唱片行千層酥，不用飛國外，在彰化溪湖糖廠也能吃到日本超夯甜點-唱片千層酥，就在巨大彩虹冰淇淋的66 Cheesecake裡面。唱片行千層酥目前有9種口味，鹹甜選擇都有，不過每日限量發售，想吃請把握機會! 溪湖糖廠周邊免費門票、好停車、免停車費，可順遊糖廠五分車導覽、溪湖中央公園7公尺溜滑梯，再到附近吃溪湖羊肉爐，輕鬆一日遊~

唱片行千層酥

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66 Cheesecake 唱片行千層酥位置

彰化溪湖糖廠是免門票的觀光景點，而且周邊有多個免費公有停車場，免門票、免停車費又好逛，所以每到假日人潮可是不少呢~而在日本最新、最夯的唱片行千層酥就在66 Cheesecake裡面也能吃得到，現點現做、每日限量，想吃不只要有點運氣，還要有耐心等待喲!!

66 Cheesecake溪湖門市位於彰化溪湖糖廠旁，日式建築的外觀加上巨無霸彩虹冰淇淋，一整個就是超美超好拍~妮妮布魯光是在這等開門就拍了好幾張~欲罷不能! 假日早上十點多人潮就不少，想拍到沒有路人的空景可是得要有耐心等!

66 Cheesecake非常厲害，總是走在甜點流行的巔峰，從北海道巨大彩虹冰淇淋到現在唱片千層酥，都是日本超夯超流行的時候就引進台灣，讓台灣人不用飛日本也能嚐鮮得到! 66 Cheesecake製作的甜點也都採用日本麵粉、北海道十勝四葉鮮乳、法國AOP產區認證奶油製作，食材用料也是相當用心!

原以為溪湖糖廠是個冷門景點，沒想到66 Cheesecake門市裡卻是人潮不斷，可說是來到彰化溪湖必遊景點之一了!

彩虹冰淇淋跟3年前一樣維持在260元的價格，以這幾年物價飛漲的速度來說，它反而變得親民了，幾乎來的客人都會點上一支，這麼大的冰淇淋一次能吃到6種口味，妮妮布魯兩個人分享剛剛好~

北海道彩虹霜淇淋可搭配北海道起司蛋糕、北海道十勝牛奶布丁、曲奇餅乾 ，組合價可省下30~40元左右喔!

使用北海道十勝牛奶製作而成的香濃牛奶布丁，可說是店內最平價易入手的單品，風味也相當濃郁

店內還有比人高的北海道十勝牛奶、巨型冰淇淋椅，超多人都會來這拍照打卡~

唱片行千層酥 製作過程

紅爆日本、香港的圓盤型唱片千層酥就在這透明櫥窗後方現點現做，不須飛日本香港，省下機票錢在彰化溪湖66 Cheesecake裡面就能吃得到!

從透明櫥窗可以看到裡面唱片千層酥一條龍的製作過程，圓盤狀的千層酥皮由店家自己製作，使用日本麵粉、法國AOP產區認證奶油透過反覆摺疊酥皮，再經過2天冷藏發酵穩定，因為製作耗時費工，所以產量不多只能每日限量提供

千層酥皮經由熱壓烘烤，以高溫烤出多餘油脂，從蓬鬆麵團慢慢烤到層層酥脆厚實感

撒上糖粉後再低溫烘烤出表皮晶亮脆口的焦糖薄片

最後，依照點選的口味抹上內餡，再裝入塑膠袋、紙盒送到客人手中，整個過程大約需要等待10分鐘～30分鐘，剛好可以透過櫥窗看整個製作過程，讓等待的過程也不無聊。

因為裡面有卡士達醬與水果，建議當場冰冰涼涼的時候趕快吃，風味最佳~

唱片行千層酥 價格

目前有9種口味可以選擇：

卡士達芒果(季節限定)$250

特調卡士達新鮮草莓(季節限定)$280

榛果巧克力香焦$230

特調蜂蜜青森蘋果$250

檸檬卡士達葡萄$260

黑醋栗卡士達藍莓$270

開心果覆盆子$280

馬鈴薯松露白菇$320

煙燻鮭魚酪梨$320

內餡使用的抹醬都是自家熬煮的果醬、北海道四葉牛乳自製的卡士達醬、各種水果，也有2款鹹口味可以選

特調蜂蜜青森蘋果$250

底部先鋪墊一層自己熬煮的蘋果果醬，還看得到晶透的蘋果丁，擠上滿滿用北海道十勝牛乳製作的卡士達醬、撲滿一層青森蘋果花片再蓋上千層酥皮，上蓋的酥皮會擠上少許特調的蜂蜜檸檬卡士達醬，獨家特調的蜂蜜檸檬醬成了整個畫龍點睛之靈魂要角，它緩和了整體的甜味，用些許的酸香和新鮮蘋果結合讓人甜而不膩，一整個唱片千層酥相當於好幾片的蝴蝶酥緊密聚攏在一起，咬下時還會喀脆的響，超級酥脆!! 對於愛吃千層酥口感的人真的是會超級喜歡啊~難怪會是目前爆夯甜點，但一個份量頗多，適合多人一起分享會更剛好!

