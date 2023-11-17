全台首座擁有無敵空中花園海景的東岸旅運中心除原有的藏壽司，最新開幕涮乃葉、札幌藥妝、以乃布娜飛餐酒館基隆好食城店、斯麥豬、勝博殿、檀島香港餐廳也即將開幕，成為海景第一排景觀餐廳，叄肆行除原有的與鯨鯊共游，新推出鯨影光舞光雕主秀和海派AR花火秀，愈夜愈精彩，麗都蝶客花園不定期辦巿集和音樂會，吃喝玩樂一應俱全，這次還參觀限時展覽-消失的洞，探訪聖濟宮十八羅漢洞，基隆隱藏版高空景觀咖啡，成為基隆假日出遊好去處。

叁肆行3樓麗都蝶客花園，擁有海景第一排超美視野基隆空中花園。

基隆港東3東4旅運中心設施愈來愈完善，2樓設置許多景觀餐廳和購物商場。影片分享

可以一邊看海一邊逛街吃美食，真是一大享受，想必未來成為熱門景點。

斯麥豬、勝博殿、檀島香港餐廳即將開幕～

最新開幕札幌藥妝

讓你一邊吹冷氣，一邊逛街，一邊看海。

最新開幕：涮乃葉-基隆海景第一排吃到飽火鍋店。

布娜飛餐酒館基隆好食城店也即將試營運

這裡的景觀超美，室內空間設計美侖美煥，還有海景第一排景觀座位區。

基隆人好幸福，又多了好多海景餐廳可以選擇～

麗都蝶客花園最新AR活動：

鯨影光舞光雕主秀展演時間：𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟭:𝟯𝟬 ( 每𝟯𝟬分鐘輪播𝟭場 )

海派AR花火秀展演時間：𝟭𝟳:𝟰𝟱-𝟮𝟭:𝟭𝟱 ( 每𝟯𝟬分鐘輪播𝟭場 )

𝗦𝗞𝗬 𝗢𝗖𝗘𝗔𝗡與鯨鯊共游：𝟭𝟬:𝟬𝟬-𝟮𝟮:𝟬𝟬

叁肆行為了慶祝二樓商家首波試營運，舉辦繪畫比賽，提供萬元獎金和精美禮品，以上資訊來自官網，更多活動可參閱官網

叁肆行一樓餐廳：藏壽司

基隆景點：聖濟宮免費參觀

這裡的視野極好，可以居高臨下欣賞基隆港，還有四面佛可以參拜。影片分享

基隆必吃美食：活力站蒟蒻屋，大碗公冰平價又美味。

基隆限時展覽：消失的洞，展覽日期：10/28、10/29、11/4、11/5開放時間：13:00-19:00；展覽地點：基隆信二路防空洞（信二立體停車場對面）

這個展覽相當特別，居然展在信二路防空洞，平常沒有開放參觀，內容為消失的十八羅漢洞，只有4天的展期，因非常難得，吸引許多人朝聖，我們也不例外。

沒想到愈晚愈多人，還好我們有早點來，不至於排太久～因場內有人數限制，人數太多一直消耗不完。以至於到展覽結束都還是相當多人。

好奇山使人為之嚮往，想一探究竟。

來不及參與的朋友可以跟我們一起進入這神秘的防空洞～

十八羅漢洞位於基隆市三沙灣的雲龍山上，隸屬於聖濟宮。

裡面居然還有影片欣賞，設計團隊真的用心。

裡面還留有便條紙讓我們留言心得感想，相當貼心。

探討有些人事物即使消失了，但它還是有留存在我們的心中。

很多東西其實還在，它只是不再開放，你覺得消失的究竟是什麼呢？

消失的洞展覽開啟十八羅漢洞回顧之旅並誇越時光，與它進行一場不同時代之間的對話

愈晚愈多人，不管裡面或外面滿滿都是人～

參觀完我們到基隆高空海景餐廳喝咖啡賞美景～

這間隱身在基隆最高地標皇冠大樓25樓視野極佳，擁有270度的無敵賞景視野，一邊品嚐沖咖啡、一 邊享用美食，悠閒愜意的氛圍讓人超級難忘。

基隆高空景觀餐廳【魔咖啡VIP會館】基隆隱藏版海景咖啡/魔咖啡之秘密基地/270度無敵山海美景盡收眼底/來基隆享受浪漫高空約會

魔咖啡之秘密基地輕鬆將無敵山海美景盡收眼底、找時間來基隆享受浪漫高空約會吧~

有時間來基隆看海吧～這裡有山有海有美食，距離台北約半小時內即可到達度假聖地～

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