為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 娛樂 > 綜藝娛樂 > 【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌，史諾總統逐漸黑化的成魔之路【電影欣賞】【電影推薦】

【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌，史諾總統逐漸黑化的成魔之路【電影欣賞】【電影推薦】

2023-11-17 10:13:22 Phyllis 17 人氣：102
share
窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：295篇

文章類別：娛樂-綜藝娛樂

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌

【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之

劇情：飢餓遊戲系列的前傳，家道中落的的「史諾」（湯姆布萊斯 飾）與祖母和堂姊「提格莉絲」（杭特薛佛 飾）同住，為了重振家族與維持生計，只能接受指派，擔任第10屆飢餓遊戲的導師。

3-飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照34-飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照 (6)

【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之

史諾將指導來自貧窮第12區的女孩「露西」（瑞秋曾格勒 飾）沒想到，在露西靠著歌聲魅力擄獲施惠國的觀眾後，史諾看到了改變兩人命運的機會……

6-飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照2_瑞秋曾格勒7-飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照 1_湯姆布萊斯(左)、瑞秋曾格勒

描述飢餓遊戲中殘忍的遊戲創立來源，敘述「史諾總統」一開始他也是一個好人，也曾有自己堅持良善的信念，但在現實中家族的壓力、面對愛情及良心的抉擇、還有無情的背叛打擊之下，從好人被逼墮入邪惡，最後逐黑化的歷程！

8-飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照 (1)

因為現實的打壓，年輕的史諾慢慢腹黑成為了無情的獨裁者，並將這場原是實驗性的殘忍遊戲推向全國！喜歡生存遊戲類型的觀眾，一定不能錯過打破《飢餓遊戲》系列最長紀錄，片長超過2個半小時，的飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌！

9飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照 (4)10-飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌_劇照 (5)

#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌，11月7日（五）全台與美磅礡上映！

【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之【電影首映會】飢餓遊戲前傳磅礡上映，#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場   #飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌 祝福好人一生平安

#飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=HwKqoXRnDPU&t=18s

GaragePlay FB：https://www.facebook.com/garageplay.tw

GaragePlay IG：https://www.instagram.com/garageplay.tw/

GaragePlay官網：https://garageplay.tw/

文章標籤

車庫娛樂 GaragePlay 電影推薦 樂聲戲院 樂聲影城 西門町 西門町電影街 MAGICHOUR 電影欣賞 電影首映會 MagicHour特映免費看 MagicHour 特映免費看 飢餓遊戲鳴鳥與游蛇之歌 飢餓遊戲 鳴鳥與游蛇之歌 TheHunger Games TheBalladofSongbirdsandSnakes 湯姆布萊斯 瑞秋曾格勒
 
創作者介紹
創作者 Phyllis Wang 的頭像
Phyllis Wang

和Phyllis 17 分享生活玩轉世界




#車庫娛樂
morechevron_right
文章關鍵字
車庫娛樂 GaragePlay 電影推薦 樂聲戲院 more
檢舉
share
chevron_left

【團購美食】追劇必備，辦公不可少的零食─得倫
延伸閱讀

[食記] 台北萬華 涼粉伯sweet potato jelly

 機車仁妻

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落

言奎和治建面臨著廝殺，過著充滿暴力和血腥的日子，故事的結結頗耐人尋味。

 Phyllis 17

[台北大安]Draft Land|亞洲第一間以Cocktails On Tap為主的汲飲式雞尾酒吧

 三重菜菜子
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：295篇

紀錄日常 ⋯抒寫心情⋯分享好貨⋯ https://www.instagram.com/yq531phyllis/
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up