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我從小吃到大的洋城義大利餐廳開新店囉！就位在台北車站全新開幕的東森廣場北車店（K區地下街），現在K區地下街不是誠品經營囉～全新開幕許多美食、店家，今天我們來到洋城義大利餐廳-東森廣場北車店用餐，不愧是米塔集團旗下的老字號義大利餐廳，餐點好吃份量足夠，而且加入米塔會員還會送禮！很划算！

洋城義大利餐廳｜東森廣場北車店開幕囉！

東森廣場／台北車站美食推薦！今天要來開箱我最愛的聚餐首選「洋城義大利餐廳」，最近在東森廣場北車開設新據點了，洋城是老字號義大利麵餐廳，全台共有18間分店～用心琢磨義式料理！我記得以前小時候跟媽媽來台北，都會跟朋友約在洋城，真的是聚餐的好選擇！

大家沿著北車的指標「K區地下街」，就可以找到東森廣場囉～從這個出口進去，就可以看到洋城義大利餐廳。

洋城義大利餐廳｜店內用餐環境

洋城義大利餐廳用餐空間充滿著溫馨又雅致的氛圍，有著歐式街角家庭餐廳氛圍，而且北車三鐵共構交通方便，吃完還可以順道在東森廣場K區地下街逛逛，適合安排一站式的購物、娛樂、美食新據點。

洋城義大利餐廳｜餐點推薦

洋城餐點以義式料理為主，有各式各樣口味的義大利麵、燉飯，主餐可用超值價升級小資、經濟、豪華套餐，另有創意開胃菜、沙拉、炸物，很適合一群朋友約會聚餐分食喔！

蘋果鴨胸佐和風醬

我的開胃菜首選「蘋果鴨胸佐和風醬汁」，當鮮嫩的鴨胸在嘴裡咀嚼時，肉質細緻療癒，再搭配清甜的蘋果，形成絕妙的滋味，美味程度令人難以抗拒，非常清爽的開胃小品。

曼谷炸雞義大利麵

洋城推出超多種口味的義大利麵，今天吃「曼谷炸雞義大利麵」真的有驚艷，也太好吃了吧！光看品名就讓我充滿期待與想像的一道義大利麵，這擺盤一上桌就已讓我很滿意，可以看到滿滿的炸雞，醬汁香氣撲鼻，好香～口水直流～

溫潤飽滿的麵醬中參雜著異國香料紅咖哩，每口都能感受到咖哩的南洋風味，馥郁芬芳的香氣，大大提振了味蕾，搭配酥香多汁的雞塊超涮嘴，麵條條條入味，吃起來不會膩、很爽口。

香辣嫩煎小牛義大利麵

清炒類我推薦「香辣嫩煎小牛義大利麵」，這是是蒜味清炒義大利中最受歡迎的一道主餐，以大蒜與橄欖油為基底，用料大膽加入辣椒、九層塔下去炒香，不會有喧賓奪主之嫌但有提味效果。

麵條入口軟硬度適中很彈牙濃郁，嫩煎牛肉片有淡淡的辣味，大概是小辣的程度，非常涮嘴不油膩的義大利麵，不自覺在聊天中就默默吃光光了！

豪華套餐168元

洋城的套餐有三種選擇，最澎湃的就是「豪華套餐」，168元可以吃到歐式餐包、主廚例湯、精緻甜點、飲品，CP值很高喔！

今日的主廚濃湯好濃郁，湯品一點都不馬虎，而且蠻大碗，覺得套餐真的好划算呀！

甜點是好吃的盆栽奶酪，巧克力碎搭配奶酪，大人小孩都會愛❤️

洋城義大利餐廳｜優惠活動

現在開幕有許多優惠，加入「米塔會員」還會送好禮，現場還可以填寫Google評論送好禮，可以吃到好吃的炸物唷！

在洋城義大利餐廳可以從料裡中感受精心研製的好味道，從義大麵的的自製醬汁、主廚湯品的調味，再到義麵燉飯主餐的創意搭配，都讓人吃得很滿足，不愧是米塔旗下品牌值得信任！

洋城義大利餐廳｜店家資訊