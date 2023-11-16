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板橋美食 | 老芋無刺虱目魚專賣店 隱藏版蚵滷飯

2023-11-16 09:20:03 ifunny艾方妮 人氣：108
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窩客好文

ifunny艾方妮

發表篇數：1265篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：老芋無刺虱目魚專賣店
place新北市板橋區金門街215號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋美食 | 老芋無刺虱目魚專賣店 隱藏版蚵滷飯

 

板橋金門街的老芋無刺虱目魚專賣店，店主是85年次的小女生，從小在爺爺的店裡幫忙，習得一身好手藝，新鮮進貨的虱目魚及鮮蚵，是日常的美味。

內容目錄

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板橋樹林美食推薦 老芋無刺虱目魚專賣店

老芋無刺虱目魚專賣店位於板橋的金門街上，但其實這裡是樹林與板橋的交接處，離樹林火車站步行約13分鐘，附近公車站牌是沙崙國小(篤行路)。

新北便當推薦 老芋無刺虱目魚專賣店

當天拜訪老芋無刺虱目魚專賣店大約是下午四點左右，店裡面只有一個年輕美眉，後來聊了一下，才知道85年次的她是這家店的老闆，在中和也有一家老芋無刺虱目魚專賣店，是她爺爺經營了三十多年的老店，她從小在店裡學習並存錢，就是為了要有一家自己的店。這家店正是她的夢想實現。

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

 

下午時段正是晚餐的備料時間，不過老芋無刺虱目魚專賣店也有對外營業。餐檯上的餐點看起來也太好吃了！

滷的吳郭魚、虱目魚肚、虱目魚頭。

滷的色澤實在太誘人了！

梅乾滷控肉，感覺淋上一點湯汁加梅乾菜，就可以嗑掉一大碗白飯了！

 

一大鍋的麻辣鴨血豆腐，應該賣得很好。

在網路上見到這個滷苦瓜也是大受好評。

老芋無刺虱目魚專賣店從早上營業到晚上，跨越午餐及晚餐，下午沒有休息，固定星期四公休。

店家有配合Uber Eats，也可以加入LINE 好友，地域範圍內及滿額後就可以直接外送。

 

年輕一代很會行銷，推出無刺虱目魚肉及冷凍滷肉包，這天艾方妮買了5包回家，只要煮好白飯，淋上肉汁就是香噴噴的滷肉飯，或是燙個青菜淋上滷肉，味道立馬升級。

老芋無刺虱目魚專賣店下午時段人比較少，但還是陸續有客人來內用或外帶 ．店內環境乾淨明亮。

一旁有餐具、調味料可供自取。

許多人吃魚肉喜歡搭芥末醬油，連外帶包都備好了！

 

這是網友推崇的小魚乾辣椒，吃來跟土城陳家莊魯肉飯很像，很香微辣，小魚乾給得很大方，越嚼越香。

 

若喜歡重口味的人，也可以試試這個辣蘿蔔乾。

老芋無刺虱目魚專賣店 菜單價目表

老芋無刺虱目魚專賣店以虱目魚肚、魚皮為主，也有滷肉飯、吳郭魚及控肉便當。另外有搭配小菜、湯品、粥及麵。符合各種喜好的客人。

老芋無刺虱目魚專賣店 餐點介紹

 

老芋無刺虱目魚專賣店 滷肉飯 $30/魯蛋 $10

老芋無刺虱目魚專賣店的滷肉飯是金黃肥肉丁，金黃油亮亮地好誘人！入口即化卻不會有油膩感，鹹香微甜不死鹹，白飯也煮得很好，滷蛋也很入味，

後來才聽說有這個隱藏版的餐點-蚵滷飯。

 

老芋無刺虱目魚專賣店 乾蚵 $80

老芋無刺虱目魚專賣店用的是東石直送的鮮蚵，飽滿鮮美，是會在口中爆漿的新鮮。

因為事先不知道有隱藏版餐點，於是我們自行組裝了蚵滷飯，有鮮有香，溫潤的口感，馥郁的香氣，令人好滿足！

老芋無刺虱目魚專賣店 滷魚肚 $110

 

來到虱目魚專賣店當然要吃魚肚啊！尤其是這個魚肚好厚實，好肥美，那個魚腹的油脂實在太軟綿，而且是自然的鮮甜，滷汁的味道也很棒！

老芋無刺虱目魚專賣店 滷苦瓜 $40

見到別人拍的苦瓜是只有一半，不知這個苦瓜是兩份還是因為比較小？我們也沒去看老闆收了多少錢XD。滷汁像是加了破布子，將苦瓜滷掉了苦澀味，保留了微苦回甘的迷人滋味。

老芋無刺虱目魚專賣店 滷白菜 $35

滷白菜有著扁魚的香氣，滷得十分透澈，即便牙口不好的艾媽也能咬得爛。

 

老芋無刺虱目魚專賣店的餐點，吃得出來食材用得很新鮮，調味上也很用心，幾乎每道餐點都很符合我們的喜好。見到許多老客人，熟門熟路地點了魚肚粥或是魚皮粥，還有限量的魚腸，也都好誘人！期待下次再訪。

若喜歡我的文字及照片，請給我一個支持，歡迎按讚或追蹤，謝謝！

FB：ifunny艾方妮的遊樂場

IG：ifunny.blog/

老芋無刺虱目魚專賣店 店家資訊

FB粉絲專頁：老芋無刺虱目魚專賣店

地址:新北市板橋區金門街215號

電話:02 2675 0007

營業時間：11:00–20:30

店休日：每週四

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