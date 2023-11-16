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台北中正-[黑洞珈琲店] 近台大公館商圈台電大樓後巷弄，濃郁馬斯卡彭大人感提拉米蘇，薩克斯風管樂樂聲悠揚，鬧中取靜寵物友善風格咖啡廳

2023-11-16 22:35:32 Elisa 人氣：103
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窩客好文

Elisa

發表篇數：323篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：黑洞珈琲
place台北市中正區羅斯福路三段210巷8弄7號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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黑洞珈琲店的名字很科學但本人其實很文藝

稍微偏離台大公館商圈的中心地鬧中取靜

隔壁與樓上是外觀時尚的專業薩克斯風教室

老闆本身更是深藏不漏功力深厚的薩克斯風手

整片透明玻璃窗明几净

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外部看起來很日系內部則有點中國文化書閣的感覺

木製家具跟木地板的大地色系很一致素雅

特別是桌子極具巧思中空剛好可以橫放置物又不占空間

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牆上的畫作材質像是油畫但又不太像一般看到的油畫感

一棵大樹雄偉茁壯帶來充滿綠意的樹蔭遮蔽

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長木桌可以供多人聚餐或是併桌使用

木板凳的入座寬度較狹窄稍微不好進出

窗台上擺了些許書籍既當擺設也能真的取閱

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三角窗邊以窗台當作桌子的沙發區愜意無比

柔軟舒服鮮明黃色的沙發座起來超舒服

真的就像日劇中富豪家裡書房品飲咖啡的感覺

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咖啡以咖啡機沖煮的義式品項為主

冷熱同價但冰量固定無法調整

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茶飲有清爽難得遇到的冷泡茶

英國皇家茶有多達10種選擇連Chai都有

也有幾款無咖啡茶飲不用擔心喝了睡不著

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不想喝咖啡和茶的話可以考慮奶類或氣泡飲

店裡不論拿鐵奶茶或單純奶類都有燕麥奶的選項

燕麥奶品牌是Logo很可愛的瑞典Pikoo

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點心樣樣經典人氣但價格也不太便宜

想吃鹹食的話有特別的焗烤馬鈴薯跟可頌可以嘗試

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大人の提拉米蘇 TWD170

黑洞的提拉米蘇開宗明義就寫明這是款大人味的甜點

酒類選用橙酒跟奶酒帶來清爽的柑橘香與甜味

每一口都帶著淺淺酒香醉人

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馬斯卡朋用量豪不吝嗇厚厚一層如雲朵般柔滑入口即化

奶香濃郁綿密但完全不會膩

頂部撒上毫無空隙的可可粉帶來苦甜層次調劑

底部口感比較像戚風蛋糕而非手指餅乾

對我來說液體含量有點太濕

如果再調整一下比例就很平衡完美

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冰滴咖啡 TWD160

清新的冰滴加入滿滿的冰塊冰鎮維持低溫

果酸非常明亮收尾則是以甜感作結

很順口的發酵酒香跟提拉米蘇的酒感很映襯

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柚檸美式 TWD160

金黃與黑色的漸層分明夢幻

喝到的果粒真材實料

整體來說可能是柚子醬的關係味道偏甜

比較以柚子味道為主體蓋過了檸檬的酸感

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經典司康 TWD170

一份兩顆的司康實在吃不完改成外帶

外帶如果馬上要吃的話主理人會很貼心加熱後再提供

吃司康常常糾結要選果醬或奶油在黑洞再也不用煩惱

直接提供小農果醬跟德文郡奶油一次滿足

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德文郡奶油醬自是經典美味不用多說

小農果醬選了柑橘類的口味帶點糖漬湯汁

甜度適中帶點清爽微酸

搭配鬆厚麵粉香氣濃郁的司康剛好中和有點厚重的食感

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轉個彎角落剛好有正在活動中的Plkoo插畫看板

搭配雅致的白牆木窗完全就是個拍照好點

黑洞珈琲不論音樂到咖啡都很有品味

雖然價格高昂但還是會想再來

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/07/03

花費: TWD660(冰滴+提拉米蘇+柚檸美式+司康各1)

黑洞珈琲店

FB粉絲團/IG

週一至週五: 10:00-20:00

週六至週日: 09:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes(90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址:  100 台北市中正區羅斯福路三段210巷8弄7號

電話: 02-2365-8158


檢視較大的地圖

 

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台北中正-[Mimi's Cafe 米米咖啡] 公館商圈近台大與台電大樓，現做酥脆草莓千層派，自家製多口味千層蛋糕，二樓窗邊眺望街景，營業至晚上的美式風格咖啡甜點

文章標籤

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