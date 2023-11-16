台北土城居酒屋推薦這家老串角居酒屋-土城店，居酒屋的超強流派連鎖老串角居酒屋插旗土城了！老串角居酒屋挾帶著著以往的超高人氣進駐土城，想當然爾一開幕屆造成轟動，便宜、平價、味道好，加上純日式的用餐環境，是不少年輕人喜愛的居酒屋，現在就來看看老串角居酒屋-土城店有什麼獨特之處吧！

老串角居酒屋-土城店｜交通方式、停車資訊

老串角居酒屋-土城店就位在土城學府路上，這裡可以說是土城的美食一級戰區，老串角居酒屋-土城店的外觀走的是日式風格，紅黑招牌加上濃濃日式風格小木屋的外觀造型十分顯眼

老串角居酒屋-土城店｜用餐環境

我想說新開幕沒多久應該不會太多人知道，沒想到一進門就是大客滿！一般桌位都滿的外，甚至連吧台都坐滿，外面還有幾組在候位，生意真的超好啦！用餐環境也是日式風格，座位數還蠻多的，算是比較大間的居酒屋

老串角居酒屋土城店的串烤表現相當出色，除了食材用得比較好外，這裡也是堅持炭火燒烤，所以串烤類都會帶有迷人的炭烤香氣，透過透明玻璃也可以看到師傅的燒烤功力

老串角居酒屋-土城店｜菜單

老串角居酒屋菜單、酒水單，酒水品項選擇比一般居酒屋要多上很多！生啤酒、清酒、燒酒、利口酒、沙瓦任君選擇，料理選項也很豐富，串烤、燒烤、炸物、冷食、炒物等等，其中也有許多的獨創菜色，黑板上不時會出現新品，吃飽吃巧都很OK

點好菜，服務生送上毛豆招待，這不用錢的，黑胡椒口味的毛豆還有麻油香，邊吃邊等餐還挺開胃的

老串角居酒屋-土城店｜推薦菜色

未吃先開喝！不管是有酒精或是無酒增的飲料，老串角居酒屋-土城店的選擇都相當多，今天點了黑醋栗烏龍茶酒、岩鹽荔枝汽水，印象深刻是這個黑醋栗烏龍茶酒，別看它黝黑的酒色，這可是女孩們非常喜愛的特色果實酒！在烏龍茶的深沉底韻中，這款黑醋栗香甜酒展現了甜味的層次感及香氣，搭配肉類料理非常搭

串烤類必點，因為這裡都是用炭火燒烤，加上食材用的都不錯，所以串燒類的烤物特別優秀！重點還不貴呢！

鹽烤無骨牛小排，鹽烤無骨牛小排，之前來都是吃醬燒居多，後來吃過一次鹽烤，真的！食材好鹽烤就非常好吃，就拿鹽烤無骨牛小排來說，肉質豐富而滋潤的，烤製過程中肉汁會被鎖在裡面，嫩滑、肉香四溢並帶有淡雅的鹽味，超好吃！

起司豬肉蔥串，算是蔥肉串的進階版，除了香甜的蔥段外，裡面還包入起司，本身就很多汁的豬肉加上起司的濃稠感跟蔥的甜香，口感豐富

醬燒雞腿蔥串，雞腿肉看起來相當肥嫩，剛上桌雞腿還不斷滲出甘美的油脂！雞腿入口富有彈性，肉汁隨著咀嚼不斷流出，適量鹽的鹹度帶出雞腿的甜味

明太子雞肉串，是使用雞柳燒烤，再塗上明太子，雞柳細嫩多汁，明太子醬相當鹹香夠味

金沙雞肉串，這個必點！超強，嫩烤雞肉上面鋪上厚厚一層金沙，入口金沙會在口中化開，鹹香的鹹蛋黃香氣在口中釋放，還會帶點淡淡的乳香氣，超好吃ㄅ

鹽烤松阪豬，松阪豬說是居酒屋的看板料理無誤，簡單鹽烤就能帶出松阪豬的甜度，厚切更能吃出松阪豬獨有的肉質彈性，擠點金桔更加清爽好吃！

蜜汁中卷，黑板上的特色料理之一，中卷吃起來超有彈性！外面的麵皮極其酥脆，蜜汁的甜度恰到好處，不膩口也不過甜，一口咬下，中卷的鮮味及彈性瞬間四溢

秘制雞捲唐揚，這雞卷唐揚的外皮怎麼可以炸的如此酥脆好吃，薄薄的一層，酥香可口，裡面的雞捲吃起來口感也是相當豐富，非常下酒！

松阪豬炒水蓮，吃過一輪可以點蔬菜來轉換一下口味，水蓮吃起來有脆口，份量頗足，裡面還加了Ｑ脆甜香的松阪豬一起炒，蠻適合中場來轉換一下口味的

鹽烤蔥鹽牛舌，除了燒烤店外，很少在其他地方吃到這麼優的牛舌！入口最先感受到的微鹹鹽烤口感，帶有淡淡的炭香，和蔥鹽的獨特風味，接著可以品嘗到牛舌的Ｑ度嫩度，超厲害的！

午仔魚一夜干，肉身也相當厚實，不得不說烤工確實有一套，午仔魚的油汁香氣完全烤出，卻還能保持肉質的水嫩細緻，超讚！

白醬海鮮烏龍麵，如果想要吃正餐，老串角也有主食類可以選擇，使用的是烏龍麵拌炒白醬，裡面加了許多海鮮，口感相當滑溜豐富，白醬濃度恰到好處，帶有清雅奶香，滑順好入口

日式麻糬燒，google評論送的日式麻糬燒，外面帶有酥脆感，麻糬軟Ｑ搭配花生粉跟煉乳很好吃，幫店家評論一下這就送你吃，老闆也不會看你給幾顆星，就自由心證囉

我們對老串角居酒屋土城店的料理都給予高度讚賞，每道料理都讓我們相當滿意，而且還有一個讓我們印象深刻的是這裡的服務超好，服務生動作很快，席間也會來關心是否有合乎口味，人多也沒有絲毫不悅，來過一次就能完全理解為何網路評價如此之高了！

老串角居酒屋-土城店

地址：新北市土城區學府路一段149號

電話：02 8261 8808

營業時間：17:30–01:30

店家/景點資訊

店家名稱：老串角居酒屋-土城店

所在地址：臺灣新北市土城區學府路一段149號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:30

店家電話：02 8261 8808





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