車庫娛樂邀約搶先看首映場 #飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌

劇情：飢餓遊戲系列的前傳，家道中落的的「史諾」（湯姆布萊斯 飾）與祖母和堂姊「提格莉絲」（杭特薛佛 飾）同住，為了重振家族與維持生計，只能接受指派，擔任第10屆飢餓遊戲的導師。

史諾將指導來自貧窮第12區的女孩「露西」（瑞秋曾格勒 飾）沒想到，在露西靠著歌聲魅力擄獲施惠國的觀眾後，史諾看到了改變兩人命運的機會……

描述飢餓遊戲中殘忍的遊戲創立來源，敘述「史諾總統」一開始他也是一個好人，也曾有自己堅持良善的信念，但在現實中家族的壓力、面對愛情及良心的抉擇、還有無情的背叛打擊之下，從好人被逼墮入邪惡，最後逐黑化的歷程！

因為現實的打壓，年輕的史諾慢慢腹黑成為了無情的獨裁者，並將這場原是實驗性的殘忍遊戲推向全國！喜歡生存遊戲類型的觀眾，一定不能錯過打破《飢餓遊戲》系列最長紀錄，片長超過2個半小時，的飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌！

#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌，11月7日（五）全台與美磅礡上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌 祝福好人一生平安

#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=HwKqoXRnDPU&t=18s

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