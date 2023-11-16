先提醒大家，如果真的想用餐還是早點來，因為老闆為了維護餐點品質，不賣隔夜菜，雖說營業時間到晚上7點半，但鵝肉賣完就沒了哦

撰文。拍攝／呂萱萱

說真的，平常若沒特地走進來，真的很難發現有這家…

店家雖然沒有華麗的裝潢，但木質地版、黃色牆面，給人的感覺很樸實、很有人情味

座位可四人、六人座，如果一個人來用餐，也可以坐靠牆區

鵝肉都是現點現切，每兩28，想點多少都可以跟店家說。接下來跟大家分享今天的餐點

鵝肉口感滑順超級嫩，咬起來不會柴還很juicy，油脂分布很均勻、味道不會死鹹，連皮都好夠味好好吃，沒想到在中山區，也能夠吃到便宜又美味的鵝肉呀～

愛吃辣的朋友，不坊沾一下店家自製的鵝油辣椒，超夠味的！

凡點鵝肉飯、鵝肉麵、鵝肉冬粉、鵝腸湯麵、鵝腸冬粉、挪威鯖魚飯，只要多加40元，就有三樣小菜

小菜的種類也很多，店家也會不定時更新，花生、豆干絲、鳳爪，涼拌銀芽都超好吃！開胃又下飯

超浮誇！上面滿滿的去骨帶皮的鵝肉，完全看不到米飯身影（笑）

鵝肉片已經去骨了，拌著白飯大口大口吃，鮮嫩多汁超下飯

鵝肉麵的湯頭清爽不油膩，裡面的帶皮鵝肉也都已經去骨了，口感鮮甜超涮嘴

湯頭跟鵝肉麵一樣好喝，麵條不會煮太爛，加上鵝腸脆脆的口感，超豐富的啦

冬粉很Ｑ，吸飽湯汁好好吃！這湯頭有獨特的鵝脂香，清爽淡雅，不是那些豬油或香油能比擬

別看它是一碗普通的白飯，老闆說店家的米飯，都是加了鵝肉高湯下去煮的，所以米飯每一粒都吃得到鵝脂香

這碗再添加香噴噴的鵝油、還有油蔥酥，讓平凡的白飯更好吃了

筍絲也是用鵝肉高湯煮的，米飯浸濕著湯汁，真的越嚼越香，不知不覺一碗就吃完了

鯖魚好大一片，沒有魚腥味，魚肉多汁不會乾，單吃或配飯吃都很讚

鵝腸配著芹菜，口感爽脆好好吃，我個人認為，這也是一道必點的小菜

看到菜單裡的小菜每樣都想試試，所以就點了鵝胗、鵝肝

鵝胗咬起來有點像牛腱，爽脆好入口

鵝肝咬起來微粉嫩，保有內臟類獨特的醇厚香氣

豬血糕血軟軟的不會硬，吃完很有飽足感，可以搭配鵝肉醬、或鵝油辣椒，超好吃

肉吃多了，來點青菜中和一下也不錯，今天的青菜超級嫩，就連我這個滿口牙套的人，都可以很輕鬆咬

鵝娘去骨鵝肉，餐點好吃又不貴，鵝肉飯、鵝腸湯麵，芹菜鵝腸…等，都是水準之上的品質，而且只需要銅板價，就可以滿足一餐，ＣＰ值真的很高，推薦給大家囉