黑洞珈琲店的名字很科學但本人其實很文藝

稍微偏離台大公館商圈的中心地鬧中取靜

隔壁與樓上是外觀時尚的專業薩克斯風教室

老闆本身更是深藏不漏功力深厚的薩克斯風手

整片透明玻璃窗明几净

外部看起來很日系內部則有點中國文化書閣的感覺

木製家具跟木地板的大地色系很一致素雅

特別是桌子極具巧思中空剛好可以橫放置物又不占空間

牆上的畫作材質像是油畫但又不太像一般看到的油畫感

一棵大樹雄偉茁壯帶來充滿綠意的樹蔭遮蔽

長木桌可以供多人聚餐或是併桌使用

木板凳的入座寬度較狹窄稍微不好進出

窗台上擺了些許書籍既當擺設也能真的取閱

三角窗邊以窗台當作桌子的沙發區愜意無比

柔軟舒服鮮明黃色的沙發座起來超舒服

真的就像日劇中富豪家裡書房品飲咖啡的感覺

咖啡以咖啡機沖煮的義式品項為主

冷熱同價但冰量固定無法調整

茶飲有清爽難得遇到的冷泡茶

英國皇家茶有多達10種選擇連Chai都有

也有幾款無咖啡茶飲不用擔心喝了睡不著

不想喝咖啡和茶的話可以考慮奶類或氣泡飲

店裡不論拿鐵奶茶或單純奶類都有燕麥奶的選項

燕麥奶品牌是Logo很可愛的瑞典Pikoo

點心樣樣經典人氣但價格也不太便宜

想吃鹹食的話有特別的焗烤馬鈴薯跟可頌可以嘗試

大人の提拉米蘇 TWD170

黑洞的提拉米蘇開宗明義就寫明這是款大人味的甜點

酒類選用橙酒跟奶酒帶來清爽的柑橘香與甜味

每一口都帶著淺淺酒香醉人

馬斯卡朋用量豪不吝嗇厚厚一層如雲朵般柔滑入口即化

奶香濃郁綿密但完全不會膩

頂部撒上毫無空隙的可可粉帶來苦甜層次調劑

底部口感比較像戚風蛋糕而非手指餅乾

對我來說液體含量有點太濕

如果再調整一下比例就很平衡完美

冰滴咖啡 TWD160

清新的冰滴加入滿滿的冰塊冰鎮維持低溫

果酸非常明亮收尾則是以甜感作結

很順口的發酵酒香跟提拉米蘇的酒感很映襯

柚檸美式 TWD160

金黃與黑色的漸層分明夢幻

喝到的果粒真材實料

整體來說可能是柚子醬的關係味道偏甜

比較以柚子味道為主體蓋過了檸檬的酸感

經典司康 TWD170

一份兩顆的司康實在吃不完改成外帶

外帶如果馬上要吃的話主理人會很貼心加熱後再提供

吃司康常常糾結要選果醬或奶油在黑洞再也不用煩惱

直接提供小農果醬跟德文郡奶油一次滿足

德文郡奶油醬自是經典美味不用多說

小農果醬選了柑橘類的口味帶點糖漬湯汁

甜度適中帶點清爽微酸

搭配鬆厚麵粉香氣濃郁的司康剛好中和有點厚重的食感

轉個彎角落剛好有正在活動中的Plkoo插畫看板

搭配雅致的白牆木窗完全就是個拍照好點

黑洞珈琲不論音樂到咖啡都很有品味

雖然價格高昂但還是會想再來

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/07/03

花費: TWD660(冰滴+提拉米蘇+柚檸美式+司康各1)

黑洞珈琲店

FB粉絲團/IG

週一至週五: 10:00-20:00

週六至週日: 09:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 100 台北市中正區羅斯福路三段210巷8弄7號

電話: 02-2365-8158



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