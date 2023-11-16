【原來每個女生無論什麼階段，心中仍有個愛打扮的少女心。】

之前跟大阿姨聊天，聽她們姊妹分享年輕故事，從阿姨口中得知媽媽年輕時非常喜歡打扮、總喜歡買些漂亮的飾品與衣服，亮麗外型也有不少追求者。聽完之後其實這件事對於我來說是無法想像，因為我眼中的媽媽是兩三件日常衣輪流換著穿、手上戴著唯一飾品是佛珠、出門逛街看到再心動的衣服也逕直離開，這時我才意識到，這麼多年媽媽的樸素樣子，也只是為了家庭而做的犧牲與改變

多年來媽媽為了家裡所有人付出一切，唯獨他自己，她捨去打扮保養的花銷，穿輕便樸素也是為了方便日常做家務，最後一次購買戒指飾品還是20幾年前買的鑽戒，但雙手也因為多年的辛勞，不再像從前少女般纖細，加上媽媽有折手指的習慣，現在戒指戴起來會卡在第二指節上也不敢再硬戴

11月中是媽媽生日，我跟妹妹計畫給一個小驚喜，帶媽媽去買衣服做美甲保養，並把當年的戒指拿去做戒圍調整，讓她可以美美打扮一番並戴上鑽戒，重溫少女時期的快樂~~

衣服跟美甲可以帶媽媽現場製作與挑選，但戒圍的維修比較少見，一來 鑽戒維修店家不多 ，二來戒指款式與材質都是20年前的風格，有些店家 可能早就淘汰同類型材質 因此不願意維修，再者就算維修可能也都是需要 長時間的工作日 ，很怕趕不及媽媽的生日驚喜。

經過多方條件的搜尋下，找到一間完美符合需求的珠寶維修店 # 昇昌珠寶工坊 ，地點位於台北中山區，行天宮捷運站附近走路即可抵達

店內顯而易見就是工作室，也就是可以現場看到師傅專業工作過程，昇昌珠寶工坊主要服務項目就是 珠寶飾品的訂製、維修 ，因為擺滿了各式的珠寶配件，所以其實空間不算大

因此維修過程中店家會邀請你到隔壁的 #昇達珠寶 -寬敞休息區等待，兩間都是同一位老闆經營，原先是以珠寶訂製跟維修起家，後來也在隔壁成立門市!

訂製成品會擺在昇達珠寶展示，這樣想要做珠寶訂製的客人可以先在昇達珠寶參觀挑選，門市環境裝點得相當雅致，整體配色沉穩有質感，不會給人過於珠光寶氣的年代感

櫃中展示的產品非常多元，以 黃金 、 k金 、 白金 、 鑽石 等材質，製作各式手鍊、耳環、戒指等飾品，簡單的燈光點綴就可以看見每個飾品各自散發出來的璀璨光芒!

為何我會選擇昇昌珠寶工坊做鑽戒維修??

其實最大主因就是 「維修時間」 ，因為有些珠寶店是會送到其他地區的維修工作室，除了師傅的工作日再加上運送時程，最快可能也是要1-2天；但經店家評估後約5-10分鐘就可以現場維修+取件! !這樣的效率怎麼能不心動…剛好近期去台北工作，就立馬預約時間帶著媽媽的鑽戒到店做維修處理~~

以下統整幾點，在鑽戒維修的過程中，

我感受到昇昌珠寶工坊與昇達珠寶值得推薦特點!

1.規劃精緻休息區，喝杯咖啡輕鬆等維修

昇達珠寶除了可以參觀櫃上珠寶，還有規劃貼心的休息等待區，店家也提供咖啡、茶飲氣泡水等飲品，可以喝咖啡看看店家專欄雜誌稍作休息相當愜意!

2.店內自由參觀無壓迫，櫃上飾品提供貼心試戴

店家很細心地介紹每種珠寶成品，如有喜歡的款式也會親自幫您試戴，實際感受飾品戴在身上的份量；另外也可以用現場既有成品再做客製調整，包含手鍊長度、鑽石大小顆等自由搭配出獨一無二樣式!

3.店內可訂製也有現貨珠寶，自己首飾可以改台或維修

店家服務範圍真的超廣超多元，除了前述的客製化訂製珠寶，也能幫助客人的舊首飾重獲新生!!

人生中也許會有某個珠寶首飾，可能是愛人、家人、好友送給你作紀念的，非常珍貴永遠丟不得，但隨著時間經歷磨損，缺鑽少零件導致無法配戴，這時店家可參照首飾原先材質與鑽石款制來做”完美復刻”，讓珍貴回憶也能持續下去

又或者是可以幫你的珠寶首飾做 ”移植手術” ，像是客人本身鑽戒的戒台已磨損無光，店家也可以把上面的鑽石轉移至新戒台，彷彿訂製成為新首飾但同時保留曾經的美好價值回憶!

4.飾品訂製維修最快十分鐘就可以取件

第四點需要與珠寶訂製師傅商討，可能會依照飾品維修製成困難度或是飾品大小多寡等各項因素來評估取件時間，如果像我一樣希望早日拿取，可以再與店家詢問加急的相關費用!

因為店家在維修後會有貼心的清潔保養，當天拿到後真的以為是買新鑽戒，閃閃發亮讓媽媽彷彿重溫當年購買的悸動

當天帶媽媽做完美甲，再把戒指戴上起來真的是超好看的~ 不再因為卡指節而放棄配戴，而且媽媽一看也是驚呼「這是我的戒指嗎!?怎麼那麼亮眼」這也要感謝 昇昌珠寶工坊 提供專業迅速的維修與細心的清潔保養~~

如果對於珠寶訂製或是維修有需求的朋友，我推薦昇昌珠寶工坊，另外在這裡幫店家做個通知， 由於年底忙碌，如果有計畫過年前想收到訂製新珠寶或是維修舊首飾的人，建議現在就開始與店家詢問，越早問越有機會準時拿到成品喔!

🔍店家資訊

(1)【昇昌珠寶工坊】

營業時間

☞︎ 週一到週五：11:00–18:00

☞︎ 週六: 13:00–18:00

電話

☞︎ 02 25117555

地址

☞ 台北市中山區民生東路二段5號

IG

☞︎ @shiningstoneinc



(2)【昇達珠寶】

營業時間

☞︎ 週一到週五：10:00–18:00

☞︎ 週六: 13:00–18:00

電話

☞︎ 02 25218881

地址

☞ 台北市中山區民生東路二段7號1樓

IG

☞︎ @shengdajewelry



#珠寶#珠寶設計#珠寶首飾#珠寶訂製#珠寶設計師#珠寶定制#珠寶店#鑽戒訂製#鑽戒#昇達珠寶#黃金項鍊#k金#jewelry#rings#首飾維修#珠寶維修#珠寶維修保養#客製化珠寶#客製化首飾