PONGPIG COFFEE於2023/11/1開業!!利用我快過期的彈特休，請1.5hr來品嘗新竹遠百舊巷弄的早午餐店。新竹遠百距離我老家很近，老朋友的味道很舒適!!

應該超過40年的老透天，磨石子地板與工業風很搭(和老家的裝潢是同一個年代)；簡約的工業風格，舒服系咖啡店、早午餐!!



檢視較大的地圖

地址：新竹市興南街59號；汽車、機車可以臨時大遠百隔壁的明志書院停車場；走路過來就可以了!! 店在小巷弄內，門口可以臨停一點點的機車；

一進門就是櫃台，有著點餐、結帳、煮咖啡的功能；老宅咖啡小店!!

店內約可以容納20人左右。有10張小桌；小巧的店家!

牆頭有著推薦的單品咖啡：哥斯大黎加、衣索比亞、安娜索拉等；與剛開業有IG、FB打卡的優惠資訊!

騎樓半開放空間，提供給吸菸者一個休息的空間；讓多元客人可以共享咖啡店也互不干擾!!

進門後，找好座位等待餐點的同時可以自取水杯；

穿過櫃台後方有廚房，路過廚房後面有廁所；算是，可以稍微休憩的咖啡店；附近鄰居假日真的可以在這邊發呆，看看書等等。均有附上插座與wifi。

老闆與苗栗茶店有合作；牆壁上均有推出茶品項；他里霧、包種茶、烏龍茶等等，喜歡都可以結帳帶回家喔!!

菜單走這種翻頁方式的；真的很手工商家、環保、簡約、手作!!

線上菜單，走起： PongPig Coffee&Brunch | iCHEF 雲端餐廳 (ichefpos.com)

▲ 日式漢堡排 NT320

實在太喜歡吃漢堡了!! 所以看到有日式漢堡餐，馬上點來吃吃看!! 蔬菜放很多，玉米筍、A菜、四季豆、萵苣、香菇、節瓜、洋蔥、番薯、番茄、蔓越莓等等；雞蛋是水波蛋料理、覆蓋在美國牛肉漢堡肉上!! 嘿嘿，相當迷人；麵包採用酸種麵包，咬起來口感比較韌性一些，外酥內韌；很特別!!

近期很喜歡美國牛肉漢堡，因為智齒還沒有完全長出來；牙口還沒有很堅固，所以吃這種打碎之後調料好的漢堡肉，最好吃了!!

美國牛肉漢堡肉，我請師傅幫我弄到全熟；比較好咬、好吞!!

酸種麵包，外酥內軟韌適中；沒有法國長棍麵包的很難咬、一般軟麵包又很容易受潮；酸種麵包還蠻適合這道料理的!!

我們來切開水波蛋吧!!

▲ 拿鐵咖啡 NT120

拿鐵部分，老闆是使用A2beta酪蛋白牛乳，減少酪蛋白敏感；真的覺得很考究!! 口感，品嘗起來很溫潤、喜歡新竹遠百舊市區的朋友們真的可以前往品嘗；

一問之下，才知道；原來老闆學的是電子電機，有轉往資工；目前轉戰餐飲早午餐。這樣擺盤，真的很厲害!!

▲ 包種茶磅蛋糕 NT95

包種茶的磅蛋糕沒有過甜；淡雅的包種茶香氣，很適合逛街休息補充體力；搭拿鐵咖啡也很適合!! 師傅使用萬壽菊的葉子提點香氣!!

迷你版的手作馬德蓮味道很濃縮，沾自製的冰淇淋甜蜜好吃，師傅這邊是以萬壽菊葉子提點香氣! 這個份量相當精緻，大概一口就沒了!!

女生版的餐食，以上這樣是剛好飽足!!

2023/11/1開幕迄今，目前都有IG、FB打卡，給予好評價；贈送手工餅乾喔!!

我IG打卡，拿到一片厚實的手工餅乾!!

PONGPIG COFFEE | www.instagram.com/pongpig_coffe/



☎️預約專線：0911307431

⏰營業時間：11:00-19:00

🏠地點：新竹市北區興南街59號(金佳臭豆腐旁邊巷子轉進去)

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