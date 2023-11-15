2023 台中早午餐推薦》不老夢想125號(不老食光餐廳) – 一間用故事堆砌的台中咖啡早午餐店

【不老夢想125號】初訪心得

真的很榮幸能夠受到咖啡早午餐，不老夢想125號的邀請，讓我有機會體會不同的台中。相較於以往認知發達的台中，不老夢想125號這裡更凸顯的是，一段在台中生活的故事。台中不老夢想125號位於台中北區雙十路上，該址之前為宮原眼科的醫生之住所，後來更成為台中市長官邸。這裡的員工群體幾乎都是銀髮族群，每位員工的故事都被刻在透明的玻璃窗上，這種用心經營的細節讓整個場景更加溫馨動人。對我來說，特別感動的是看到員工們分享自己為何選擇在這裡工作的故事，這讓我聯想到從小跟著奶奶一起生活的日子，彷彿找到了另一種情感共鳴。不老夢想除了故事，餐點也是非常用心。今天體驗的甜點中，有甜有鹹，口感上層次感豐富，蠻值得推薦的。如果你下次在台中不知道要幹嘛，不如就來不老夢想125號，感受用故事砌成的咖啡吧。

【不老夢想125號】環境簡介

。這裡的環境，保留了日治時代的元素，座位是塌塌米的形式，而門窗則是保有日治老屋的那種風格。

拉開門走出去，中庭大大可見的是原宮原武熊先生的故事，在等待餐點的同時，不妨到處走走拍拍照也是非常舒服。

而在門窗上也印上每一位銀髮族員工們的故事，這樣簡單的設計，讓我在品嘗餐點的同時多了份感動。

【不老夢想125號】餐點評價

。宮原の心提拉米蘇。

在品味美食的過程中，不老夢想的招牌紫薯提拉米蘇讓我很驚訝。與一般提拉米蘇不同，這款獨特的甜點外層是乳狀的鮮奶油，質地濕潤順口，中間夾著蛋糕體及紫薯泥，兩者融為一體，帶來薯泥的沙沙感，讓整體口感格外獨特，絕對是一道令人難以忘懷的美味。

。阿嬤的鹹豬肉派。

這款派的豬肉部分不僅不過鹹，還保有香氣。派的內部搭配馬鈴薯泥和紅蘿波，口感綿密，每一口都讓我愛不釋口。這款早上吃也不會過分油膩，代表鹹派的比例抓得很不錯呢。

。小農鮮奶茶。

小農鮮奶茶帶給我另一種味覺享受。我選擇的是冰飲，感覺是用冷鮮奶搭配茶包沖製而成，奶味濃郁，茶味較不明顯，非常適合喜歡奶味濃厚的人品嚐。或許下次可以試試看熱飲，感受茶的味道更為突出。

。那些年我們的花樣年華。

酸酸的洛神花搭配話梅和檸檬，滋味清新，雖然使用了酸度較高的材料，但卻巧妙地避免了過度的酸感，喜歡酸酸甜甜滋味的人絕對不能錯過這道美味。這杯飲料還真的完美收尾了今天的美食體驗。

最後理智派想說，這趟不老夢想之旅，讓我深深感受到他們用心經營的精神，不僅在美食上注入創意與巧思，更在每一處細節中散發著對生活的熱愛。感謝不老夢想的邀請，讓我有機會深入體驗這裡的故事，這是一場充滿美味和回憶的食紀，期待下次再次踏進不老夢想的125號。

【不老夢想125號】店家資訊

名稱：不老夢想125號(不老食光餐廳)

時間：周一至周日 09:00-17:00

電話：04-22270125

地點：404台中市北區雙十路一段125號

【不老夢想125號】地理位置 / 怎麼去

要前往台中不老夢想125號，其實你可以先查兩個大地標「一中商圈」與「台中體大」。而一中商圈距離台中火車站僅1.5公里的距離，從火車站搭乘公車過去也是非常方便。這邊理智派提供兩個前往方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以先使用火車，到達『台中火車站』後轉乘公車往台灣體大或一中商圈即可，約莫10-15分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友可以使用國道一號，於174-大雅交流道下，使用台1乙線前往一中商圈，約莫15-20分鐘即可抵達。

【不老夢想125號】停車位置

台中不老夢想125號就位於一中商圈附近的台灣體大正門口，可謂地理位置絕佳。停車更是不用擔心，除了台灣體大可以停之外，附近更是多達5-7個停車場，絲毫不需要擔心車位的部分。

【不老夢想125號】價位 I 價目表 I 菜單一覽

套餐系列為260；早午餐系列為230；單點甜點與飲料則是落在110-150中間，整體價位在台中算是中間值。這樣的CP值再加上不老夢想獨有的故事色彩，著實值得體驗。