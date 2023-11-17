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新店裕隆城景觀餐廳【英格利利】裕隆城森林系網美餐廳/招牌必點圓形可愛粉撲鬆餅/浪漫英倫風下午茶餐廳

2023-11-17 10:44:31 大海愛上藍天 人氣：108
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1536篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Engolili 英格莉莉 (誠品裕隆城)
phone02-2910-5228
place新北市新店區中興路三段70號2樓
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台北超夯Engolili英格莉莉，也在新店裕隆城設分店囉～就位於裕隆城二樓，戶外就是野花園，整間店充滿浪漫英倫風和綠色植栽，讓整體視覺看起很舒適。就像在花園裡用餐一樣清新自然，招牌必點圓形可愛粉撲鬆餅，看著一顆顆像粉餅一樣的鬆餅堆疊在一起，超療癒的，燈光美氣氛佳，適合姐妹約會、朋友聚餐好所在。

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英格利利最新網美打卡點：雙人鳥籠吊椅區。

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招牌必點：可可焦糖香蕉粉撲鬆餅280元，層層堆疊的粉撲鬆餅，上面撒滿糖粉，還可以自己DIY淋醬。

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室內室外都充滿綠色植栽，成為森林系咖啡館，在綠意盎然森林裡用餐的感覺真的很特別。

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英格莉莉-南西店X窩客島 1111活動資訊 活動期間：2023/11/11(六)-11/30(四)

活動方式： 活動期間，於店內用餐點購兩份早午餐，出示本報導，即享「粉撲鬆餅」11元加購價乙份，每桌限兌換一組。

活動門市：英格莉莉-誠品生活南西門市（台北市中山區南京西路14號3樓）

以上資訊來自窩客島

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一顆顆圓滾滾的可愛鬆餅，感覺好像畫妝的粉撲造型，可以搭配蜂蜜、香草冰淇淋、煉乳和香蕉，再沾一點巧克力醬，享有多層次豐富口感。

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加入會還有贈送一個司康，搭配蜂蜜還不錯吃～

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使用餐具相當精緻

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每人低消一份餐點且居然不收服務費，就可以在如此棒的環境下用餐，CP值還蠻高的～

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我們點了二份小點，牛肝菌菇燉杏鮑菇140元，鄉村燉雞肉丸子140元，搭配甜食一起吃。

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最新DM，實際DM以店家為主。也有推出雙人套餐。

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這裡有提供英式早午餐。 

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招版必點：英式豹紋厚鬆餅330元，列為下次享用。

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英格利利位在裕隆城二樓，旁邊就是野花園入口。

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Engolili 英格莉莉 (誠品裕隆城)：新北市新店區中興路三段70號2F；營業時間：11:00-14:00（最後入座時間為13:00) 17:00-20:00（最後入座時間為19:00)

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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