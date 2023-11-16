此食記為花見團子造訪「義麵寶寶 三重仁義店」 (造訪日期 : 2023/11)



「義麵寶寶 三重仁義店」義大利麵、燉飯、焗飯

三重平價義大利麵推薦、三重聚餐推薦







義麵寶寶 三重仁義店



地址 : 新北市三重區仁義街228巷1號

電話 : 02 2989 9527

時間 : 11:00 -14:00 、16:30 -20:30（週一休）

中和圓通店: 新北市中和區圓通路198巷2號

中和忠孝店: 新北市中和區忠孝街5-1號



本次團子來到三重「義麵寶寶 三重仁義店」用餐，店家主要販售義大利式料理，包含義大利麵、燉飯，並提供多種口味可供選擇，除了常見的奶油、蕃茄、青醬，還有特殊醬料及素食的餐點豐富又多元，可單點或加價升級為套餐，價格經濟實惠，是超CP值的平價義大利麵店。店家位於三重重陽大橋附近，鄰近也有公車站，交通很便利，是許多三重在地人聚餐享用美食的好所在，不論是內用或外帶都十分方便，每天來吃都不傷荷包。

走入店內，店家裝潢屬於可愛風，以粉紅色及黃色為主調，可看到小動物、人偶布置，搭配上綠意妝點，格外有朝氣。適逢萬聖節，店內也可看到淘氣南瓜、西洋鬼怪，過節更有fu，溫馨氛圍很適合親子共餐。

店內有提供多張2人、4人座位，也可併桌，多人聚餐也沒問題！也有單人的吧台座位，可在這邊吃餐點邊看戶外景緻。

店家自助區有提供免費的紅茶、白開水，都可以自行取用。這也有提供墨西哥辣醬、起士粉、胡椒粉，可隨自己口味增添變化。

店家販售多種義大利麵口味，除了常見的奶油、蕃茄、青醬，還有店家招牌的墨西哥辣椒及特殊醬料豐富又多元，還有直麵、造型麵或是燉飯可以選擇，造型麵是螺旋麵及斜管麵的組合。可以單點，也可加價選購套餐，套餐有五種組合，有濃湯、沙拉、炸物、餐包、甜點等，全部都是便宜的銅板價，可以吃得更飽更豐足。

團子和友人點了兩個主食再搭配兩個套餐，滿滿一桌的餐點，接下來就一一品嚐吧！

組合D 濃湯+炸物

「玉米鮮菇濃湯」是店家精選熬製，內有玉米、鮮菇等滿滿配料，濃湯帶有濃郁奶油蒜香味，喝起來香濃絲滑、溫醇可口。炸物有雞球跟薯條可供選擇，我們選擇了「雞球」，圓滾滾造型一口吃剛剛好。炸到金黃的雞球外皮香酥，內層鮮嫩多汁。單吃就好吃，沾些蕃茄醬更加酸甜有味。