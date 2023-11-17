2024 農曆新年也即將來臨。為了迎接新年，我這邊整理了 14 家台北很適合聚餐、尤其是過年的家庭聚餐的除夕餐廳！或許有些人還沒訂好餐廳或年菜，或者即便訂好了，也可以把這篇文中的餐廳收藏起來，需要聚餐時、直接派上用場免煩惱！

✦ 中式料理

雲錦中餐廳｜信義 君悅飯店 雲錦中餐廳 君悅的幾間餐廳各有特色、生意都很好。位於二樓的「雲錦」囊括四川、江浙、上海、北京與台灣等地精髓，酸甜辣鹹、蒸煮烤炸，讓饕客可以在此一口氣嘗遍大江南北特色風味。用餐區的舒適度絕對不用說，全餐廳共151席，另有7間包廂，每間最多可容納8至20人。個人很喜歡幾道特色菜如「江南鳳尾魚」、「李庄白肉」，「芹香鱈魚水餃」是這裡的獨家特色料理。想要找飯店餐廳的朋友，不妨考慮這裡。 文：囊括五湖四海美味的 雲錦中餐廳 ！ 3. 雲錦中餐廳 地址：台北市信義區松壽路2號2樓

電話：(02) 2720 1230

營業時間：11:30–14:00, 18:00–21:00（五六晚上至 21:30）

漂亮中餐廳｜信義 君悅飯店 漂亮中餐廳：鮮露麒麟蒸龍膽 同樣位於台北君悅酒店二樓的另一間中餐廳「漂亮」，則以現流海鮮、道地廣式佳餚與港式小點為主，餐點可說是包羅萬象：牛豬雞魚蝦、蒸炸燉煮烤，一應俱全。簡約的裝潢中帶著一種低調的奢華，「漂亮」共有五間包廂，可容納12~ 24位不等，空間非常非常寬闊、還另設有沙發區。 當天最讓我驚艷的是他們的「臘味蘿蔔糕」、「柚子醬蜜烤肋排」與三拼裡的「烤鴨」，還有很多港式點心可選，無論人多人少都很適合的聚餐選擇！ 看詳文：看漂亮中餐廳的美味烤鴨＆肋排！ 4. 漂亮中餐廳 地址：台北市信義區松壽路2號2F

電話： (02) 2720 1230（可預約）

營業時間：11:30–14:30, 18:00–21:00（五六晚上至 21:30）

泰和樓｜大安 中正紀念堂站

泰和樓：酸菜白肉鍋

前面都是走比較高大上路線的餐廳，接下來這家，雖然店面也很新，但走的是比較溫馨路線。「泰和樓」本店已頗有歷史，但傳承到第三代的老闆在台北開了這間新的店，主打麵點餃類、酸菜白肉鍋的東北館子，此外各種精緻的開胃菜、甚至大盤菜也有。當天吃了讓我頗為驚艷，基本上每一道都好吃！我尤其大推「叢林雞」、「牛肉捲餠」、以及C/P值很高的「酸菜白肉鍋」，是全家老小都能吃得開心的地方。

5. 泰和樓

地址：台北市大安區大安路一段52巷7號

電話：(02) 8772 3797

營業時間：12:00–22:00

粉絲專頁

欣葉小聚｜南港軟體園區站

欣葉小聚

欣葉集團的其中一個臺菜系列餐廳：欣葉小聚獲得 2020 的米其林必比登推介。基本上以經典臺菜加以精緻化。它在南港、林口、中和都有分店，店內環境非常寬敞舒適，也提供包廂，算是中高價位的臺菜餐廳。整體味道算是還不錯，基本上不會踩雷，非常適合家族聚餐的餐廳。

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6. 欣葉小聚（南港店）

地址：台北市南港區經貿二路166號1樓(中國信託金融園區A棟1樓)

電話：(02) 2785-1819（可預約）

營業時間：11:00-14:30；17:00-21:30

鼎泰豐｜多家分店

鼎泰豐紅油抄手

鼎泰豐相信不需要我多做介紹了吧，台灣人的驕傲（笑）。我覺得他厲害的是，無論國內外的人都愛吃，包括我自己本身也很喜歡（順便一說，我最愛的是紅油抄手），甚至是留學在外也會想念的味道。因此，如果還沒想到要去哪聚餐，鼎泰豐也不啻為一個很好的選擇。

