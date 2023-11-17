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[林口美食]冰封仙果林口店/特色造型冰品療癒又好吃/冬天限定熱甜湯食材天然暖心又暖胃

2023-11-17 16:55:03 小佳 人氣：123
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窩客好文

小佳

發表篇數：77篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：冰封仙果林口文化店
place新北市林口區文化二路一段96巷13號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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冰封仙果ICE UNA是一家從台南起家的創意冰品店，他們家最有名的是馬卡龍雪花冰系列，利用新鮮水果+鮮奶製作成獨家冰磚。除了雪花冰以外，冰封仙果在11月~2月也有推出冬季限定熱甜湯，所以除了夏天來吃雪花冰外，冬天也可以來份真材實料的甜湯暖暖胃，絕對是很棒的林口美食推薦

文章目錄

冰封仙果ICE UNA 林口店交通與環境介紹

▼冰封仙果林口店位在林口三井Outlet附近，開車來的人可以停在斜對面的全聯停車場或附近的停車格。綠色招牌搭配大片落地窗，看起來超顯眼，經過的人都會忍不住停下來看一下。 ▼落地窗上還有冰封仙果的兩款UNA雪怪招牌雪花冰有夠萌 ▼還有11月-2月的限冬熱甜湯系列，以及不定時的今日優惠都會貼在入口處。 ▼冰封仙果林口店付款方式採多元支付，有街口、LINE Pay及全支付，也有跟Uber Eats合作外送部份。 ▼營業時間是週一到週日的11:00-21:00 ▼冰封仙果林口店總共有兩層樓，一進門就能看到櫃台，整體裝潢風格是白色搭配木作設計，還有綠色牆面跟樹木陪襯，帶點森林小清新感。 ▼一樓座位有兩區，一區是落地窗旁超有氣氛，挑高設計完全沒有壓迫感。 ▼另一區在轉角處偏室內，比較想要不被打擾的可以選擇這區。 ▼要走上二樓的樓梯全部都是木質色調，連牆壁都有設計，還貼心的設有扶手。 ▼二樓是長條形的空間，也滿寬敞的，而且也可以看到樓下的燈飾和落地窗。    

冰封仙果ICE UNA 菜單

▼冰封仙果主要是以雪花冰為主，有UNA雪怪套餐、飄雪冰套餐、主題雪花冰、鮮奶雪花冰，另外還有16種冰品配料可以選擇，超級豐富。 ▼除了雪花冰外還有甜湯可以選擇，更有針對11月-2月推出的限冬熱甜湯系列，還有嫩仙草、湯種厚片土司跟果汁氣泡飲等多樣化商品。 ▼這次造訪主要是來嚐嚐他們家的4款限冬熱甜湯+1款嫩仙草新品+1款主打馬卡龍雪花冰。    

冰封仙果ICE UNA 商品介紹

開運紅豆湯圓

▼這款開運紅豆湯圓是招牌熱甜湯，紅豆湯超濃郁但不死甜，使用萬丹紅豆然後熬煮到很綿密又很大顆，入口後紅豆的甜香味就縈繞在口腔裡。 ▼除了紅豆外還添加了紫米，口感上吃起來更加豐富。 ▼開運湯圓是冬季限定，湯圓顏色的部份是使用甜菜根、菠菜、芝麻、南瓜、紫薯等天然食材，揉進糯米中，製成五行五色的開運湯圓。光視覺上就看起來很繽紛心情會很好，口感上軟Q不黏牙好喜歡。  

四喜花生仁湯

▼如果喜歡花生湯的人可以選擇這款四喜花生仁湯，很純粹的花生湯裡面滿滿的花生仁，幾乎是入口即化的口感。花生湯雖然沒有紅豆湯那麼濃郁，但也不是很稀的那種，喝的出來是很純花生香味。 ▼另外還附了四顆大湯圓，都是芝麻口味的，所以吃起來不至於整碗都是花生的味道會過膩，搭配芝麻湯圓同時有花生的甜和芝麻的香。  

