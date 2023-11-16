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鯛魚燒界天花板！莫忘鯛魚燒行動效能餐車即將在11/18啟航

2023-11-16 21:11:26 nana 人氣：102
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窩客好文

nana

發表篇數：381篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 大里區

造訪商家：莫忘鯛魚燒 大明店
place台中市大里區大明257號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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網譽鯛魚燒界天花板之稱的莫忘鯛魚燒，從彰化員林紅遍全台灣，不僅擁有好口碑，排隊人潮更是沒停過，忠實鐵粉超強大，可說是全台灣夯翻的莫忘鯛魚燒。主打一咬就爆餡的日式鯛魚燒聞名，以現點現烤金黃微酥的外皮尬上真材實料爆餡擄獲人心，甚至還有全台唯一獨特的冰鯛燒雪菓燒，如冰淇淋般的冰涼餡，讓許多人一吃就回不去。

漁友們注意了！莫忘鯛魚燒於11/4在台中市草悟廣場舉辦行銷宣傳記者會全新升級2.0莫忘鯛魚燒行動效能餐車即將重磅登場希望帶著好吃的甜點將鯛魚燒巡迴到全台各地育幼院，更酷的是裝設行動APP，隨時能追蹤行動車開到哪裡，更能線上預約點餐，準備好跟著莫忘鯛魚燒一起環島了嗎?

 

 

莫忘鯛魚燒於2016年成立，至今已邁入七年，目前在北中南等地開設多達10間分店，品牌更是深受老饕喜愛，就連Nana也是忠實老饕。創辦人陳采熙打造莫忘鯛魚燒一直有個夢想，就是開著行動餐車並帶著好吃的鯛魚燒巡迴到各地育幼院，想看到孩童們的笑容，給他們一個快樂童年，因此在總公司和協力廠商們支持與協助，就在2023年11月份這台莫忘鯛魚燒行動效能餐車啟動，並將這份好吃的鯛魚燒傳遞出去。

全新亮相的莫忘鯛魚燒行動效能餐車一推出驚動全場，漁友們瘋狂大喊超級萌達，餐車以明亮的暖黃為底，再結合新推出超級軟萌的品牌吉祥物，呆萌的樣子震撼全場，身為資深老顧客越看越喜歡。

新推出的品牌吉祥物有三位，分別是蘇瑪、尼可、可芙，就如同好朋友一起冒險，可愛模樣讓人難以抗拒，實在有夠古錐拉～

行動效能餐車除了外表可愛到不行的吉祥物，就連設計也依安全考量為前提，特別請合法業者改裝，像是製作鯛魚燒器材與保存設備，都有達到安全作業與嚴格把關，更酷的是有增設定位和點餐系統，餐車跑到哪打開APP就能追蹤，想吃的漁友也能快速掌握最新資訊，可說是全台灣最獨特的連鎖品牌。

 

11/4當天推出了幾款熱門商品，有元氣鯛魚燒、雪菓燒、飲品等精選餐點，其中店內最火紅的糖磚愛呆丸，裡面的地瓜堅持與在地小農配合，真材實料的費心製作，也難怪常常被秒殺。然而莫忘鯛魚燒口味很豐富，無論是甜或鹹口味應有盡有，記者會當天精選了店內最紅四種口味，若想嚐其他口味可至門市購買。

點完餐後來去欣賞鯛魚燒現點現做的過程，烤盤擠上新鮮製作無添加物的麵糊，依序加入新鮮熬煮的地瓜泥和紅豆餡，再擺上原味麻糬和黑糖麻糬，每一隻都是滿滿餡料，內餡給的毫不手軟，烤盤蓋上默默等候，過程中還可以聞到飄香而來氣味，實在太銷魂了啦！

熱騰騰的魚兒終於出爐，外表烤的金黃酥香，又帶有一點肥美感，它那個香氣瞬間竄至鼻腔，口水情不自禁滴了下來。

 

稍微冷卻後裝入手提紙袋，方便拿取又環保，重點LOGO文青又可愛，讓你走到哪拍到哪都好看。

莫忘鯛魚燒餐車發表會當天只有推出四種口味，因此全部都要來一份，以下口味有糖磚愛呆丸(地瓜+黑糖麻糬、萬丹相思Q(紅豆+原味麻糬)、紅豆純系列、地瓜純系列，你看看烤的金黃微酥，魚鱗片和魚尾如此邪惡，肥美肚身，Q到不行的魚造型，讓人迫不期待想偷咬一口。

為了讓讀者們看清楚內餡，我們自備剪刀從中間剪開，我真的沒騙你，內餡真的超級飽滿，那個地瓜和黑糖麻糬交融的畫面有夠欠吃，地瓜口味吃起來綿密又香甜，無論是加了黑糖麻糬或單吃都好吃。

