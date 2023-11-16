最近特別愛吃湯包，在宜蘭地區走逛知道幾間響亮的湯包店，然而不太喜歡跟遊客排隊，所以只好尋覓其他店家，這 次到 宜蘭員山鄉 的 同樂村，發現評價不錯的【美公子湯包】又燃起了我的好奇心和戰鬥力，於是偕同家人一起前往品嚐看看

【美公子湯包】位處於宜蘭員山的鄉村道路上，稍微遠離了熱鬧的市區，這附近就是樸實的農村景致，民宅與稻田譜出一番悠閒風光，小小的店面用醒目的紅色招牌引人注意，路邊白線內可以停車倒也是來到鄉間最大的好處。

美公子湯包｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉永同路一段170號

■ 電話 : 0911209150

■ 營業時間 10:00-18:00

■ 公休日: 周一

【美公子湯包】這個店名實在很特別，

超好記，老闆很會取因為真的很難忘記，

店家的營業時間是10點到下午6點

公休及連絡電話都清楚的標示在門口

美公子湯包｜店家環境

大門口牆上寫著販賣的品項, 除了湯包，

還有咖哩飯、魚丸湯、玉米濃湯、

紅茶、豆漿、紅豆薏仁、黑芝麻燕麥、

南瓜豆漿

搭配了養生飲品真不錯

走進店內，雖然是簡單的陳設但是整潔乾淨，

牆面上有特殊的可愛彩繪裝飾，

增添些許趣味和活潑

小吃店的油膩感在這裡完全沒有

桌面和地板都是乾乾淨淨

這點讓我覺得非常意外

其實我有注意到闆娘在客人用餐過後

都會很仔細的整理清潔桌面

賣力地擦拭和消毒

店內的裝潢帶有一點特殊的風格

粉粉的櫻花樹 加上繽紛的公仔彩繪

內用和外帶的時間 不同

內用 是 上午10點~ 下午6點

外帶 是 上午7點 ~ 上午10點

看到牆上掛著 需要薑絲請事先告知

原來薑絲要特別跟店家說

這個要筆記起來，免得一時找不到薑絲 😂

【美公子湯包】店家很細心， 桌上的餐具不但收拾得整齊，每一樣都有防塵蓋保護，而且看不出來油膩或污漬，可見工作人員把環境衛生做得很徹底，蠻令人佩服的

附上肉品食材的採購證明

讓客人吃得安心

牆上有清楚的品項和價格明細，一目了然

手工旗魚魚丸 外帶一斤$150

美公子湯包｜菜單和餐點

當天點了 兩籠湯包

一份是10顆 / $90元

魚丸湯 $30、 紅豆薏仁 $30、

黑芝麻燕麥 $30

紅豆薏仁 、 黑芝麻燕麥 採用外帶杯

我們覺得還蠻順口，濃度夠

香醇好喝

剛剛在餐檯旁忙著桿麵皮、包餡料的夥伴，看起來應該是一家人，單純是自家經營的小店，再來上桌的就是主打的招牌湯包，現包現蒸果然新鮮

有著漂亮摺痕的湯包一顆顆，白皙透亮的外皮襯著內餡，很明顯可以看見豬肉、蔥花和誘人的湯汁，整齊的擺放在黑色方盤上絲毫不馬虎，也更增添了一些質感，小吃店的用心可以感受到

這一盤可口的湯包讓人直吞口水啊

薑絲和醬油放在盤子另一邊

我覺得內餡調味已經有少許鹹度

不用沾醬也是好吃的

想要口味重一點就再搭配醬油或辣椒

一口湯包一口薑絲也是很帶勁呢

湯包的外皮薄厚適中，我覺得咬起來卻帶有一點Q彈嚼勁，不是軟爛的口感，至於豬肉和蔥的比例個人感覺肉味多了點，但還是算很好吃的

吃湯包記得用湯匙裝，千萬別浪費流出來的湯汁，咀嚼著新鮮肉餡再吸一口肉汁，好過癮啊

最後配一碗熱熱的魚丸湯，裡面有四顆魚丸，湯頭清爽順口，魚丸紮實附有彈性，QQ好入口還不錯

中午吃一餐$270，平價不失美味又能飽足，鄉村的地方小吃果然CP值很高耶

美公子湯包｜食後心得

★ 店家環境簡單乾淨，餐具也收得整齊，老闆服務親切

★ 湯包內餡新鮮多汁，在這宜蘭鄉間算是不錯的口味，紅豆薏仁和黑芝麻燕麥也好喝

★ 附近美食還有 幸福多一點 、 阿嬤臭豆腐 、 黑連烤玉米 可以一路吃吃喝喝

美公子湯包｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉永同路一段170號

■ 電話 : 0911209150

■ 營業時間 10:00-18:00

■ 公休日: 周一



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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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