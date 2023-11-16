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嘉義西區|嘉楠風華酒店-最美飯店都會型第一名.自助式早餐.親子寵物友善飯店.奇幻魔法堡.健身房.麻將橋牌室.

2023-11-16 19:45:09 鄭小柔Charlene 人氣：103
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窩客好文

鄭小柔Charlene

發表篇數：772篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：嘉楠風華酒店(嘉義市旅館101號)
phone05-2330-000
place嘉義市西區福安里四維路232號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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一直以來，我對於現代風格的清水模住宿，情有獨鍾，

很難得竟然有飯店清水模風格耶！之前住過風華渡假酒店礁溪館

印象極佳，這次當然要來好好朝聖一下嘉義嘉楠風華酒店」啦！

位於嘉義市區，地址是西區四維路232號，距離嘉義車站只要6分鐘，

高鐵站僅需15分鐘車程，若要去檜意森活村故宮南院等景點也不遠喔！

嘉楠風華酒店分為主建築和獨棟奇幻魔法堡，主建築好大一棟，

深色格柵設計，將整棟建築包圍，充滿個性和濃厚的日式設計感，

門口冷冽灰色清水模風格，一直延伸到一樓大廳，大廳挑高設計，

搭配黑色天花板和無主燈，讓空間多了些許溫暖和層次感。

大片落地窗讓自然光線舒服地透進室內，舒適的皮製沙發，

錯落有致地擺放在公共空間，讓房客們自由乘坐休息，

悠然自得的氣息，讓人可以感受到放鬆渡假的氛圍。

辦理完Check in入住手續，便獲得兩張褐色房卡，上面印有飯店招牌Logo，

對了～大廳旁還有一區規劃成商店，擺放各種商品和零食，更有試用品給大家體驗喔！

依照服務人員的指示，我們搭乘電梯，前往今晚要入住的客房，

住的是尊爵家庭房，坪數約有12坪之大，由門至窗，主要分為衛浴區

睡眠區座椅區，睡眠區擺放了兩張舒適的台灣70年老牌名床，

搭配潔白如雪的床單被子等，牆上壁掛液晶電視，打上黃燈，讓人感覺溫馨放鬆。

落地窗邊設有長形書桌，並擺放了桌椅，可以讓人在此放鬆休憩，

房內備有：礦泉水、茶包、咖啡包、餅乾、肉乾和快煮壺等，

小冰箱內擺放了兩種飲料，都是免費提供給房客的唷！

衣櫃區有保險箱、體重計、吹風機和免洗脫鞋等，

衛浴空間提供毛巾、浴巾、牙刷組、刮鬍刀、梳子、棉花棒、

化妝棉、髮圈、洗髮精和沐浴乳等備品，衛浴區採乾溼分離設計，

備有超大浴缸和獨立式淋浴間，還有高級免治馬桶，讓你有賓至如歸的感受。

房間設計規畫得好舒服啊！特地帶家人到飯店渡假也很棒～

嘉楠風華酒店還設有橋牌室休閒娛樂室健身房商務中心等設施，

休閒娛樂室有桌球和空氣曲棍球可以玩，健身房設施也很多化，

頂樓亦有空中玻璃屋酒吧，絕對可以滿足各種休閒娛樂的需求哦！

最吸引孩子們注意的是主建築物旁的獨棟親子遊戲場

原來是飯店對外營業的兒童遊戲空間－奇幻魔法堡呀！

裡面有超大旋轉溜滑梯、球池、闖關設施、攀岩及益智設施等，

是個可以消耗孩子們電力、放生小孩的好地方唷～

川野風華日式料理餐廳（早餐）

位在飯店一樓的餐廳，是供應自助式早餐的地方，

餐廳平時有對外營業，早上則是房客們的用餐空間，

用餐進場時間為上午6:30～9:30之間，報房號確認後即可用餐。

早餐主要提供中式西式港式等美味料理：燒賣、

肉包、奶皇包、芋泥包、涼拌菜、生菜沙拉、麻辣鴨血、

泡菜五花肉、花椰菜、炒高麗菜、脆片牛奶、雞塊、

炸物、荷包蛋、早餐腸及熱湯，讓人看得眼花瞭亂，

竟然還有小粽子和豆花耶！！這根本可以當午餐吃啦～

主食類有清粥小菜、滷肉飯、涼麵、炒麵、吐司、餐包、

麵包，飲品則有豆漿、牛奶、飲料、果汁、咖啡、茶類等，

通通都是無限量供應，還有多種季水果，可以幫助消化哦！

▼喜歡什麼就夾來吃吧！早餐自由的感覺真好～

後記：

清水模風格嘉義嘉楠風華酒店充滿現代感的裝潢設計，

住起來很舒服，飯店更是親子寵物友善住宿喔！還有橋牌室

休閒娛樂室健身房等設施，最受孩子們歡迎的是奇幻魔法堡

頂樓亦有空中玻璃屋酒吧，搭配一泊一食早餐吃到飽模式，

讓人住得舒服、玩得開心、吃得美味，好棒的充電放鬆之旅呀！

 

▼短片欣賞

嘉楠風華酒店

電話： 05 233 0000

地址： 600嘉義市西區四維路232號

官網：https://chiayi.orientluxuryhotel.com.tw/

ＦＢ粉絲團：https://www.facebook.com/OrientLuxuryHotel.ChiaYi


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