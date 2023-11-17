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桃園藝文特區新開餐廳【桃司廚藝文店】平價享用高級鐵板燒/商業午餐百元初頭就有/桃園在地特色早午餐/桃園CP值高鐵板燒料理

2023-11-17 10:37:39 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1538篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：桃司廚藝文店
phone09-7280-4600
place桃園市桃園區中埔六街48號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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由桃園中山店起家桃司廚，為桃園在地特色早午餐，結合鐵板燒和早午餐，讓您早餐就能吃到熱騰騰的鐵板料理，以親民的價位就能享用。這兩年開了許多分店，這次來品嚐最新開幕藝文店，地點就在桃園藝文特區附近中埔六街上，第一次享用鐵板燒午餐，沒想到相當精緻又美味，最便宜140元起就有主餐、白飯、三個配菜和一顆半熟荷包蛋，CP值超高，重點是相當好吃，還有透明的廚窗可以看到廚師烹調，新鮮又乾淨，用餐環境明亮舒適，為桃園早午餐最佳選擇。 

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桃司廚特色取餐牌，一隻小巧可愛的動物，讓你一個人用餐也不孤單，充滿療癒感～

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木質色系，乾淨明亮的環境，讓人用餐起來很舒適，像家一樣溫暖。

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桃司廚擁有大片的窗戶可讓陽光透進來，設有高腳座位區，可以一邊吃飯一邊欣賞戶外景色。

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桃司廚特色，透明式廚窗可以看到師傅製作過程，且設有隔離，讓你用餐幾乎聞不到油煙味，相當貼心。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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招牌必點：香蒜老派豬排飯140元，附餐有三個配菜和一顆半熟荷包蛋，這次有高麗菜、豆芽菜和雞蛋豆腐，豆腐炸得金黃香酥，外酥內嫩，相當好吃。

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荷包蛋為半熟荷包蛋，切開讓蛋液留到飯裡，攪拌在一起超好吃的～

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我最愛它的香蒜豬排，豬排醃漬入味，簡單烹調加上蒜頭青蔥，一整塊吃起來很有口感。

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整體用餐下來相當滿意，每樣菜都新鮮熱炒，擺盤精緻，百元初頭就能享用鐵板料理，為桃園不可多得的早午餐～

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桃司廚藝文店：桃園市桃園區中埔六街48號；平日：08:00-20:00；假日：07:00-15:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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