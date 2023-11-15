好像有一段時間沒去花蓮走走了

這個地方對我來說很特別

不同的季節有不一樣的風景跟感受

山海的遼闊就是充電最棒的選擇

疫情緩解之後我更覺得人生其實要及時感受快樂

所以如果工作不是太忙我就會排著假到花蓮住幾天

常常有朋友問我這麼常去花蓮

那伴手禮都可以買什麼

麻糬？剝皮辣椒？

我的答案一律都是火車站附近的花蓮縣餅

那邊大家都常買的伴手禮我其實一開始也會買

但朋友們都覺得吃的很怕（我自己也是蠻膩的

後來在火車站附近發現了這一家之後

就一試成主顧啦

他們家的選項還蠻多的

所以我特別選了兩樣

每次買回去讚嘆度最高的點心來跟大家分享

正是奶油酥條以及起司鳳梨酥





以前辦公室大家團訂的時候就吃過奶油酥條

其實也是有好幾種口味

但是通常原味的是秒殺度最高的

當時我就覺得很涮嘴耶

手工吐司條有著濃濃奶香

咬起來又酥酥脆脆的

又香又甜的幸福感爆表

完全能理解這樣點心的夯度可以這麼歷久不是沒有道理的

起司鳳梨酥的造型是圓的

看起來金燦燦的很可愛

每一塊都有獨立的包裝

所以吃的時候不用沾手

外皮很酥鬆內餡很飽滿

咬下去滿滿的鳳梨與起司香氣很濃厚

除此之外還有加入了核桃

吃起來酸甜不膩又很有口感

配茶配咖啡根本完美組合阿

送伴手禮也是一門學問

要送的合適又好吃真的也要花點心思

縣餅除了我介紹的奶油酥條及起司鳳梨酥之外

其他種類豐富的點心們也蠻不錯的

有興趣的朋友也可以先去他們網站看看 https://pse.is/5e227y

下次來到花蓮要記得來一趟

買好買滿也不會讓荷包大失血的美味選擇

這裡應有盡有喔