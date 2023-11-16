網譽鯛魚燒界天花板之稱的莫忘鯛魚燒，從彰化員林紅遍全台灣，不僅擁有好口碑，排隊人潮更是沒停過，忠實鐵粉超強大，可說是全台灣夯翻的莫忘鯛魚燒。主打一咬就爆餡的日式鯛魚燒聞名，以現點現烤金黃微酥的外皮尬上真材實料爆餡擄獲人心，甚至還有全台唯一獨特的冰鯛燒和雪菓燒，如冰淇淋般的冰涼餡，讓許多人一吃就回不去。

漁友們注意了！莫忘鯛魚燒於11/4在台中市草悟廣場舉辦行銷宣傳記者會，全新升級2.0莫忘鯛魚燒行動效能餐車即將重磅登場，希望帶著好吃的甜點將鯛魚燒巡迴到全台各地育幼院，更酷的是裝設行動APP，隨時能追蹤行動車開到哪裡，更能線上預約點餐，準備好跟著莫忘鯛魚燒一起環島了嗎?

莫忘鯛魚燒於2016年成立，至今已邁入七年，目前在北中南等地開設多達10間分店，品牌更是深受老饕喜愛，就連Nana也是忠實老饕。創辦人陳采熙打造莫忘鯛魚燒一直有個夢想，就是開著行動餐車並帶著好吃的鯛魚燒巡迴到各地育幼院，想看到孩童們的笑容，給他們一個快樂童年，因此在總公司和協力廠商們支持與協助，就在2023年11月份這台莫忘鯛魚燒行動效能餐車將啟動，並將這份好吃的鯛魚燒傳遞出去。

全新亮相的莫忘鯛魚燒行動效能餐車一推出驚動全場，漁友們瘋狂大喊超級萌達，餐車以明亮的暖黃為底，再結合新推出超級軟萌的品牌吉祥物，呆萌的樣子震撼全場，身為資深老顧客越看越喜歡。

新推出的品牌吉祥物有三位，分別是蘇瑪、尼可、可芙，就如同好朋友一起冒險，可愛模樣讓人難以抗拒，實在有夠古錐拉～

行動效能餐車除了外表可愛到不行的吉祥物，就連設計也依安全考量為前提，特別請合法業者改裝，像是製作鯛魚燒器材與保存設備，都有達到安全作業與嚴格把關，更酷的是有增設定位和點餐系統，餐車跑到哪打開APP就能追蹤，想吃的漁友也能快速掌握最新資訊，可說是全台灣最獨特的連鎖品牌。

11/4當天推出了幾款熱門商品，有元氣鯛魚燒、雪菓燒、飲品等精選餐點，其中店內最火紅的糖磚愛呆丸，裡面的地瓜堅持與在地小農配合，真材實料的費心製作，也難怪常常被秒殺。然而莫忘鯛魚燒口味很豐富，無論是甜或鹹口味應有盡有，記者會當天精選了店內最紅四種口味，若想嚐其他口味可至門市購買。

點完餐後來去欣賞鯛魚燒現點現做的過程，烤盤擠上新鮮製作無添加物的麵糊，依序加入新鮮熬煮的地瓜泥和紅豆餡，再擺上原味麻糬和黑糖麻糬，每一隻都是滿滿餡料，內餡給的毫不手軟，烤盤蓋上默默等候，過程中還可以聞到飄香而來氣味，實在太銷魂了啦！

熱騰騰的魚兒終於出爐，外表烤的金黃酥香，又帶有一點肥美感，它那個香氣瞬間竄至鼻腔，口水情不自禁滴了下來。

稍微冷卻後裝入手提紙袋，方便拿取又環保，重點LOGO文青又可愛，讓你走到哪拍到哪都好看。

莫忘鯛魚燒餐車發表會當天只有推出四種口味，因此全部都要來一份，以下口味有糖磚愛呆丸(地瓜+黑糖麻糬、萬丹相思Q(紅豆+原味麻糬)、紅豆純系列、地瓜純系列，你看看烤的金黃微酥，魚鱗片和魚尾如此邪惡，肥美肚身，Q到不行的魚造型，讓人迫不期待想偷咬一口。

