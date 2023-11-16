來自日本三井全台首座LaLaport進駐台中囉～從一開幕就造成轟動，有南館與北館兩館，吃喝玩樂都有，讓你從早逛到晚，我最愛的就是北館，有挑高明亮大廳，金光閃閃，充滿設計感，在每層樓都可以欣賞，還有5樓美食街，有一整片的落地窗可欣賞窗外湖景，以及玻璃屋餐廳，在裡面用餐真的超舒適的，戶外觀景台和座位區也是最佳的休憩區，誰說浪漫需要花大錢，選擇你喜歡的美食，坐在湖景第一排景觀餐廳，享受美好的一天。

台中三井LaLaport北館可以居高臨下欣賞台中巿區美景，是台中最佳免費觀景台。

到處都充滿藝術與美的氛圍，超過萬坪的購物廣場美食空間，不用風吹日曬雨淋，還能吹冷氣拍美照。

兩棟中間的空橋為不能錯過的網美打卡景點。

館內超貼心的，有提供北館與南館美食導覽，讓你一目瞭然。

不管室內戶外都好拍，LaLaport本身就是極具亮眼的建築藝術品。影片分享

台中三井LaLaport原建地為建國巿場，南館紅色以紅磚外牆為設計，北館綠色來自湧泉公園為發想。

中間還有空橋相連，室內戶外都可行走，超方便的～影片分享

LaLaport必拍場景：天幕空橋，天花板上面有大型LED螢幕，隨著音樂不斷的變化影像，欣賞四季不同的美景，可以邊走邊欣賞畫素4K影像，超好拍的～

館內最貼心的，就是到處都設有座位區可以讓你逛累了，可以休憩。

停車滿千可以折扺。

館內必拍：龍貓公車，還可以走進去裡面喔～

北館5樓有一整排的美食餐廳任君挑選。

不管你要日式、港式、西式、泰式、義式、中式都有。

北館：饗OMOTENASHI Dining：匯集16家日系餐飲的美食街。

非常貼心設置玻璃櫃，不僅有照片還有實品可以參考。

這裡提供超舒適用餐環境，有玻璃屋、戶外座位區、一整排靠窗座位區任君選擇。

室內用餐座位區根本就像網美餐廳，超美的～影片分享

還有湖景第一排熱門座位區超搶手的～

擁有大片的窗景，視野極好，在此用餐感覺食物都變美味了～

美食區有隱藏版觀景台，可以走出去近距離欣賞湧泉公園、台中巿區美景，還設計戶外座位區，可以在外面用餐，也太好了吧～

這裡的視野極好，可以居高臨下欣賞台糖湖濱生態園區和帝國製糖廠。

天氣好還可以看到李方艾美酒店

一樓有免費共融遊戲場可以遊玩。

LaLaport人氣排隊美食：BOBO TEA

棒打老鹽檸檬綠妍80元，酸酸甜甜像戀愛的滋味～

人氣排隊美食：池園春，米其林必比登美食。

北館人氣泡芺Beard papa's Taiwan：外酥內軟的泡芙搭配獨家卡士達內餡，幸福感油然而生。

LaLaport南館1樓：旅禾泡芙之家

整棟購物中心超好逛的，最新美食美景都在這，適合全家大小一起的複合式購物中心。

周邊景點：建國巿場

台中三井LaLaport：台中市東區進德路600號

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