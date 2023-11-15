今天胖達的休假日剛好遇到家人一起休假的周末~機會難得便準備一起出門用餐拉~~~。

稍微討論了一下之後，決定前往在百福社區附近的拉麵館~。

雖然胖達真的是到處吃~不過的確很少接觸到拉麵系列的餐飲，

連前幾年超紅的「一蘭」胖達也尚未涉獵，

而今天準備跟家人一起去造訪的是有著很親民價格的拉麵店「九湯屋」。

九湯屋日本拉麵 百福店

起初，胖達以為這是一間主打個人風格的拉麵餐館，

不過後來發現是擁有滿多家的連鎖拉麵餐館。

而今天胖達造訪的是位於基隆七堵的百福店

門口左邊有懸掛著菜單與價格~給有興趣享用拉麵的客人做先行參考~。

九湯屋日本拉麵 百福店 環境介紹

入內後左邊是點餐區，右邊則是一部分的座位區，

在往內就可以在看見另一區的座位空間，廁所相對比較隱密，

會需要走道長廊的盡頭後左手邊才可以看到喔!整體裝潢走一個工業清水模風~

燈光灑落一點暖黃光~低調而內斂。

九湯屋日本拉麵 百福店 菜單

九湯屋有著許多風味的湯頭可以選擇，例如超人氣的日式風味、

中國風味、韓式風味、地獄風味、海鮮風味以及獨家風味等!

且不管是哪一種口味都包含有「溏心蛋」、「叉燒肉」、

「海帶芽」、「海苔」、「蔥花」。

瀏覽一遍後胖達決定點在中國風味被標出人氣的品項「四川麻辣」搭配「細麵」。

接著就等餐點上桌拉~~~。

九湯屋日本拉麵 百福店 四川麻辣

雖然正值用餐時間，但整體送餐速度滿快的，

前前後後約莫5~10分鐘左右餐點就上囉!

服務人員一端上來就可以聞到有點刺鼻的辛香，

再看到那有點被染成紅色的湯頭與蔥花互相輝映，

舌頭都已經不自覺地在分泌唾液~準備要來嘗嘗了!

麵體

整體Q彈，咬下去不會有著過硬或過軟的口感，入口帶著微微的刺激辣感。

叉燒

瘦肉與油脂分布均勻，入口香氣四溢、肉質鮮甜。

湯頭

主打用四川麻辣+白湯湯底，味道辣度十分，

唯一比較可惜的大概就是麻的程度，有著不錯的辣度辛香刺激，少了一點在唇舌裡麻的滋味。

九湯屋日本拉麵 百福店 相關資訊

九湯屋整體來說CP值與口味上真的很超值~雖然有一點美中不足的地方，

但家人整體品嘗下來給出的評價還是很不錯的唷!

這邊也分享一些相關資訊給有興趣的朋友拉~

由於九湯屋缺少百福店的資訊~以下粉絲團連結改提供基隆店喔!

店名:九湯屋日本拉麵

地址:基隆市七堵區百三街34號

電話:02-2452-8005

FB: 九湯屋日本拉麵 FB粉絲團