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雅室牛排大直旗艦店｜台北最便宜的乾式熟成牛排！用餐環境也是有夠讚的

2023-11-17 09:25:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：105
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發表篇數：797篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 >

造訪商家：Steak Inn 雅室牛排 - 大直旗艦店
phone02-8502-9960
place台北市樂群三路303號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大直美食推薦可以來試試看這家雅室牛排大直旗艦店，雅室牛排在台北牛排裡面應該是無人不知無人不曉，是老字號的台北高級牛排，目前就兩家店，一家是仁愛圓環的本店，另一家則是位於春大直雅室牛排大直旗艦店，原本我們是想訂本店，後來強者我朋友說雅室牛排大直旗艦店的用餐環境比較讚，所以就來囉，馬上就帶大家來看看囉

雅室牛排大直旗艦店｜交通方式＆停車資訊

位於春大直的雅室牛排大直旗艦店距離劍南路站走路要九分鐘，雅室牛排大直旗艦店是在春大直的二樓，強烈建議大家開車來，可以停到春大直的停車場，消費可以抵停車費，基本上來雅室牛排隨便也可以吃個好幾千，今天我們吃掉7000多，停車可以免費停7小時，有夠讚的！

雅室牛排大直旗艦店的生意很好，尤其是假日最好先訂位，要不然有極大的機率吃不到，到了門口服務生會先問有沒有訂位，然後才會帶你位置去，路途經過的長廊很美

雅室牛排大直旗艦店｜用餐環境

整體用餐環境真的優質到不行，裝潢跟桌椅質感都很棒，服務人員相當親切，人數也是夠多，完全不會找不到人服務，然後椅子超好坐，坐著坐著我都想買一張了

雅室牛排大直旗艦店｜菜單

雅室牛排大直旗艦店菜單如下，有分成分享套餐、豪華套餐、商業午餐，供應的品項跟仁愛圓環店有些不太一樣，雅室牛排的乾式熟成很強，預算許可就直上吧，然後還有比較少見的威靈頓牛排，沒吃過可以點來吃看看

雅室牛排大直旗艦店｜餐點介紹

餐點都是套餐的模式，所以有麵包、湯、前菜等等，麵包還給它蓋被子，麵包一人兩個，有兩種口味：葵花籽橙皮麵包/雜糧裸麥麵包，熱騰騰上桌不沾奶油也很好吃，本體具有些許淡雅的香氣，尤其葵花籽橙皮麵包的口感我非常喜歡

招牌酥皮蘑菇湯，跟外面賣的廉價酥皮完全不一樣，單吃酥皮起來香氣足、不油膩，還有桌邊幫你把酥皮拆下，（我是覺得他怕你把整塊酥皮戳進去吃），搭配蘑菇湯一起服用，尤其我喜歡他蘑菇湯的口感溫潤柔滑，香氣又很夠，大推

焗烤起司洋蔥湯，一開始喝的時候會以為是比較清淡，但是稍微起司攪拌開之後，洋蔥的香氣跟濃郁的起司味道整個跳出來，非常順口好喝

阿爾薩斯焗田螺，看到菜單上有著個我就點了，起司有點太多，都找不到田螺了，田螺吃起來很Ｑ，搭配鹹香的起司跟香料香氣，很開胃

焗烤日本大生蠔，超大日本生蠔，上面也是鋪滿了起司，生蠔有夠肥的，熟度也拿捏得不錯

今天我們點了一份美國Prime乾式熟成35天帶骨肋眼牛排24oz分享餐，可以選兩種配菜，可以選兩種配菜，我們選了爐烤綠竹筍、蒜味炒酒醋菇，另外也會附上黑胡椒玫瑰鹽、芥末子、辣根醬來當牛排沾醬

蘆筍是直接爐烤，上面撒上乳酪絲而已，可以吃到蘆筍本身的甜脆

蒜味炒酒醋菇也很厲害，蒜香中帶有酒醋自然醇厚的酸香，加上菇類特有的滑溜感，搭配牛排很是解膩

美國Prime乾式熟成35天帶骨肋眼牛排24oz，超大一份！服務生上菜時有特別交代下面的瓷盤非常的燙，如果要轉方向要跟他們說，會來幫轉，看我在拍照還特別轉到好看的角度面向我

底下的加熱盤非常燙，牛排置於上頭不斷地發出誘人的滋滋聲及香氣，牛排旁搭配雅室獨有的乾炒香料，有超台的九層塔、蒜片，再加入迷迭香、珍珠洋蔥、馬鈴薯塊等等

乾式熟成天數越多，肉質會越嫩，並會有淡淡的堅果、起司香氣，這傢伙我覺得起碼要3個人才有辦法吃完，光看這厚度大概一個十元硬幣直立起來這麼厚！外焦香內粉紅的色澤，而厚切的牛排肉汁實在驚人，說真的，牛排經過熟成之後香氣及甜度大大提升，我連醬料或鹽之類的都沒加就很讚了

雅室新威靈頓牛排＋蒸烤活加拿大龍蝦，CP值蠻豪華雙拼，蒸烤活加拿大龍蝦是給半隻，尺寸不小，雅室新威靈頓牛排也算是招牌了，派皮包裹著超厚牛排

這龍蝦肉都快爆出殼來了，還滲著滿滿的肉汁，加拿大波士頓龍蝦肉吃起來厚實彈牙，第一次吃到肉質那麼Ｑ的波龍，而且咀嚼的時候龍蝦肉汁不斷地湧出，真的很強

雅室新威靈頓牛排，雅室牛排是用用酥皮整塊包覆著菲力牛排，透過直火香煎，酥皮與牛排之間加上松露蘑菇，所以一切開的時候可以聞到松露的香氣！而且菲力牛排真的有夠厚，五分熟的紅嫩色澤，完美

因為外皮包著派皮，所以菲力牛排吃起來口感會更加軟嫩，牛肉的油脂也會沁入派皮中加上裡面搭配的松露醬，更加提升了菲力牛排的肉汁甜度深度，蠻強的！

飯後甜點跟飲料，我們點的是西瓜檸檬汁、台味好事花生捲、雅室手工布丁，台味好事花生捲有點像春捲冰淇淋，只是裡面改成花生糖跟奶油，有點甜，雅室手工布丁就很厲害，蛋香濃韻又滑溜，入口即化非常好吃！

整體來說雅室牛排大直旗艦店無論餐飲品質、用餐環境及服務都在水準之上，讓你不論什麼時候，多少人？只要來都可以吃到精緻美味的特色佳餚，雅室牛排大直旗艦店老字號牛排店真的超讚的啦！

 

雅室牛排大直旗艦店

地址：台北市中山區樂群三路303號2樓

電話：02 8502 9960

營業時間：11:30–15:00, 17:30–21:30

雅室牛排FB

雅室牛排訂位

店家/景點資訊

  • 店家名稱：雅室牛排大直旗艦店
  • 所在地址：臺灣台北市中山區樂群三路303號2樓
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30
  • 店家電話：02 8502 9960
  • 評價：★★★★★



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