大湯圓八寶粥

▼八寶粥一定是甜湯界的代表之一，這款裡面的八寶有：紅豆、綠豆、珍珠薏仁、雪蓮子、彎豆、蜜番薯、大甲芋頭、花生仁，另外再配上2顆芝麻湯圓。 ▼八寶粥口感非常豐富有層次，每一口都能吃到不同的配料組合，而且店家都熬煮到很綿密，整體吃起來滿有飽足感的。 ▼配上芝麻湯圓跟配料上口味不會重複，但口感卻多了湯圓的軟Q和芝麻的香氣很加分。  

花生仁地瓜薑湯

▼冬天的時候很適合來一碗薑湯，但是單喝薑湯太過單調，而且有些薑湯喝起來過於嗆辣，冰封仙果的薑湯用純薑汁熬出來的，使用的是老薑跟竹薑兩種大小不同的薑混合而成的薑汁，喝起來不會嗆辣卻很有薑香味帶甜味。 ▼食材的部份有花生仁、蜜地瓜、特製芋圓和薯圓，有別於傳統芋圓和薯圓那種軟糯的單一口感，冰封仙果特別融入刨籤的新鮮地瓜與芋頭，除了讓口感更加Q彈有咬勁外，也能咀嚼到食材原始的纖維感，這是在外面甜品店吃不到的配料。 ▼雖然我不愛喝薑湯，但是他們家的薑湯我是可以接受的，尤其是特愛加入刨籤的芋圓跟地瓜圓，咬下去那種吃的到一絲一絲食材原始的味道和香氣，真的有感受到冰封仙果在食材上的用心程度。  

黑貓搖滾警長1號

▼黑貓搖滾警長1號是近期推出的仙草系列新品，利用仙草做出一隻超可愛的貓咪，搭配4種配料，看起來很豐盛。 ▼左右搖晃貓咪的時候最萌，抖抖抖可愛到不忍心破壞他。 ▼4種配料的話其中有雪蓮子，富含蛋白質，營養成分高，幾乎都是有機店在使用販售的，沒想到冰封仙果在食材部份這麼講究，配料都是自己熬煮或是純天然的，讓顧客能吃的安心又開心。 ▼萬丹紅豆綿密大顆又很甜 ▼大甲芋頭軟中帶點糯性，芋頭控不能錯過。 ▼水果珍珠也是天然食材，使用的是火龍果、蝶豆花、南瓜等，吃起來的口感軟Q但不硬心，越嚼越能感受到天然果香。 ▼淋上奶油球後，黑貓警長很像洗過澡一樣，又香又Q嫩。 ▼嫩仙草也是冰封仙果的招牌，是大人小孩都會喜歡的口味，吃起來仙草味很香，口感QQ的，搭配4種不同口感的配料一起吃，會更有層次感。  

馬卡龍公主

▼冰封仙果是以冰起家的，他們家雪花冰的技術和造型上的驚艷絕對是全球首屈一指，尤其這款馬卡龍公主更是冰封仙果的招牌。一整套套餐除了造型雪花冰外，還有一個小點，一杯飲料和一小杯煉乳。 ▼馬卡龍公主一共有四層也就是四個口味，目前的口味(由上而下)是：草莓、哈密瓜、蝶豆花、芒果，口味的部份是會更換的，但造型不會變，四層雪花冰貼上2顆眼睛再戴上小皇冠，真的是有夠繽紛可愛。 ▼因為是使用新鮮水果+鮮奶製成的冰磚，所以遇到空氣會很快就融化，記得上桌後趕快先拍照然後就可以安心享用了。 ▼每一種口味吃起來都是很自然的水果香甜味，草莓帶一點點微酸，哈密瓜則是味道最明顯的，蝶豆花本身吃起來沒有什麼味道但顏色很美，芒果的話也是甜甜的。不管是單口味吃還是混搭著吃，都不會互搶味道，視覺跟味蕾上都有極大的滿足感。超推薦大家夏天來吃冰，冬天來喝熱甜湯，尤其是11月-2月的限冬熱甜湯一定要把握期間限定，冰封仙果在食材上真材實料，用純天然加上幾乎都是自己熬煮的，大家可以放心開心的來吃，絕對是很棒的林口美食推薦。  

冰封仙果ICE UNA 怎麼去

林口文化店 電話：(02)2600-5377 營業時間：11:00-21:00 地址：新北市林口區文化二路一段96巷13號 冰封仙果 官網 冰封仙果 粉絲團

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