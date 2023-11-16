2023新北歡樂耶誕城在新北市再度綻放奪目的光芒，每次均吸引成千上萬的遊客前往朝聖，共度這個充滿熱情和喜悅的節慶時光。
活動期間從2023年11月17日一直延續到2024年1月1日，讓遊客有充裕的時間，來感受這場精心策劃的活動。
Xmas故事屋
營業時間：17:30-24:00｜位置：縣民大道、新站路口
好樹成雙大道
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(新站路人行道)
紫藤精靈光廊
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：新站天橋
踏進歡樂耶誕城的瞬間，彷彿進入了一個充滿夢幻的童話世界，整個城市裝點得如詩如畫，每一個角落都充滿了節慶氛圍。
道路兩旁的樹木和建築物都被五光十色的燈飾點綴，讓人感到一陣陣的熱情和喜悅，讓人彷彿置身於一個充滿愛的奇幻世界中。
杯子蛋糕圓舞曲
營運時間：11:00-22:00｜位置：市民廣場
歡樂耶誕城還有精彩的演出。（演出活動內容請洽官方公告訊息：https://christmasland.ntpc.gov.tw/。）
甜點星
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場
主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘
粉紅甜心旋轉木馬
營運時間：11:00-22:00｜位置：市民廣場
桑塔熊FUN樂園
亮燈時間：17:30-23:00｜位置：新北市政府一樓大廳
歡樂耶誕城的裝置藝術更是一大亮點。
整個城市今年布滿了各種立體華麗的裝置燈飾，從巨大的天幕耶誕樹到繽紛的燈飾，每個展區都有不同的主題，每個都很獨特，在在顯示主辦單位對活動的用心。
在夜晚，這些裝置藝術點燈，煥發出絢麗的色彩，為新北市營造出一個夢幻的氛圍。
熊麻吉
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市府南大門
水晶琉璃耶誕樹｜冰晶炫彩噴泉
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市府南大門
巧克鼠歡樂頌
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：新府路、中山路口
天使祝福大道
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(中山路人行道)
心願光廊
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：小遠百天橋
歡樂耶誕城不僅是大人的天堂，同樣也是孩子們的樂園，每年這裡總是有小朋友喜愛的遊樂設施，粉紅甜心旋轉木馬｜杯子蛋糕圓舞曲，相信這邊又可以聽到小朋友歡樂的笑聲，讓小朋友度過一個愉快的耶誕時光。
金彩華爾滋光廊
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：新府天橋
就這樣子隨處走走～手中的相機一直拍不完，在這邊每個人都可以化身往美的主角，來擺個Pose吧！
拍出屬於自己獨特夜晚的美照。
瑰麗光廊
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：麗寶天橋-縣民大道上
銀河光廊
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：麗寶天橋-公車站旁
板橋車站站前廣場燈區｜甜點小鎮Sweets Town
Pink Donut
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場
魔幻蛋糕城
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場
糖果屋
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場
翻糖馬卡龍
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場
繁星光廊
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：板橋車站天橋
每一年在這個城市，在這個季節，在這個時刻，充滿了歡樂和愛的氛圍，在這裡可以感受到濃郁歡樂的聖誕氛圍，如果有興趣的朋友可以來此走走，一起來感受這一份美好的耶誕繽紛樂。
甜蜜魔法隧道
營業時間：17:30-24:00｜位置：新府路口廣場
星想事成大道
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(新府路人行道)
幸福花鹿大道
亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(縣民大道人行道)
2023新北歡樂耶誕城
📆活動日期：2023/11/17～2024/01/01
📸活動地點：新北市市民廣場｜板橋車站站前廣場｜萬坪公園｜府中廣場
🕘主燈秀時間：每天17:30~22:00｜每整點、半點一次
🕘周邊燈飾亮燈時間：每天17:30-24:00