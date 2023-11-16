還記得糖糖之前推薦給大家台中超巨大、比日本還浮誇的沖繩飯糰嗎，現在已經搬家至台中北區梅亭街這邊，店名也改成好好丸，主打沖繩飯糰、竹炭黑堡、板烤吐司、特製蛋餅外，現在還多了日式炒麵及炒麵麵包，品項多樣化，用餐空間更加寬敞舒適

好好丸位置

好好丸位在台中北區梅亭街上，靠近大德街這邊，距離中國醫不遠，附近有收費停車場，停車還蠻方便的

好好丸的裝潢走可愛又文青的路線，光是門口處就好好拍，一旁還營造了一個露營的氛圍，在這裡用早餐還挺愜意的

好好丸環境

好好丸的用餐空間非常寬敞，有著美美的自然採光，座位數也非常多，非常適合多人聚餐呢

好好丸菜單

肉食主義沖繩飯糰 165元

好好丸的沖繩飯糰不僅口味多樣化，還有超浮誇系列，像這款肉食主義沖繩飯糰可是肉肉控必點口味！內容物包含燒肉、蒜味香腸及卡拉雞腿排三種肉品，另外還有添加歐姆蛋及火腿，佐上特製魚子醬，如果不吃火腿的朋友可以換成起司片，吃的時候記得嘴巴張大最大，口感紮實，層次超豐富，吃完一份抵兩餐

海底總動員沖繩飯糰 165元

喜歡吃海鮮的朋友推薦好好丸這款海底總動員沖繩飯糰，裡頭包含酥炸土魠魚、黃金魚排跟炸蝦，裡頭一樣有歐姆蛋、火腿及特製魚子醬，內餡一樣超飽滿，外皮依舊炸的又香又脆，口感依舊豐富，飽足感十足

經典原味炒麵麵包 55元／壽喜燒牛炒麵麵包 75元

想吃日式炒麵麵包在好好丸也吃得到，口味有經典原味、壽喜燒豬肉、壽喜燒牛肉及唐揚雞四種口味，麵包有先烤過，加入特製醬汁炒過的Q彈麵條，上頭搭配日式美乃滋及海苔絲增添風味，鹹中帶甜，口味不輸專賣店呢

唐揚雞日式炒麵 85元 加蛋 18元

除了日式炒麵麵包，也有販售單純的日式炒麵，份量還不少，麵體跟炒麵麵包是一樣的，搭配日式美乃滋及海苔絲，糖糖還額外加了一顆半熟蛋，裡頭的唐揚雞好吃，外皮酥脆，裡頭的肉質也相當鮮嫩多汁，吃起來不會讓人覺得油膩

薯餅歐姆蛋 70元

好好丸除了沖繩飯糰是必點招牌，還有特製歐姆蛋也是人氣餐點，糖糖主餐搭配現炸薯餅，裡頭的起司不是起司片而是會勘西的乳酪絲，趁熱吃超勘西，濃濃的起司鹹香搭配香酥脆口的薯餅，不管是搭番茄醬還是蜂蜜芥末醬都好好吃

愛吃沖繩飯糰的朋友趕緊將這間好好丸筆記起來，不僅口味多樣化，用料更是實在，推薦超浮誇系列沖繩飯糰，份量超巨，保證吃完讓你直接飽兩餐，還有新上市的日式炒麵及炒麵麵包也好吃，來到梅亭街覓食，絕對不能錯過這間文青又好吃的好好丸早午餐店