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7. 鼎泰豐（遠百信義A13店）

地址：台北市信義區松仁路58號遠百信義A13一樓

電話：（02）8780 5200

營業時間：11:00–21:30

莆田 PUTIEN｜劍南路站

莆田 PUTIEN

莆田是台灣少見的新加坡料理，該店曾榮獲“新加坡最佳餐館”、“香港米其林推薦餐廳”、連續四年榮獲新加坡 2016-2019 “ 米其林一星 ”肯定，目前在台北有大直 ATT、忠孝 Sogo 兩間分店。整個餐廳空間裝潢得非常有東南亞熱帶風情，大小桌的座位都有。至於所謂新加坡料理，除了我們常聽的肉骨茶，其實就跟中菜滿相似的，對於台灣人來說接受度很高的料理。

8. 莆田 PUTIEN（大直店）

地址：台北市中山區敬業三路123號3樓

電話：(02) 7725 8552（可預約）

營業時間：11:30–14:00；17:30–21:00

陝西秦味館｜東區 國父紀念館

陝西秦味館：紅袍羊肉

這間「陝西秦味館」也是間20多年老店了，凡到假日生意都好得不得了。喜歡西北風味菜的我，雖然覺得餐點到了台灣味道難免有所改良，撇開道不道地，整體還是滿好吃的，特別像是「紅袍羊肉」、「炙子骨排」，以及超有特色的甜點「蒙古炸奶豆腐」，都是必嚐的預約限定料理！

9. 陝西秦味館

地址：北市延吉街138巷2號

交通：國父紀念館2號出口 步行約5分鐘

電話：(02)8771-3288（可預約）

營業時間：11:30 – 14:30；17:30 – 22:30（每週一公休）

邊田庄｜行天宮站

10. 邊田庄

✦ 異國風味

Thai & Thai｜小巨蛋站 文華東方酒店 Thai & Thai：綠咖哩雞 同樣也是連續好幾年獲得 米其林必比登推介 的「Thai & Thai 」位於東方文華酒店，裡頭裝潢與空間真的是整個氣派到一個不行。這裡特色為主打泰國“皇家”料理， 除了一般泰式餐廳必有的蝦餅啊、咖哩、打拋肉、炒飯等餐點外，還有不少餐廳自己的創意料理。料理味道嘛，吃下來覺得一般般，但作為過年家庭聚餐地點，還是挺合適的。 詳文：Thai & Thai 台北最華麗氣派的泰式餐廳 11. Thai & Thai 地址：地址：台北市松山區敦化北路 158 號 5 樓

電話： (02) 2719-6689（可預約）

營業時間：11:30-14:30；17:30-21:00

但馬家涮涮鍋｜小巨蛋站 文華東方酒店 連續多年獲得米其林必比登推介的但馬家（本館），內裝由日本大師橋本夕紀夫 Design Studio 設計打造，各桌皆保有寬敞獨立用餐空間，也有 隱私性佳的包廂，很適合各種人數的聚餐 。餐具更是從大到小皆為精心挑選。 以套餐形式供應，食材經過嚴選，包括生鮮直送的海鮮，以及日本但馬和牛。每桌更有「侍食師」的精心服務，將食材以最能呈現其特色與美味的方式，呈現給賓客。每一細節的精心設計，讓來客無論在視覺或味覺上，都是場饗宴。 詳文：但馬家・連續多年的米其林必比登推介 12. 但馬家涮涮鍋 地址：台北市松山區敦化北路 158 號 5 樓

電話：(02) 2712-1606

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

官網｜粉專

BENCOTTO｜小巨蛋站 文華東方酒店 同樣位於文華東方酒店的 Bencotto 義式餐廳，也曾獲 米其林必比登 的肯定。我個人並沒有那麼喜歡他們的料理口味，但他生意一直都非常好，而且用餐環境十分舒適，也提供可容納 10 至 50 人的私人包廂。如用餐人數超過 8 位，還有主廚客製化套餐可供選擇。 食記：Bencotto・米其林必比登推介 13. Bencotto 地址：台北市松山區敦化北路 158 號 6F

電話：(02) 2715-6868

營業時間：12:00-14:30; 17:30-22:00

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