專人代烤，火侯恰到好處，重點是連米飯、拌麵都超講究，好吃得不得了！
每次飛首爾最期待的一定是吃烤肉！
所以每次出發前一定要勤做功課，畢竟胃只有一枚，吃到不好吃的會生七七
然後今天要分享的這一家烤豬肉-黨Ggupdang
台灣還沒什麼分享文，但已橫掃首爾社群媒體，連續兩年獲得米其林指南推薦！
餐廳位於新沙站和聖水洞各有一家分店，
為了要來NUDAKE Seongsu朝聖，所以就順路把黨Ggupdang聖水店排在一塊兒！
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來看一下地圖，聖水洞3號出口步行三分鐘，超近的，
吃完烤肉還可以再去吃祖傳三代馬鈴薯排骨湯，我也分享過不不少間看分享
NUDAKE Seongsu、Onion cafe聖水店也都在步行5分鐘的距離內，
完全可以一箭五鵰啊(大笑)
不知道是不是米其林的加持，下午大概4點過來，店裡竟然還有7、8分滿，
頓時對它增加了許多信心啦！
然後門口就有菜單，不過都是韓文，建議大家用google拍照翻譯軟體，很方便
我有表明是外國人，本來希望有中文版，但是沒有！只有英文版！
但還好可以猜出一點豬肉的部位這樣！
（價位僅供參考，以現場為主）
不過我還是使用翻譯軟體幫大家翻一下，用韓文菜單來翻譯會比較看得懂
因為難得來，所以很貪心的選了三種肉，一碗飯（聽說它的米飯很厲害）
還有松露義大利麵（正確來說是拉麵）
烤肉該有的小菜都有，但我覺得它的小菜很不一樣，
醃漬紫蘇葉和切薄片的白蘿蔔、還有涼拌洋蔥韭菜絲，
光是醃漬紫蘇葉包肉不用沾醬就好好吃了（微笑）
三種豬肉如下，幫大家標記了一下名稱，
沒有最愛，因為三種都很好吃，是真的，不用沾醬就好好吃（懷念）
俗話說得好，別人烤的肉最好吃！都不用自己動手，好棒棒！
但我觀察了好幾年，我覺得韓國人普遍都喜歡自己烤耶，
台灣人比較喜歡坐著當大爺這樣．．．哈哈哈
讓專業的來就對啦！是不是，超漂亮的色澤，火侯恰到好處！
我只要微笑拍照就好（爽）
是說，店員也很會耶，
每次烤完一部分的肉就會示意我先拍照，還是其實他很得意他自己烤得很好！？
這應該是豬頸肉，總之，烤得恰恰的口感超好，
豬肉的肉質也很棒，沒有臭臭的豬腥味，我和馬克都超喜歡的啦！
米飯有事先調味過了才上桌，所以吃起來有微微麻油味道，單吃也不錯吃！
然後吃烤肉就是要配飯一起吃啊才有滿足感！
小菜拌飯也好吃，韓劇裡面不都是拿小菜拌飯嗎，是不是！
松露義大利麵（正確來說是拉麵）
上面還有一顆荷包蛋和起司，攪拌時會有濃濃的松露香氣！
說是義大利麵，其實就是拉麵麵條，我知道大家會覺得像韓國雜醬麵，
看起來很像，但吃起來的味道是松露醬沒有錯啦！
這個真的很特別，可以嘗試一下沒騙你！
好啦！打完收工！
整體來說，蠻推薦的，不然我也不會寫文分享（廢話）
重點是有米其林指南加持、又不用自己動手，光是這兩點就有足夠的動力來吃吃看了！
【Ggupdang Seongsu꿉당 성수점】
地址：首爾特別市城東區聖水洞2街273-24
時間：周一~五16:30-23:30，週六日12:00-23:30
交通：地鐵2號線聖水站3號出口步行約3分鐘
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