莫忘鯛魚燒以紅豆相思Q聞名，特別是選用屏東萬丹紅豆製作，再搭配原味麻糬組合，一口咬下細膩又帶點微顆粒感的紅豆餡，甜度如此恰好，入口滿嘴紅豆香，真心推薦必點。

 

這款雪菓燒是莫忘鯛魚燒夏季人氣冰淇淋商品，目前總共有3種口味，芒芒夏日(芒果口味)、法式焦糖(布丁口味)、季節限定莓好時光(草莓口味)，看完介紹想吃的朋友，可以至莫忘鯛魚燒的蝦皮購買，另外會贈送莫忘品牌保冷袋(送完為止)。

J個法式焦糖布丁和莓好時光草莓的雪菓燒很適合夏天吃，有著可愛的包裝設計，更不用跑到現場吃，只要蝦皮下單宅配到府即可享用，而且賞味期限長達12個月內，朋友來招待下午茶吃超有誠意，馬上撕開包裝袋試試看，它的外皮比較厚實鬆軟，吃起來比較像雞蛋糕口感，裏頭內餡冰冰涼涼，甜度比例剛剛好，甜的可以又不膩。

 

外觀超級吸睛的莫忘鯛魚燒行動效能餐車於11/4首次亮相展示，除了預告首波亮相地點，更希望強化照顧加盟主的需求，打造加盟主多樣化選擇，熱愛自由又不想被傳統店型綁住，創辦人特地打造全台獨一的鯛魚燒行動效能餐車，不受侷限想開去哪就去哪，全新升級的營運模式，希望造福更多加盟者，更不用擔心單打獨鬥，因為莫忘鯛魚燒這個品牌，目前在全台灣有十間分店，另外也預告將在11/18(六)彰化田尾怡心園的彰化食農花食季首次登場，漁友們準備出海撈漁拉～

創辦人最早從小小攤位做起，拓展到十間分店，如今擁有一群強大的莫忘品牌團隊，能將鯛魚燒搞到全台最多分店也只有她，創辦人說想把好吃的鯛魚燒推廣出去，因此對於這場莫忘鯛魚燒行銷宣傳記者會活動非常重視，11/4記者會當天準備一系列精采活動，就連我自己看的如此感動，只差沒有拿出面紙擦淚，真的是一路走來點滴在心才有如今規模，請允許我大聲喊～妳是我心目中女神！
 

記者會當天滿滿人潮，漁友們一起來共襄盛舉。

人氣爆棚的莫忘鯛魚燒，活動當天有推出拍照打卡送好禮，吸引了眾多人潮朝聖，主辦單位還設計超可愛吉祥物供大家拍照打卡，每個圖案超級療癒又好拍。

 

 

放大版的聰明蘇瑪、樂觀尼可、溫暖可芙吉祥物立牌，每天搭配鯛魚燒的活力日常，開心玩、用心吃、認真過生活是他們的宗旨，最重要的是有甜滿你肚子，天天都是好日子，因此更是這次記者會亮點之一，期待未來有更多周邊商品，身為多年鐵粉一定會買回家收藏，你看～三個排排站可愛指數百分百啊！

 

莫忘鯛魚燒line貼圖

超開心～終於盼到莫忘鯛魚燒推出品牌Line動態貼圖，只要搜尋莫忘好日子即可購買(請點我購買)，超多可愛生活日常，每個圖案生動又有趣，偷偷說~我自己也有偷偷買一份(笑)。

想了解更多品牌資訊，歡迎前往FB粉絲專頁搜尋莫忘鯛魚燒 more warm

加盟專線:0931-093-086

 

 

全新升級2.0莫忘鯛魚燒行動效能餐車即將啟程，你們也跟我一樣期待嗎?

再一次預告11/18(六)彰化田尾怡心園的彰化食農花食季首次登場

 

 

 

莫忘鯛魚燒 more warm

 

  1. 新北板橋英士店/地址:新北市板橋區英士路28號
  2. 台北內湖江南店/地址:台北市內湖區江南街67號
  3. 台南國華店/地址:台南市中西區海安路一段242號
  4. 台中沙鹿店/地址:台中市沙鹿區光榮街96號
  5. 台中健行店/地址:台中市北區健行路378號
  6. 台中大里大明店/地址:台中市大里區大明路257號
  7. 台中豐原博愛店/地址:台中市豐原區博愛街5號
  8. 台中太平樹孝店/地址:台中市太平區樹孝路431號
  9. 雲林虎尾店/地址:雲林縣虎尾鎮中正路144號之2
  10. 嘉義台林店/地址:嘉義市東區台林街108號

 

 

 

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