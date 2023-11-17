為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄咖啡|舒服系禪風包種茶手工磅蛋糕|手作漢堡排|咖啡拿鐵|A2beta酪蛋白牛乳|…

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄咖啡|舒服系禪風包種茶手工磅蛋糕|手作漢堡排|咖啡拿鐵|A2beta酪蛋白牛乳|好好休憩、再出發!!

2023-11-17 11:27:35 新竹林依晨 人氣：97
share
邀約
窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：67篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：PONGPIG COFFEE
phone09-1130-7431
place新竹市北區興南街59號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

PONGPIG COFFEE於2023/11/1開業!!利用我快過期的彈特休，請1.5hr來品嘗新竹遠百舊巷弄的早午餐店。新竹遠百距離我老家很近，老朋友的味道很舒適!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

應該超過40年的老透天，磨石子地板與工業風很搭(和老家的裝潢是同一個年代)；簡約的工業風格，舒服系咖啡店、早午餐!!

檢視較大的地圖
地址：新竹市興南街59號；汽車、機車可以臨時大遠百隔壁的明志書院停車場；走路過來就可以了!! 店在小巷弄內，門口可以臨停一點點的機車；

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

一進門就是櫃台，有著點餐、結帳、煮咖啡的功能；老宅咖啡小店!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

店內約可以容納20人左右。有10張小桌；小巧的店家!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

牆頭有著推薦的單品咖啡：哥斯大黎加、衣索比亞、安娜索拉等；與剛開業有IG、FB打卡的優惠資訊!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

騎樓半開放空間，提供給吸菸者一個休息的空間；讓多元客人可以共享咖啡店也互不干擾!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

進門後，找好座位等待餐點的同時可以自取水杯；

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

穿過櫃台後方有廚房，路過廚房後面有廁所；算是，可以稍微休憩的咖啡店；附近鄰居假日真的可以在這邊發呆，看看書等等。均有附上插座與wifi。

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

老闆與苗栗茶店有合作；牆壁上均有推出茶品項；他里霧、包種茶、烏龍茶等等，喜歡都可以結帳帶回家喔!!

 

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

菜單走這種翻頁方式的；真的很手工商家、環保、簡約、手作!!
線上菜單，走起： PongPig Coffee&Brunch | iCHEF 雲端餐廳 (ichefpos.com)

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

▲ 日式漢堡排 NT320
實在太喜歡吃漢堡了!! 所以看到有日式漢堡餐，馬上點來吃吃看!! 蔬菜放很多，玉米筍、A菜、四季豆、萵苣、香菇、節瓜、洋蔥、番薯、番茄、蔓越莓等等；雞蛋是水波蛋料理、覆蓋在美國牛肉漢堡肉上!! 嘿嘿，相當迷人；麵包採用酸種麵包，咬起來口感比較韌性一些，外酥內韌；很特別!!
近期很喜歡美國牛肉漢堡，因為智齒還沒有完全長出來；牙口還沒有很堅固，所以吃這種打碎之後調料好的漢堡肉，最好吃了!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

美國牛肉漢堡肉，我請師傅幫我弄到全熟；比較好咬、好吞!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

酸種麵包，外酥內軟韌適中；沒有法國長棍麵包的很難咬、一般軟麵包又很容易受潮；酸種麵包還蠻適合這道料理的!! 

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

我們來切開水波蛋吧!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

▲ 拿鐵咖啡 NT120
拿鐵部分，老闆是使用A2beta酪蛋白牛乳，減少酪蛋白敏感；真的覺得很考究!! 口感，品嘗起來很溫潤、喜歡新竹遠百舊市區的朋友們真的可以前往品嘗；

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

一問之下，才知道；原來老闆學的是電子電機，有轉往資工；目前轉戰餐飲早午餐。這樣擺盤，真的很厲害!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

▲ 包種茶磅蛋糕 NT95
包種茶的磅蛋糕沒有過甜；淡雅的包種茶香氣，很適合逛街休息補充體力；搭拿鐵咖啡也很適合!! 師傅使用萬壽菊的葉子提點香氣!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

迷你版的手作馬德蓮味道很濃縮，沾自製的冰淇淋甜蜜好吃，師傅這邊是以萬壽菊葉子提點香氣! 這個份量相當精緻，大概一口就沒了!!
女生版的餐食，以上這樣是剛好飽足!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

2023/11/1開幕迄今，目前都有IG、FB打卡，給予好評價；贈送手工餅乾喔!!

PONGPIG COFFEE | 早午餐|新竹遠百商圈|巷弄

我IG打卡，拿到一片厚實的手工餅乾!!

PONGPIG COFFEE | www.instagram.com/pongpig_coffe/
 

☎️預約專線：0911307431
⏰營業時間：11:00-19:00 
🏠地點：新竹市北區興南街59號(金佳臭豆腐旁邊巷子轉進去)

#pongpigcoffee #新竹美食 #新竹 #新竹美食系列 #新竹美食地圖 #新竹美食推薦 #新竹早午餐 #新竹必吃 #新竹聚餐 #新竹咖啡廳 #新竹甜點 #新竹下午茶 #新竹餐廳 #新竹小吃 #cp值爆表 #hsinchucafe #hsinchufood #hsinchufoodie #brunch #brunchtime #新竹大遠百 #美食推薦 #鹿肉 #早午餐 #酸種麵包

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章標籤

pongping 碰壁咖啡 新竹遠百美食 新竹遠百早午餐 小巷弄咖啡 舒服系禪風包種茶 手工磅蛋糕 手作漢堡排 美式咖啡 吐司 新竹美食 新竹早午餐 新竹舊商圈美食 早午餐 新竹園區 新竹假日美食 漬物 沙拉 新竹晚餐 A2beta酪蛋白
創作者介紹
創作者 新竹林依晨 的頭像
新竹林依晨

新竹林依晨




#新竹美食
morechevron_right
文章關鍵字
pongpigcoffee 新竹美食 新竹 新竹美食系列 more
檢舉
share
chevron_left

酉時間|自煮包|酸菜魚|酸鮮香魚肉又Q嫩有嚼勁|
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

歐若無國界餐桌 OnO Table ◆ 再續前緣、悠哉的異國風早午餐時光.

 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

新竹林依晨

發表篇數：67篇

作者的其它文章
同類據點
波藤甜點 照片

波藤甜點

4.75 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
木柘 MU JHE 照片

木柘 MU JHE

3.78 (2人評鑑)

區域：新竹市北區
是時候It's time to 照片

是時候It's time to

4.00 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
一天咖啡ONEDAY 照片

一天咖啡ONEDAY

0.00 (0人評鑑)

區域：新竹市東區
新竹咖啡廳-FLOW INTO 照片

新竹咖啡廳-FLOW INTO

4.05 (1人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up