台北東區新開幕餐酒館「Mellow Bar & Restaurant」菜單提供牛排、義大利麵、多種新鮮拉霸和瓶裝精釀啤酒、漢堡、炸物、生蠔等適合聚餐小酌的推薦餐點，地點位於大安區忠孝東路明曜百貨附近巷弄。

東區餐酒館 Mellow Bar & Restaurant 在哪

「Mellow Bar & Restaurant」距離捷運忠孝敦化站很近，晚上想要搜尋東區餐酒館、東區酒吧或者大安區餐廳都可以參考。

Mellow Bar & Restaurant

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號

捷運：忠孝敦化站3號出口

營業時間：17:30–01:30

電話：02 2771 9907

線上訂位：點這

粉絲團：Mellow Bar & Restaurant

食記：【東區酒吧餐廳】Mellow Bar & Restaurant，台北凌晨餐酒館推薦



東區餐酒館 Mellow Bar & Restaurant 環境

進入餐廳，視覺上聚焦在吧檯，一整排現榨供應精釀啤酒的吧檯好吸睛。

餐廳光線利用色彩碰撞，氛圍營造設置了許多紅色燈飾，利用光線讓空間創造出層次和延伸感，讓人很放鬆的用餐環境。

喜歡隱密感的聚餐環境，「Mellow Bar & Restaurant」有一間包廂可預訂，東區包廂酒吧餐廳推薦。

Mellow Bar & Restaurant提供多種拉霸精釀啤酒

牆上酒單標示編號並敘述酒精濃度和風味，

除了精釀啤酒還有瓶裝啤酒、白蘭地、威士忌、紅白酒、雞尾酒等多款酒飲，不喝酒也有汽水、蘇打水等推薦。

東區餐酒館 Mellow Bar & Restaurant 菜單

Mellow Bar & Restaurant 餐酒館菜單價錢

菜單提供開胃菜、蔬食、湯品、炸物、漢堡、義大利麵跟各種排餐，選擇豐富適合聚餐。

比較特別的是，每天晚上九點後，店內燈光會調暗變成酒吧的氛圍感，店家營業至凌晨一點半，在找東區宵夜凌晨酒吧相當推薦！



主餐供應至23:00、炸物供應至24:00

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

東區餐酒館 Mellow Bar & Restaurant 餐點

松露海鮮辣椒義大利麵

朋友一至好評給這道義大利麵五顆星推薦！

海鮮用料豐富，能吃到蝦子、淡菜和中卷，以玉米筍、香菇、櫛瓜和花椰菜等食材點綴增加豐富感，橘紅醬汁有著濃郁鹹香的海味，尾韻帶有奶香和松露香氣，一點點微辣相當開胃，極為討喜的味道。

