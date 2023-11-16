此食記為花見團子造訪「義麵寶寶 三重仁義店」 (造訪日期 : 2023/11)
「義麵寶寶 三重仁義店」義大利麵、燉飯、焗飯
三重平價義大利麵推薦、三重聚餐推薦
義麵寶寶 三重仁義店
地址 : 新北市三重區仁義街228巷1號
電話 : 02 2989 9527
時間 : 11:00 -14:00 、16:30 -20:30（週一休）
中和圓通店: 新北市中和區圓通路198巷2號
中和忠孝店: 新北市中和區忠孝街5-1號
本次團子來到三重「義麵寶寶 三重仁義店」用餐，店家主要販售義大利式料理，包含義大利麵、燉飯，並提供多種口味可供選擇，除了常見的奶油、蕃茄、青醬，還有特殊醬料及素食的餐點豐富又多元，可單點或加價升級為套餐，價格經濟實惠，是超CP值的平價義大利麵店。店家位於三重重陽大橋附近，鄰近也有公車站，交通很便利，是許多三重在地人聚餐享用美食的好所在，不論是內用或外帶都十分方便，每天來吃都不傷荷包。
走入店內，店家裝潢屬於可愛風，以粉紅色及黃色為主調，可看到小動物、人偶布置，搭配上綠意妝點，格外有朝氣。適逢萬聖節，店內也可看到淘氣南瓜、西洋鬼怪，過節更有fu，溫馨氛圍很適合親子共餐。
店內有提供多張2人、4人座位，也可併桌，多人聚餐也沒問題！也有單人的吧台座位，可在這邊吃餐點邊看戶外景緻。
店家自助區有提供免費的紅茶、白開水，都可以自行取用。這也有提供墨西哥辣醬、起士粉、胡椒粉，可隨自己口味增添變化。
店家販售多種義大利麵口味，除了常見的奶油、蕃茄、青醬，還有店家招牌的墨西哥辣椒及特殊醬料豐富又多元，還有直麵、造型麵或是燉飯可以選擇，造型麵是螺旋麵及斜管麵的組合。可以單點，也可加價選購套餐，套餐有五種組合，有濃湯、沙拉、炸物、餐包、甜點等，全部都是便宜的銅板價，可以吃得更飽更豐足。
團子和友人點了兩個主食再搭配兩個套餐，滿滿一桌的餐點，接下來就一一品嚐吧！
組合D 濃湯+炸物
「玉米鮮菇濃湯」是店家精選熬製，內有玉米、鮮菇等滿滿配料，濃湯帶有濃郁奶油蒜香味，喝起來香濃絲滑、溫醇可口。炸物有雞球跟薯條可供選擇，我們選擇了「雞球」，圓滾滾造型一口吃剛剛好。炸到金黃的雞球外皮香酥，內層鮮嫩多汁。單吃就好吃，沾些蕃茄醬更加酸甜有味。
組合E 餐包+甜點+濃湯
「爆漿餐包」充滿驚喜，軟嫩麵包裡有濃郁金沙醬，輕咬一口立即爆漿，鹹甜有勁，一吃就上癮。「雞蛋布丁」是店家特製，Q彈滑嫩，充滿蛋香，微甜口感大人小孩都喜歡，也是這裡的招牌聖品。
義麵寶寶雞腿排（墨西哥辣椒口味）
「義麵寶寶雞腿排」是老饕最愛！我們選擇店家特製的「墨西哥辣椒」口味。雞腿排油炸後，外皮很酥脆，腿肉肉質Q彈緊緻，肉汁很豐沛；造型麵是混合的斜管麵和螺旋麵的組合，墨西哥辣椒以奶油白醬為基底再加上墨西哥辣椒醬調製而成，還沒吃之前就可以聞到誘人香味，微辣口感十分對味，餐點還有還附有玉米筍、小黃瓜等青蔬，補充滿滿纖維質，色香味俱全。
奶油鮮菇鮮蝦焗飯
「奶油鮮菇鮮蝦焗飯」奶油焗飯以香濃順滑的奶油白醬製作，上面鋪上厚厚的起司烤到微焦，起司越嚼越香，散發濃郁奶香。焗飯裡包含四隻大蝦、杏鮑菇、蘑菇等菇類，和醬汁及米飯相互交融，吃完依舊意猶未盡。
整體而言，團子覺得「義麵寶寶 三重仁義店」店家服務親切、價格實惠、料理種類口味很多種，應有盡有，可單點也有套餐，價格都很平價，CP值超高。除了三重店，中和還有兩間分店，喜歡吃義大利麵的朋友可以就近選擇，店家也有和外送平台合作，可以把美味直接送到你手上喔！
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