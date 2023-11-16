2023新北歡樂耶誕城在新北市再度綻放奪目的光芒，每次均吸引成千上萬的遊客前往朝聖，共度這個充滿熱情和喜悅的節慶時光。

活動期間從2023年11月17日一直延續到2024年1月1日，讓遊客有充裕的時間，來感受這場精心策劃的活動。

Xmas故事屋

營業時間：17:30-24:00｜位置：縣民大道、新站路口

好樹成雙大道

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(新站路人行道)

紫藤精靈光廊

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：新站天橋

踏進歡樂耶誕城的瞬間，彷彿進入了一個充滿夢幻的童話世界，整個城市裝點得如詩如畫，每一個角落都充滿了節慶氛圍。

道路兩旁的樹木和建築物都被五光十色的燈飾點綴，讓人感到一陣陣的熱情和喜悅，讓人彷彿置身於一個充滿愛的奇幻世界中。

杯子蛋糕圓舞曲

營運時間：11:00-22:00｜位置：市民廣場

歡樂耶誕城還有精彩的演出。（演出活動內容請洽官方公告訊息：https://christmasland.ntpc.gov.tw/。）

甜點星

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場

主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘

粉紅甜心旋轉木馬

營運時間：11:00-22:00｜位置：市民廣場

桑塔熊FUN樂園

亮燈時間：17:30-23:00｜位置：新北市政府一樓大廳

歡樂耶誕城的裝置藝術更是一大亮點。

整個城市今年布滿了各種立體華麗的裝置燈飾，從巨大的天幕耶誕樹到繽紛的燈飾，每個展區都有不同的主題，每個都很獨特，在在顯示主辦單位對活動的用心。

在夜晚，這些裝置藝術點燈，煥發出絢麗的色彩，為新北市營造出一個夢幻的氛圍。

熊麻吉

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市府南大門

水晶琉璃耶誕樹｜冰晶炫彩噴泉

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市府南大門

巧克鼠歡樂頌

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：新府路、中山路口

天使祝福大道

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(中山路人行道)

心願光廊

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：小遠百天橋

歡樂耶誕城不僅是大人的天堂，同樣也是孩子們的樂園，每年這裡總是有小朋友喜愛的遊樂設施，粉紅甜心旋轉木馬｜杯子蛋糕圓舞曲，相信這邊又可以聽到小朋友歡樂的笑聲，讓小朋友度過一個愉快的耶誕時光。

金彩華爾滋光廊

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：新府天橋

就這樣子隨處走走～手中的相機一直拍不完，在這邊每個人都可以化身往美的主角，來擺個Pose吧！

拍出屬於自己獨特夜晚的美照。

瑰麗光廊

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：麗寶天橋-縣民大道上

銀河光廊

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：麗寶天橋-公車站旁

板橋車站站前廣場燈區｜甜點小鎮Sweets Town

Pink Donut

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場

魔幻蛋糕城

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場

糖果屋

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場

翻糖馬卡龍

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：站前廣場

繁星光廊

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：板橋車站天橋

每一年在這個城市，在這個季節，在這個時刻，充滿了歡樂和愛的氛圍，在這裡可以感受到濃郁歡樂的聖誕氛圍，如果有興趣的朋友可以來此走走，一起來感受這一份美好的耶誕繽紛樂。

甜蜜魔法隧道

營業時間：17:30-24:00｜位置：新府路口廣場

星想事成大道

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(新府路人行道)

幸福花鹿大道

亮燈時間：17:30-24:00｜位置：市民廣場(縣民大道人行道)

2023新北歡樂耶誕城

📆活動日期：2023/11/17～2024/01/01

📸活動地點：新北市市民廣場｜板橋車站站前廣場｜萬坪公園｜府中廣場

🕘主燈秀時間：每天17:30~22:00｜每整點、半點一次

🕘周邊燈飾亮燈時間：每天17:30-24:00