麵條口感細緻帶Ｑ，富有咀嚼感，吸滿醬汁大口吃，過癮！

朋友直呼一百分推薦，開心到和店家說：這道真的有夠好吃的啦！

紅酒燉牛肉

忘記什麼時候開始，好喜歡在餐酒館點一份紅酒燉牛肉和朋友分享。

餐點上桌時，吸睛可口的擺盤，店員提醒鍋邊很燙要小心～

湯匙勺起牛肉塊，香味撲鼻，澄亮亮的醬汁鮮香美味，牛肉軟嫩，越嚼越香，入味很有口感。

加了少許起司增添鹹香，厚切櫛瓜清脆鮮甜，拿起一片法國麵包，蘸上紅酒牛肉醬汁，是不錯的搭配吃法，此刻再來一杯精釀啤酒，暢快。

美國蛇河農場頂級肋眼牛排

壯觀吸睛的牛排來自有名的美國蛇河農場，上桌還冒著熱煙，味道極香！在高檔牛排店才吃到的烤蒜球，去除掉大蒜原本的辛辣味，口感軟嫩香甜多汁。

看這玫瑰色澤讓人直流口水，牛排外層煎的酥香，肉質柔嫩帶嚼勁，肉香讓人超級滿足，咀嚼細細的品嚐肉汁中的香甜，和朋友幾個人分食都說好好吃啊！

單吃牛排原味就很棒，一旁附有顆粒芥末奶油醬讓牛排更添風味，也可以沾點玫瑰鹽轉換風味。

牛排搭配時蔬和馬鈴薯泥，味道真的不輸專業牛排館。

熔岩起司牛肉堡

喜歡美式餐點的推薦，份量飽足的牛肉堡，一上桌就是震撼。

吸睛的桌邊小表演

餐點上桌，店員隨即拿著熱熔起司豪邁的淋在漢堡肉上面，黃澄澄香濃的畫面實在讓人流口水啊～

沈甸甸的重量，從側面就可看出手工漢堡肉相當有厚度，中間夾料還有新鮮洋蔥、番茄切片、酸黃瓜和美生菜，顧不得形象了！漢堡拿起來大口咬，只有過癮啊！

以美牛絞肉手工製作的漢堡肉，兩面煎到焦脆，極為豐富的肉汁讓人驚艷，和熔岩起司的風味鹹甜滋味交錯，吃完這份飽足感十足。

漢堡有附炸薯條，加價80元還可以升級成松露薯條，不得不說，這裡的炸薯條真好吃啊！朋友拿來搭酒也很推薦。

長島冰啤

店家推薦熱銷的精釀啤酒風味就是這杯長島冰啤，

風味輕盈滑順，入口有著飽滿的果香酸甜，是我很愛的檸檬香氣，沁涼暢快，搭配紅酒燉牛肉很合拍呢！

開車不喝酒、未成年請勿飲酒

日本生蠔佐鳳梨莎莎醬

搭酒的好物，聚餐人多還可以點滿五個送一個。

來自日本的生蠔，個頭還真不小，和我的手掌一樣大，不敢吃原味可以擠一點檸檬汁來提味！入口後再搭一口酒，平衡風味。

特製的鳳梨莎莎醬讓生蠔更加美味，增添了多層次的口感，吃多也不會覺得膩。

雞翅雙拼

太多適合下酒的餐點都想嚐鮮，

必點的炸雞翅竟然還提供雙拼選擇。

口味有經典水牛城、蒜味蜂蜜、原味椒鹽和泰式酸辣四種推薦。

原味椒鹽、泰式酸辣炸雞翅

依照自己喜好的香料口味選擇，雞翅炸得酥酥香香，直接用手拿起來嗑，另一手拿著精釀啤酒，在飽足後，和朋友暢談近日生活，一邊吃著炸雞翅，真是愉快。

原味椒鹽最能感受到雞翅的鮮味，淡淡提味讓人回味無窮。

泰式酸辣的重口味，酸甜帶點微辣，適合搭配帶有果香的精釀啤酒。

「Mellow Bar & Restaurant」精彩的拉霸精釀啤酒，新鮮看得到！

當天看到其他桌客人對某個編號的精釀啤酒很感興趣，可愛的店員立刻走到吧台弄一小杯請他試喝，喜歡再點，後來也看到那客人就直接點了！

Mellow 啤酒三重奏

有15款精釀啤酒可選三杯，每杯是255ml，價格不貴還可以一次喝到三種風味的精釀啤酒，真的是太可以了！一開始看到店家粉專就被這擺盤呈現吸引啊！我和朋友各點一組總共六杯，超過癮～

開車不喝酒、未成年請勿飲酒

看著牆上酒單提到的風味，依照自己的喜好選了三款精釀啤酒。

編號05的CHOYA焙茶梅啤酒，以茶入酒是我喜歡的風味，選用日本的紀州南高梅釀造，入口感受到梅子清新順口的酸甜感，尾韻帶有茶香的回甘，清爽飽滿沒有苦澀味。

編號06的洛神，入口有著明顯的洛神花香，加上梅子的酸甜加持，是一杯濃郁回甘的酸甜風味。

編號09的有怪獸！酒花蘋果酒，相當可愛的名字，是一杯充滿果香的精釀啤酒。酒體有著麝香葡萄和蘋果的飽滿果香，微酸微甜很開胃，搭配海鮮義大利麵、炸物和漢堡都很推薦呢！

自己選的三杯精釀啤酒都很喜歡呢！

也是我第一次在餐酒館看到這麼特別的組合推薦，不管是精釀啤酒三重奏的價位或是擺盤都讓人一百分滿意，要是不知道喝什麼，也可以請店家推薦。

在東區巷弄新開幕的Mellow Bar & Restaurant餐酒館，晚上九點後會變身成lounge bar，營造酒吧適合小酌喝酒的氛圍，不僅僅是提供各種豐富的酒飲，連餐點也很好吃！餐廳還有一間隱密包廂可以訂位喔～

Mellow Bar & Restaurant

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號

捷運：忠孝敦化站3號出口

營業時間：17:30–01:30

電話：02 2771 9907

線上訂位：點這

粉絲團：Mellow Bar & Restaurant

食記：【東區酒吧餐廳】Mellow Bar & Restaurant，台北凌晨餐酒館推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇Mellow Bar & Restaurant東區餐酒館食記邀請

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