為了讓讀者們看清楚內餡，我們自備剪刀從中間剪開，我真的沒騙你，內餡真的超級飽滿，那個地瓜和黑糖麻糬交融的畫面有夠欠吃，地瓜口味吃起來綿密又香甜，無論是加了黑糖麻糬或單吃都好吃。

莫忘鯛魚燒以紅豆相思Q聞名，特別是選用屏東萬丹紅豆製作，再搭配原味麻糬組合，一口咬下細膩又帶點微顆粒感的紅豆餡，甜度如此恰好，入口滿嘴紅豆香，真心推薦必點。

這款雪菓燒是莫忘鯛魚燒夏季人氣冰淇淋商品，目前總共有3種口味，芒芒夏日(芒果口味)、法式焦糖(布丁口味)、季節限定莓好時光(草莓口味)，看完介紹想吃的朋友，可以至莫忘鯛魚燒的蝦皮購買，另外會贈送莫忘品牌保冷袋(送完為止)。

J個法式焦糖布丁和莓好時光草莓的雪菓燒很適合夏天吃，有著可愛的包裝設計，更不用跑到現場吃，只要蝦皮下單宅配到府即可享用，而且賞味期限長達12個月內，朋友來招待下午茶吃超有誠意，馬上撕開包裝袋試試看，它的外皮比較厚實鬆軟，吃起來比較像雞蛋糕口感，裏頭內餡冰冰涼涼，甜度比例剛剛好，甜的可以又不膩。

外觀超級吸睛的莫忘鯛魚燒行動效能餐車於11/4首次亮相展示，除了預告首波亮相地點，更希望強化照顧加盟主的需求，打造加盟主多樣化選擇，熱愛自由又不想被傳統店型綁住，創辦人特地打造全台獨一的鯛魚燒行動效能餐車，不受侷限想開去哪就去哪，全新升級的營運模式，希望造福更多加盟者，更不用擔心單打獨鬥，因為莫忘鯛魚燒這個品牌，目前在全台灣有十間分店，另外也預告將在11/18(六)彰化田尾怡心園的彰化食農花食季首次登場，漁友們準備出海撈漁拉～

創辦人最早從小小攤位做起，拓展到十間分店，如今擁有一群強大的莫忘品牌團隊，能將鯛魚燒搞到全台最多分店也只有她，創辦人說想把好吃的鯛魚燒推廣出去，因此對於這場莫忘鯛魚燒行銷宣傳記者會活動非常重視，11/4記者會當天準備一系列精采活動，就連我自己看的如此感動，只差沒有拿出面紙擦淚，真的是一路走來點滴在心才有如今規模，請允許我大聲喊～妳是我心目中女神！

記者會當天滿滿人潮，漁友們一起來共襄盛舉。

人氣爆棚的莫忘鯛魚燒，活動當天有推出拍照打卡送好禮，吸引了眾多人潮朝聖，主辦單位還設計超可愛吉祥物供大家拍照打卡，每個圖案超級療癒又好拍。

放大版的聰明蘇瑪、樂觀尼可、溫暖可芙吉祥物立牌，每天搭配鯛魚燒的活力日常，開心玩、用心吃、認真過生活是他們的宗旨，最重要的是有甜滿你肚子，天天都是好日子，因此更是這次記者會亮點之一，期待未來有更多周邊商品，身為多年鐵粉一定會買回家收藏，你看～三個排排站可愛指數百分百啊！

莫忘鯛魚燒line貼圖

超開心～終於盼到莫忘鯛魚燒推出品牌Line動態貼圖，只要搜尋莫忘好日子即可購買(請點我購買)，超多可愛生活日常，每個圖案生動又有趣，偷偷說~我自己也有偷偷買一份(笑)。

全新升級2.0莫忘鯛魚燒行動效能餐車即將啟程，你們也跟我一樣期待嗎?

再一次預告11/18(六)彰化田尾怡心園的彰化食農花食季首次登場

莫忘鯛魚燒 more warm

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