特調卡士達新鮮草莓(季節限定)$280

底層先塗抹厚厚的草莓果醬，其中也是看得到許多草莓果粒，再擠上厚厚的卡士達醬，將草莓切片擺好擺滿，緊密的覆蓋住，光是這滿滿草莓就讓人超級心動，迫不急待想開動呀!! 不過，草莓是季節限定口味，幸運可以點選的時候就直接選它吧!不需猶豫~

妮妮本來就很喜歡吃蝴蝶酥這類的千層酥餅乾，所以唱片行千層酥光是餅皮就超級好吃的啦!! 而且烤出一層晶亮的焦糖脆片，單吃就很好吃! 再加上濃郁卡士達醬、果醬、水果等內餡，一整個就是螞蟻人超愛的口味~

卡士達芒果(季節限定)$250

芒果也是季節限定口味，底部是店家自製的芒果果醬，厚厚的一層再加上濃郁卡士達醬，最後當然也是要撲上一圈芒果片，好吃的芒果再加上層層酥脆的千層酥，讓人不喜歡也很難啊!

榛果巧克力香焦$230

抹上榛果巧克力醬、擠上卡士達醬，再擺上香甜香蕉片與巧克力醬，酥脆香軟的多層次口感以及香蕉與巧克力的絕配組合，絕對安全又熱賣的招牌口味!

檸檬卡士達葡萄$260

綠色無籽葡萄切片鮮豔欲滴，微甜的清香和濃郁的卡士達醬達成微妙平衡，再加上特製的蜂蜜檸檬醬，這個口味算是裡面相對不會太甜的一款~妮妮最喜歡這款!

黑醋栗卡士達藍莓$270

兩種酸香莓果的組合，厚厚一層紫黑色的黑醋栗果醬與藍莓水分，咬下的酥脆感中突然迸出藍莓的果汁，多層次又有趣的口感變化

煙燻鮭魚酪梨$320

如果不愛吃甜口味的人，也有2款鹹口味可以選~

想不到煙燻鮭魚和酪梨這麼搭嘎，加上獨家特調莎莎醬，甜甜鹹鹹還帶點小辣的輔助下，整體口感意外地和諧。

馬鈴薯松露白菇$320

千層酥皮塗上厚厚的馬鈴薯泥，接著擺放香腸，淋上松露白菇醬，外層的焦糖千層酥口感酥脆、內層綿密，相當有份量還有飽足感的組合，也有點類似鹹派的感覺。

唱片行千層酥雖然看似單價不便宜，但是做工繁瑣、使用北海道十勝四葉鮮乳、法國AOP產區認證奶油製作等高級原物料製作，而且一份千層酥相當於平常去咖啡館的4份小甜點，2~4人分享剛剛好，所以整體價位也算是相當合理。

因為裡面夾滿了濃郁的卡士達醬，建議現場吃風味最佳以免融化，吃的時候保留塑膠袋裝著可以避免沾手，如果要外帶的話，建議要自備保冰袋，到家後也先冷藏後再吃~

逛完主館，別忘了隔壁棟的也進來走走~

裡面有比人高的乳酪三明治冰淇淋造型可以拍照，此館販售商品主要是飲料、乳酪蛋糕等

整體感想：

66 Cheesecake可說是來到彰化溪湖必遊景點，就在溪湖糖廠內、鄰近溪湖中央公園，好停車、免門票，假日人潮遊客特別多。66 Cheesecake甜點商品不只多元且走在潮流巔峰，現在最新最夯的唱片行千層酥，有９種口味可挑選，濃郁卡士達加上新鮮水果的甜香非常適合愛吃甜食的螞蟻人，鹹口味的搭配多層次千層酥餅片比起鹹派來說更加酥香好吃～來到彰化溪湖記得進來走走，看能不能吃到每日限量製作的、最夯的千層酥甜點～

66 Cheesecake 店家資訊

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號 (溪湖糖廠冰店旁)

電話：04-8851220

營業時間：10:30~18:30

➤66 Cheesecake粉絲頁

免門票、有停車場、免停車費

➤順遊隔壁的中央公園

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店家/景點資訊

店家名稱：66 Cheesecake

所在地址：臺灣彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-18:30

店家電話：04-8851220 Google即時導航





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