超浮誇丼飯超澎湃，滿滿的料多到看不見白飯，爆量生魚片用料新鮮，好吃有水準！還有日式起司烘蛋，口感扎實又綿密，大人小孩都愛吃！

撰文。拍攝／呂萱萱

雖然地址是板橋，其實旁邊就是樹林，鄰近樹林溪洲公園、溪洲國小、浮洲橋，樹林車站步行約五分鐘

店家位於滿平街跟溪昆二街的路口，門面招牌很明顯，路過很容易認出來的

進入店家先看到開放式吧檯，可以看到師傅在廚房運作，所有的餐點都是現點現作，不是已經煮好再加熱的哪種

一入內嚇一跳！哇嗚～有各種的日本動漫塗鴉，看起來好生動活潑哦

店家有提供麥茶可飲用，接下來跟大家分享我們今天的餐點，實在有夠澎派的

比目魚滿到碗外了！炙燒過的星鰻口感鮮嫩沒有腥味，中間的鮭魚卵份量超多，逼逼波波的吃進嘴裡超美味

配料也很豐富，有蟹肉絲、龍蝦沙拉、生魚片，份量十足！吃完很有飽足感

太豐盛了！料多到真的很浮誇，裡面有排排站的天使紅蝦、還有干貝、鮭魚塊、鮭魚卵、龍蝦沙拉、玉子燒，就連蝦膏的份量也超級多

生魚片跟天使紅蝦的色澤紅潤閃動，厚度也超大方!! 每一口都吃得超滿足

肉片鋪滿了整個丼飯，份量也是多到滿出來，肉片刷上醬汁再經過炙烤，帶著微微的炭香味，還有中間的蛋！完全兼顧視覺和美味呀

豆腐很大塊，一般女生是沒辦法一口咬下的，外酥內軟、撒滿柴魚芝麻，真的很豐盛

經過醃製的炸雞，吃進嘴裡甘甜十足，腿肉軟嫩多汁不會柴，真的很好吃

超推薦！這道我個人非常喜歡，烘蛋蓬鬆ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的，口感扎實又綿密，上面淋了滿滿的沙拉，吃起來甜蜜又滿足

手羽先就是我們台灣人講的炸雞翅，口感酥脆，肉質不會太乾，就算稍微冷掉也不錯吃