牛室炙燒牛排BEEFHOUSE，台中吃到飽、台中牛排推薦、台中大墩路美食。這是家網友們傳說被牛排耽誤的披薩吃到飽，雖然是以排餐為主角，但自助吧的熱食、炸物、現烤手工披薩、沙拉吧等選項多元到快比排餐還要夯!! 許多人說：光是為了牛室炙燒牛排的自助吧再回訪也很超值! 而且平日商業午餐299元起就可以享用豐富自助吧! 但妮妮布魯強烈建議：一定要訂位～即使平日中午人潮也是超級多啊!
牛室炙燒牛排
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牛室炙燒牛排 位置與停車
牛室炙燒牛排 台中大墩店位在台中大墩路與大墩十四街口，三角窗黃金地帶加上靛藍色顯眼招牌路過相當顯眼。正隔壁就有個收費停車場，無特約、但是停車很方便~所以許多家庭客、朋友聚餐都來牛室，不管平、假日可都是人潮滿滿啊!
妮妮布魯是平日中午來用餐，還以為人潮不會太多，沒想到不只客滿、還有許多人現場候位，超過12點進來詢問的都至少要等1小時以上，所以極度建議你，想吃就千萬要訂位!!
店內座位大多為4人桌，中間有高高的隔板，所以用餐時不用擔心隔壁桌的目光，可以不顧形象、敞開肚子盡情地吃吧!
雖然都是四人桌，但很多兩人來的，店家也不會擅自幫你併桌，犧牲掉了不少位子，但是讓客人用餐更舒服
牛室炙燒牛排 自助吧吃到飽
自助吧選擇多元、不定時會上新品項，光是我們用餐時間裡就看熱炒區換了2輪新菜，可惜後來飽了無法再吃新菜色呀! 只好下次再來~
沙拉吧
蔬果種類頗為多元，除了生菜類之外，還有涼拌小菜、泡菜、毛豆等選擇
也有2~3款季節水果，品項不固定，而且餐期間也可能會有上其他種類。
熱炒熟食區
熱炒區大約一次有5款料理，每一道份量都很多，但是人潮多的時候可是一下子就掃光清盤~好在店家很有誠意，出現空盤後就會上新菜色，而且菜色很豐富多元，不只是蔬菜類的，就連海鮮也會驚喜出現!!真的很超值啊!
鹹香的麻辣燙、很下飯的客家小炒、青脆高麗菜、醬香十足的炒麵
蛋蛋很多的番茄蛋、馬鈴薯泥
很誇張的是炒蝦都出現了!! 這可不是7、8百元的自助吧，居然也這麼大方提供蝦子、透抽、蛤蠣等海鮮食材耶!!
不誇張，蝦子、蛤蠣一出來就被人潮蜂擁而上清盤，想吃可得手腳快一點!
吃飽後看到又上了一道透抽南瓜，感覺也好好吃啊!! 難怪大家都說為了自助吧來也很超值!! 妮妮布魯也一定會再訪的~
濃湯中沒有太多玉米粒，但是沒關係，愛吃玉米粒的人可以到生菜沙拉去中自己添加。
讓我超訝異的是牛肉羅宋湯，裡面的牛肉、番茄、芹菜可是很多啊!!大家也都很識貨，超多人來撈牛肉料的。
牛室特製黑咖哩也很好吃，咖哩香濃渾厚，雖然不是咖哩專賣店，卻感覺得出濃郁的蔬果與香料的沙沙感，淋在白飯上之後還可以自己加一些熱炒類的，搭配出屬於自己的咖哩飯。
甜湯中的紅棗、白木耳、枸杞也是放得滿滿的，非常有誠意、不怕大家吃呢! 妮妮布魯極度建議大家可以訂一開門的時段，這樣每一鍋都是滿滿的料，而且用餐過程中有機會吃到更多樣新菜色。
牛室炙燒牛排 披薩吃到飽
牛室炙燒牛排的披薩吃到飽可是頂港有名聲、下港尚出名的通人知~可以看到店員現場打拋披薩皮、鋪上各種配料，整個用餐過程沒看到她停下來休息! 因為披薩實在太受歡迎，要一直烤、一直烤~
現烤披薩大約有5~6種口味，要不是太容易飽了，還真想每一種口味都試看看
最受歡迎的珍珠奶茶披薩，除了QQ的黑糖珍珠，還有一些棉花糖，厚厚的餅皮也相當Q軟，整體搭配起來好好吃!
趁著披薩剛出爐，濃郁起司還會牽絲啊!!而且珍珠奶茶的餅皮是厚的、瑪格麗特的餅皮是薄的，沒想到披薩不只口味不同，連這小細節也都有搭配到ㄟ!!
正在夾披薩時，店員端出一盤烤雞!! 哇賽~~連烤雞都有，一擺好到桌上馬上被客人狂夾啊!
