2023苗栗銅鑼杭菊芋頭節開跑囉！

跟往年一樣，花期約莫可至十二月上旬

但隨著日子一天天過去，花量會逐漸減少

根據花現銅鑼FB顯示目前花況約5-7成

有些花田已經開的很密集了

（賞花日期：2023/11/14）

▲花田分布蠻廣的，我們這次只在活動主會場也就是秋美人農場賞花

其他還有銅鑼火車站後方花田、九湖村水防道路沿線花田（導航可設定「秋美人農場」）

九湖村苗38線沿線花田（導航可設定「九湖休閒農場」）、樟樹村「文峰國小」週邊花田

樟樹村台13線沿線花田⬇︎⬇︎⬇︎

（建議由融樂牙刷觀光工廠對面路口進入，此處可拍攝到火車行經花田的景緻

附近另種植有成片的綠肥作物太陽麻、百日草等，繽紛的色彩，交織成美麗的大地花毯）

可依據自身交通情形選擇方便到達的賞花地點喔！

（圖片下載自花現銅鑼FB 文字擷取於銅鑼鄉農會官網）

▲秋美人農場前方有停車場，亦可路邊停車，這邊路蠻大條的

攤販區旁邊有一條路往上可到九湖休閒農場周邊花田，那邊地勢高視野更好

▲正值波斯菊盛開，花朵大又美配色也相當繽紛

▲還有恐龍當背景

▲各種拍照立牌

▲圍籬裡面是秋美人農場種植的皇菊，經濟價值更高喔！

▲杭菊是經濟作物，時間到了必須採收，採過之後看起來就比較禿一點

銅鑼的杭菊有白、黃及粉紅三種顏色

黃、白最常見，粉色產量極少，要碰運氣

靠近聞花朵會有菊花淡淡的清香！

▲皇菊以黃色為大宗，只有中間一小部分是白的

▲皇菊和一般的菊花看起來較為相似

▲花況再密集一些就會有白雪皚皚的視覺效果囉！

▲這片是田莊人杭菊園

▲百日草枯萎的較多，但因花色鮮艷依舊相當搶鏡

▲黃色波斯菊即將尾聲，大部分都結種子了

▲花田周邊有賣杭菊相關商品，感覺攤商大部分都蠻友善客氣的

▲杭菊採收中

▲走了一圈，最後來秋美人農場參觀，人很多好像有活動的樣子

▲菊花茶試飲

▲喝了有喜歡可以買回家自己泡喔！

▲這間豆腐水粄生意超好，因為賣的不是炸物我也過來湊湊熱鬧

▲買了一顆芋丸不太合口味

▲當時應該買艾草包試試的

來一趟銅鑼可一次欣賞杭菊、波斯菊、百日草及皇菊花海

更多關於花季的交通資訊與即時花況請關注花現銅鑼FB！

【秋美人農場】

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村10鄰92-26號

電話：0932616308

開放時間：09:00-17:00

秋美人農場FB

銅鑼鄉農會官網

花現銅鑼FB

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