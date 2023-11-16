📍#台中北區質感漂亮早午餐餐廳！ 🍳☕️

北區英才路路上這家韓系純白裝潢風格的貳食尋夢所早午餐餐廳，和好友一同享用非常有份量的早午餐、義大利麵、燉飯和甜點、手作飲品，其中，鮭魚奶油燉飯和炙燒櫻桃鴨胸義大利麵味道濃郁十足且滋味頗有記憶點，這麼好拍又不錯吃的早午餐餐廳，還不趕快收進口袋名單！❤️👍

▫️炙燒櫻桃鴨胸義大利麵🍝

櫻桃鴨胸的肉質真的是頗軟嫩，幾乎連一點點柴口的感受都沒有。使用寬的義大利麵，麵條讓我覺得更多了額幾分咀嚼感！

▫️鮭魚奶油燉飯🐟

燉飯米粒是可以感受得到米心的，所以吃起來會很有嚼勁感。

鮭魚則是將外表煎得頗酥脆，但內裡的肉質保有多汁鮮甜感。

▫️鹿檬 檸檬蛋糕🍋蛋糕

與台中大甲甜點店 鹿檬合作的限定甜點 檸檬蛋糕，真心推薦喜歡檸檬以及果感多一點的蛋糕的你，一定要點一塊試試看！

蛋糕的質地頗輕盈，帶有一點海綿蛋糕鬆軟的質地，卻又有一點類似磅蛋糕的扎實口感

▫️紅茶鮮奶 🫖🥛

是一杯紅茶比重多一點、茶味重一點的鮮奶茶，紅茶茶體似古早味紅茶，茶體不會澀，卻又表現出濃郁的茶香感，順口好喝！

▫️仲夏野莓氣泡飲 🍓🍒🫐

裡面有桑葚又有草莓……等，還有蘋果片，並非是那種純糖漿製作的氣泡飲品，果乾加上料多實在，酸甜酸甜的滋味加上氣泡的清爽感，讓人一口接一口！

*點主食搭配的紅茶可加價升級其他飲品（如我們加價的紅茶鮮奶、氣泡飲），而原本所附的紅茶是可續杯的喔！

📍貳食尋夢所店家資訊

地址：台中市北區英才路196號

電話：0972 623 875

營業時間：週四公休，週一、週二、週三、週五09:30~16:00，週六、週日09:00~17:00

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