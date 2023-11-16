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【製飯糰-室內裝潢】

製飯糰的裝潢設計都很文青風！雖說店內的空間並不算大，但簡約又不失單調的風格，在忠孝路上真的很引人注目。

一走進店內，小小的吧檯座位可容納5個人在店內用餐，在店內用餐其實頗愜意，時不時都能看到帥氣的店家很認真的製作每份飯糰，所有的飯糰都是現點現做，飯糰的基本底料就是海苔搭配飯、再來就是生菜、日式玉子燒等，店家會依客人點選的餐點再來搭配餡料，也要說帥氣的店家，製作飯糰的速度真的很迅速喔！

而店內的牆上也掛了不少SUP體驗的美照，來這用餐順帶參考一下日月潭SUP體驗價也是挺不錯。

【製飯糰-菜單】

製飯糰的飯糰口味很多樣，還貼心的標示熱銷區、經典區，另外也可以加價升級成套餐，甚至還推出了野餐組合，挺適合預訂外帶到日月潭、九族文化村遊玩時享用。而製飯糰近期也推出了線上餐點預約的服務喔！

線上點餐：線上點餐預約

【製飯糰-餐點分享】

簡單分享我們來製飯糰所點選的飯糰。

●明太子筊白筍

大家可知道筊白筍是南投埔里的特產嗎？而這份明太子筊白筍可是近期製飯糰推出的新品，他們家的筊白筍可都是使用在地現採頂級的筊白筍，低溫油炸的茭白筍，吃起來有脆度且鮮甜，再淋上明太子醬加以炙燒過，這口味搭起來很爽口且不油膩，這明太子筊白筍，深得我心！

●明太子炸蝦

明太子炸蝦可是製飯糰店內人氣第一名，當天我們在內用時，不時都能聽到外帶的客人都會點上一份明太子炸蝦，這道餐點可說是店內招牌，明太子炸蝦的炸蝦每隻都有17公分，炸得酥脆又加上滿滿鱈魚卵明太子，每一口都能吃到滿滿的海味，會成為製飯糰的TOP 1絕對有它的道理！

●日式厚豬排

而日式厚豬排也是製飯糰的人氣王，它可是TOP 2，因為每份厚切豬排都有4公分的厚度，炸得金黃酥脆的豬排每吃一口都還會噴汁，再搭配著特調蜂蜜芥末以及很可口的玉子燒，這根本就是把炸豬排飯的美好滋味全部都集結在一起了。

●醬燒牛五花

醬燒牛五花，牛肉是選擇牛五花切片再搭配著洋蔥以及獨門的照燒醬去拌炒，甜而不膩的口感，真的會讓人一口接著一口享用。

●客家鹹豬肉

在南投埔里也能吃到傳統客家鹹豬肉？有著客家魂的Ann榜哥當然不會錯過，店家也很親切熱情的表示他們家的鹹豬肉可是有去向80歲的老總鋪師學習製作，本身的鹹豬肉不會過於重鹹，整體的口感讓人覺得是越嚼越香，越吃越滿足。

【製飯糰-整體評價】

製飯糰的飯糰口味很多樣化，所有的飯糰都是現點現做，用料實在不馬虎，不少口味的食材都是選用南投埔里的在地農產品，像是近期推出的明太子筊白筍、塔香猴頭菇等，就連飲品都是選用南投有名的紅玉、四季春等茶葉所沖泡熬煮。

Ann和榜哥不私心的推薦分享給來到南投埔里吃喝玩樂的朋友們，來到鎮上就來製飯糰帶上幾份飯糰吧！除了好吃之外，拍照打卡也很吸睛，建議不想花時間等候的朋友可以線上預訂點餐，外帶到日月潭、九族文化村享用也都是很不錯的選擇喔！

【製飯糰-店家資訊】