炸物類的點心也很多元，這天有雞塊、薯條、蝦餅、和讓人很意外好吃的地瓜球
燒賣總類也不少耶!有小籠包和包子~
自助烤吐司區，記得先烤吐司再抹醬，果醬有:草莓、藍莓、巧克力、花生4種選擇
飲料區，基本款的可樂系列、咖啡機必備，還有多款茶包可以自己沖泡、冰涼果醋等
提供杜老爺冰淇淋，餅乾桶放冰箱中保持酥脆口感
一旁還有棉花糖、飛機餅、麥片、小熊餅乾讓你搭配冰淇淋，299元起的自助吧居然有這麼多東西，真的是誇張的棒!!
牛室炙燒牛排 菜單與價位
牛室炙燒牛排是掃QR code點餐，但也有提供紙本菜單方便參考。
平日商業午餐
牛室炙燒牛排 雙人排餐
這次妮妮布魯吃的是春牛雙囍套餐，2種牛排＋2種海鮮＋2杯飲料，只要$1599，喜歡主餐豐盛一點的人超值點起來~➤完整菜單
牛小排+大白蝦
大蝦的尺寸比熱炒的蝦子大上很多、肉質飽滿鮮彈，而且熱炒區不是每次來都有蝦，所以愛吃蝦的人記得直接加購起來!
選用美國choice等級的牛小排，大約5分熟的程度，搭配一旁高溫的炙燒石調整出自己喜歡的熟度
牛小排的油脂適中、柔軟度與咬勁也適中，是普遍接受度、喜愛度都很高的部位。
建議好牛肉不要太熟，先點個5分熟的上桌後再視情況加熱，這樣入口時的咀嚼感最好，而且吃得到牛肉的甜(舔唇)
炙燒石如果溫度不夠可以跟店員說要更換，但建議上桌之後就先吃牛排，這樣就能吃到最佳口感而且不用一直換炙燒石
因為牛排上有撒些許黑胡椒粒了，所以妮妮布魯基本上是吃原味不用沾醬，但牛室有提供紅醬、青蔥醬、黑胡椒醬、蕈菇奶油醬等特色醬料，可以在用餐過程中轉換風味。
綠色青蔥醬類似不同於加了羅勒葉的青醬，風味較為清爽，搭配肉類或海鮮都不錯；蕈菇奶油醬中多了菇類的香氣以及滑順香甜的奶油感，好吃的讓我們搭配著蔬菜沾光光；紅醬和黑胡椒醬可以綜合起來，雖然菜單上標示有辣度，但其實是黑胡椒的微微辣感，不會有太刺激的辣感。
菲力+炙燒魷魚
一整尾大隻炙燒魷魚和非常厚實的澳洲菲力牛肉，看起來就很豪華啊!
比手掌還要大的魷魚相當的鮮Q彈牙，咀嚼起來也很多汁~非常好吃!
選用澳洲紐西蘭的菲力牛，幾乎沒有多餘的油脂，推薦選5分熟的程度切下去還有肉汁，放上炙燒石上微微燙一下，滋滋作響散發出香氣，放入口中細細品嘗，相當柔軟、越咬越甜呢!!
熊熊奶茶
雙人套餐中可以選兩杯飲品，其中一杯當然要選大人氣的熊熊奶茶，其實它是可以選有加珍珠的喔~只是因為怕太飽，所以妮妮布魯選的是無珍珠版，小熊冰磚是紅茶口味，隨著慢慢融化更有茶香感，而且奶茶還可以免費續加一次
檸檬冰結沙瓦
牛室炙燒牛排有提供酒精飲品，而沙瓦類的有含酒精和無酒精兩種版本可選，妮妮布魯是平日中午來，所以就選無酒精版的啦~清新檸檬香氣隨著氣泡水釋放出來，相當消暑解渴!
【未成年不可喝酒、喝酒不開車】
最後，當然是要留點空間，吃一下冰淇淋做結尾啦!
整體感想：
牛室炙燒牛排的牛排品質也不錯，但自助吧的豐富度實在是太搶眼了，不只是生菜沙拉、炸物、燒賣、包子、熱炒等品項，還有有手工現做現烤的披薩，主餐還沒端上桌就飽到不行了！而且更值得稱讚的是，雖然只是附屬在排餐中的自助吧，但品質不馬虎、份量也會不斷補充，甚至比一些飯店的早餐自助吧還要優秀，難怪人潮總是滿、滿、滿，不只假日客滿，即使是平日中午也一定要訂位，尤其平日中午還有商業午餐，只要299元起就能享用這麼豐盛的自助吧以及排餐，很值得一再回訪呢!
牛室炙燒牛排 各分店資訊
台中大墩店
地址：台中市南屯區大墩路689號
電話：04-23202230
營業時間：平日 11:00~15:30、17:00~22:00；假日 11:00~22:00
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台中大里店/04-24812481
高雄鳳山店/07-7807575
台南海安店/06-2510630
林口長庚店/03-3974000
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店家/景點資訊
- 店家名稱：牛室炙燒牛排 台中大墩店
- 所在地址：臺灣台中市南屯區大墩路689號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00~15:30-17:00~22:00
- 店家電話：04-23202230
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