹黑糖銀絲卷、松露和牛黑金包等好多口味

與迪士尼聯名的年輪蛋糕，獲得食品米其林的肯定，真空包裝，廣受許多媽媽的喜愛，是彌月蛋糕的絕佳好選擇～

當日於好物專賣店，消費滿1000元，憑發票即贈100元商品折價券，滿NT$2,000送NT$100折價券2張，以此類推。(折價券可於當日下一筆消費抵用)

等於說折價券可以馬上又買起來，加上消費滿三百可以累積會員點數，買個一千立刻又有三點了，加起來一共就有5點了, 馬上就可以免費兌換3顆奇美水果酥

漫步咖啡館/幸福頌烘焙

我已經吃很飽了，沒想到逛一逛小朋友又餓了！吵著說要吃麵包蛋糕、喝飲料下午茶，我們就來入口右側的漫步咖啡館

漫步午茶組 優惠價157元

咖啡館推出漫步午茶組優惠，任選$140西點蛋糕+蜜桃咬一口氣泡水只要$157，多款蛋糕選擇，我們挑選超可愛的獅子造型～

快樂獅子王蛋糕$140袋鼠乳酪、南瓜泥、蜜紅豆泥、白巧克力

蛋糕鹹鹹甜甜不會很膩口，搭配清爽的蜜桃氣泡飲，喝起來甜蜜蜜好幸福，氣泡飲又可以促進消化，除去口中油膩感，邊吃下午茶邊聊是非，度過愜意的午後時光！

日本麵包大師小倉孝樹監製，傳承自第一把交椅福田元吉的好手藝，喜歡吃日式麵包的朋友來奇美就對了！

非常多款的麵包、蛋糕當日現做，使用來自日本熊本縣的麵粉，口感特別細緻，體積蓬鬆、相當有飽足感～

半開放的烘焙空間，可以看到麵包製作過程，嚴選最佳的原物料，麵包新鮮、用料實在、自然就很好吃～

漫步咖啡館麵包優惠－購買任2條吐司送指定款麵包1顆 (7款指定麵包任選)

現在還有超好康優惠，買２條吐司送麵包，我挑選我最愛的肉鬆麵包，麵包香Ｑ不會乾乾的，吃起來就是跟台式麵包大不相同～

黑糖珍珠生吐司$165

生吐司居然賣這麼便宜，現在很多日本來的生吐司，有的隨便一小片就將近一百元，奇美幸福頌一大條居然只要165元~

花兩片的價格就可以帶一整條回家享用，香甜的滋味，還有一顆顆的黑糖珍珠，鬆軟的口感吃起來很濕潤，完全不會乾乾的！

檸檬吐司$120

酸酸甜甜的風味可以刺激味蕾，這款吐司剛剛才出來，趁新鮮吃酥中帶軟，可以感受到小麥的香氣，吃過奇美的吐司就回不去了！

買回去當早餐，氣炸或烤箱熱一下，香氣更加明顯，相當彈牙的麵包質地，令人一口接一口，一吃就欲罷不能的絕佳美味

拿鐵咖啡$90

最後還點了杯拿鐵咖啡提提神，省錢王分享這次於奇美食品幸福工廠獲得的滿滿幸福感，希望這篇文章可以把幸福分享給更多好朋友，推薦大家一起來找幸福喔~

奇美食品幸福工廠 ７大特色

1.週休二日親子旅遊來奇美食品幸福工廠準沒錯，對面就是台南機場，還有直達高鐵接駁車，交通非常方便，全家大小一起來奇美，吃喝玩樂一次通通滿足

2. 燒包品牌形象館：門票才50元，送紀念品、鳳梨酥，相當划算！展覽新裝更深入認識奇美食品大小事，親子互動裝置超有趣！

3.幸福吃到飽：居然只要138元就能吃到飽，超高cp值，煎餃、包子、沙拉、熟食、飲品、湯品，奇美的好滋味通通吃到爽～還有炸物拼盤可以加購！物超所值價格總是吸引滿滿人潮，記得一到就立刻抽號碼牌喔

4.DIY手作坊🎄：小朋友最喜歡手作課程，老師深入淺出教學，杯子蛋糕、聖誕餅乾快速上手！發揮創意做出自己獨一無二的特色甜點，還有聖誕小屋材料包，在家也能輕鬆DIY，大小朋友玩得不亦樂乎

5. 漫步咖啡廳/幸福頌-烘焙下午茶：漫步午茶組優惠價$157，一口蜜桃氣泡飲、一口超可愛蛋糕，完美搭配平價不傷荷包！日本麵包大師小倉孝樹監製美味吐司，買兩條就送指定麵包，質地Q彈、麵包口感極佳👍

6.伴手禮區上百種選擇，滿兩千就可以免費宅配，滿千還送百元折價券，滿三百還能集點換好禮，工廠獨賣鳳梨酥、暮色之約堅果禮盒、跨界聯名包子、高人氣熟水餃等，超多美食通通都要帶回家吃個夠！

7.每個月都有超多活動！形象館當日壽星免費參觀、11/18、11/19世界兒童日小朋友免費👏名字叫奇美免費自助餐吃到飽、伴手禮滿千送百、買兩款吐司送指定麵包、加入會員咖啡買一送一……，豐富好康目不暇給，全家大小三不五時就想來報到！

💭店家資訊 奇美食品幸福工廠

🏠地址: 台南市仁德區機場路1008號

🚌交通: 近台南航空站/高鐵H31公車到臺南航空站(奇美食品幸福工廠)

☎️電話: 06-269-8588

⏰時間: 09:00-17:00

😪公休: 週一公休, 遇假則順延

💰消費: 現金、LINEPAY、街口等

💬官網: http://www.happychimei.com.tw/

💬粉專: https://www.facebook.com/happychimei

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406719525

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