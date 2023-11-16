知道這間位於宜蘭市區的《木蘭春生》有一段時間，剛開始是因為店名感到好奇，讓人摸不著頭緒，光看名字不曉得葫蘆裡賣得是什麼？越是好奇就越是想揭開謎底，這回終於找機會來品嚐。主打中式傳統料理 (瓜仔肉飯、炸醬麵、控肉飯…) 另外也有咖啡茶飲、蛋糕及手工小點，是一間中西合併的小食堂

木蘭春生位在宜蘭市的大福路，是一間由老宅改造的文青小食堂，從招牌設計還有店面風格來看，都有濃濃的文藝風情，大門外的LOGO畫上咖啡、蛋糕、麵、飯 四種可愛圖樣，囊括了販賣的品項

木蘭春生｜外觀環境

老屋的外觀經過改造，以大面積的木質玻璃門窗裝潢，擺放綠色的盆栽點綴，中式的紅色春聯飄著傳統農家氣息。門前的一小塊空地大約可以停3-4台車，附近是稻田與民宅，路旁白線內也算好停車

漂亮復古的門面放著一個長板凳，

這裡很適合打卡拍照喔

外牆旁一塊木板刻著 木蘭春生，很有質感的招牌

木蘭春生｜店名由來

我想很多人跟我一樣，對於「木蘭春生」的店名感到非常好奇，店家非常貼心把緣由都寫在大門的玻璃上了。

木蘭春生是取自女生曾祖母「木蘭」和男生曾祖父「春生」的名字，而「宗一」是老闆的阿公，如果到後院走走有可能會看見他喔，這裡是傳承了四代的麵食店，小店牽繫著親人之間相依的關係，是歲月流轉的歷史，也是家庭最重要愛的核心

木蘭春生｜店內環境

走進店裡，亮面的磨石子地板充滿復古感，裝潢色系也以沉穩低調的木質色呈現，由於是獨立的建築四周沒有遮蔽物，自然明亮的光線大量灑入，空間舒適不擁擠，雖然中午時刻幾乎已經坐滿了客人，但是座椅和走道的間隔寬敞，餐廳環境也非常乾淨整潔，感覺還蠻自在的。桌面和餐櫃旁邊有一些復古的裝飾品，以及少量的綠植花草點綴，一股清新的風格

▼入門的左前方就是點餐櫃檯

有一點復古的櫃子，不知道是不是家傳寶

上面有可愛的大同寶寶和玻璃花格窗

慢慢欣賞這些小物會覺得店家很用心擺飾

▼看一下店家的用餐規範，來到這麼有質感的店，我們就當個有質感的客人，一起維護用餐品質

餐廳角落一撇，許多可愛的小物

另外還有店家的手作醬料

忘了問問玻璃櫃裡的東西是收藏品還是販賣品，就先欣賞囉

看見這台復古電扇特別親切，隱約記得小時候家裡也有，阿嬤家應該都會有吧

室內用餐區有兩人、四人、六人、八人桌，不過都只有一張，另外還有靠窗的高腳座椅區，店家可以提供訂位，如果假日前往記得先打電話預約比較好喔

木蘭春生｜戶外座位區

這裡比較特別的地方就是走出後門，居然別有洞天，還有一塊半戶外的用餐區域，直接面對田園景色，綠油油一片好舒服啊

只是這邊沒有冷氣，夏天應該會比較熱，建議天氣涼爽的時候可以來坐坐，木藤椅半坐臥喝著咖啡，望向遠方農村風光，感覺很悠閒耶

▲如果沒有到外面用餐，那也可以來這裡拍拍美照，這個位置可是熱門打卡點喔

我們當天中午過來，其實還算有一點悶熱，所以沒有什麼人到後面用餐，可能要等春天或秋天時節來，這裡才會很搶吧

後院的田園目前是由阿公「宗一」照顧整理

當天來沒有看見阿公，有機會再來跟阿公打招呼

藤椅區非常可愛，我還蠻喜歡的，感覺發呆一下午都可以

木蘭春生｜菜 單

來看看木蘭春生的菜單

木蘭春生想要帶給人們的，就是舒服的用餐環境，好比回到家吃飯那般放鬆，簡單的SET(套餐) 便可以兼顧營養和美味

麵食類有分 單點 和 套餐 ，手作小點、咖啡、蛋糕

套餐部分價位在 $200元以內，我覺得蠻平價

⊚ 每人低消 $100元，不可合併計算

⊚ 孩童100公分以上任點一個品項即可

⊚ 用餐時間1.5小時

木蘭春生｜餐點分享

我們當天的餐點是

▲炸醬麵套餐 $170

▲控吧控控肉飯 $90

▲春生捲 $60

▲冰拿鐵 $120

◉ 炸醬麵套餐

套餐端上來擺盤就相當美觀，看上去可口好吃， 內容包含主食: 炸醬麵、3樣配菜以及一碗清湯，配菜會隨著時令季節來做變化，這樣一份$170我覺得CP值不錯，可以吃得飽也吃得精緻

古早味的傳統炸醬麵居然讓我可以優雅的吃，輕輕攪拌碗裡的炸醬，麵條入味軟硬適中，炸醬香氣濃郁，家常小吃就是如此單純美味

▲百香果拌木瓜 酸酸甜甜相當開胃

▲芹菜豆干絲鹹鹹好下飯

▲蘿蔔燉得軟爛香甜，加上枸杞帶一點中藥味道很不錯

▲紅蘿蔔竹筍清湯 清爽好喝

◉ 控吧控控肉飯

控吧控 控肉飯 名字也取得太有趣了吧，控肉肥瘦均勻剛剛好，一上桌就香噴噴，灑上蔥花不手軟，控肉軟嫩相當入味，有廚房阿嬤的味道喔

◉ 春生捲

我特別點了一道手作小點來品嚐，春生捲就是韭菜捲，不得不說他們連小點心都不馬虎，炸得金黃酥脆的春捲包裹著新鮮韭菜，一口咬下就是濃郁香氣，精緻的擺盤也令人覺得驚喜，小小的點心卻有大大的心意

◉ 冰拿鐵

天氣熱來一杯冰拿鐵，淡淡奶香配上咖啡的香醇，順口好喝

木蘭春生｜食後心得

★ 相當用心的一家店，是很愉快的用餐經驗，內外環境布置得文青優雅，乾淨明亮非常舒適

★ 餐點精緻美味，價位親民，顛覆傳統小吃的框架，年輕一代運用新的創意將祖傳好味道發揚並傳承下去，很值得讚賞

★ 好吃又好拍，服務人員親切，會回訪的小店，宜蘭文青小食堂就分享給大家囉

木蘭春生｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭市大福路一段62號

■ 電話 : 03 9303869

■ 營業時間 11:00-17:00

■ 公休日: 周二

■ FB臉書: 木蘭春生 MulanChunsheng

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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