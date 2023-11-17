拍拍手披薩咖啡搬到新地點後，我都一直沒有來回味，這次找國小同學一起來，分享這家三蘆在地的美味披薩店～

不只披薩超級好吃，焗烤燉飯、義大利麵、烤物沙拉都一級棒，很推薦可以點多人套餐，豐富品項一次吃個夠！

披薩麵糰是一大賣點，選用自家培養的天然酵母，混合山茶花、DNS全粒麥粉等原物料，私房秘方比例低溫發酵而成

再用窯爐350度高溫烤道香噴噴，餅皮Q彈甘甜好好吃，不論做成鹹的或甜的都好喜歡喔，再次回訪還是同樣好吃~

趕快跟著在地人省錢王的腳步，再訪拍拍手新址，看看有哪些好吃好喝的，值得特別搭捷運朝聖的三蘆巷弄美食

聖誕節即將到來，訂幾張披薩歡慶佳節，是相當不錯的選擇，不論內用或外帶回家都很好吃的拍拍手，推薦大家不要錯過喔!

拍拍手披薩咖啡我其實之前白天也經過，但當天生意太好沒有座位，所以這次挑選平日晚上來訪，比較不用候位，馬上就能吃到剛出爐熱騰騰的拍拍手美味

拍拍手主打親子友善餐廳，老闆夫妻自己也有小孩，因此想要打造一個自己小孩也喜歡的空間，許多小朋友都超愛來拍拍手

牆上很逗趣的3D塗鴉，拍照起來相當好看又有趣，店家也提供適合小朋友吃的餐點，非常推薦大家三蘆的爸爸媽媽，帶全家大小一起來拍拍手用餐

拍拍手披薩內用空間桌數不多，雖然這天是超冷又飄雨的平日，但店內客人還不少，同時也有外帶的訂單，在地耕耘多年，靠著好口碑累積超多粉絲

座位明亮又舒服，椅子坐起來很舒服，在漂亮的立體彩繪牆前用餐，可以好好享受美味的餐點，味道吃起來更可口~

拍拍手披薩堅持使用窯爐高溫烤到香噴噴，跟用快速烤箱的滋味完全不同，350°的高溫，在餅皮上畫出美麗豹紋斑點，外酥內軟的口感是人氣招牌

披薩的麵糰更是一絕，採用私房黃金比例，混合日本山茶花、DNS全粒麥粉、茉莉杜蘭麥粉，以及天然自家低溫魯邦種酵母，才能做出如此美味的麵糰，吃完也不怕會脹氣不舒服~

拍拍手披薩菜單

拍拍手義大利麵/燉飯菜單

拍拍手飲品菜單

拍拍手套餐菜單

拍拍手行動支付／優惠活動

拍拍手打卡好評就可以免費升級起司焗烤，讓燉飯或義大利麵更加香噴噴，小黑板也不定期推出新品，三不五時就想來拍拍手回味一下~

泡菜花蟹披薩348元🍕

上次吃了拍拍手好多口味，這次想要試試看上次沒吃到的口味，於是就選了這個加入自製泡菜的花蟹口味~

蟹肉棒、新鮮魷魚、搭配酸甜泡菜，清爽的好滋味，吃起來完全不會膩口，泡菜自然的酸甜味，跟海鮮非常搭！

拉起來還會牽絲，拍拍手披薩的基底番茄醬，不會過酸，番茄味也不會太重，起司跟披薩醬的比例抓得很剛好，

每一口都能吃到海鮮配料，鮮甜的好滋味，一片接一片，拉起來還會牽絲，完全不會有油膩感，真的太喜歡了～

百花蜂蜜起司披薩🧀238元

上次沒吃到很後悔的，還有這個甜口味的披薩，鹹鹹甜甜的滋味，吃起來完全不用擔心會膩～

混合兩種起司，原味起司＋馬茲瑞拉起司，上頭再加上幸福的蜂蜜，甜中帶點鹹鹹的滋味，當甜點相當適合！

下午茶點一份這個甜披薩，搭配一杯飲品，就是超棒的選擇，下次下午茶時段吃膩蛋糕的朋友，就來拍拍手換換口味吧～

奶油燻鮭燉飯🍚升級焗烤298元

燉飯不僅份量十足，用的料也很高品質，上頭鋪上煙燻生鮭魚，軟嫩口感相當CREAMY~

加入玉米筍及貝比生菜的燉飯，推薦要打卡分享即可免費升級焗烤，燉飯跟焗烤一起入口，香味更加明顯，感受到焗烤起司的濃稠感~

米飯熟度偏軟，是台灣人很喜歡的口感，米飯醬汁的精華，每一口都很入味，吃上一大份真的好飽喔！

波隆那肉醬慢燉油香小牛義大利麵328元

慢燉油香小牛義大利麵，選用超嫩的小牛肉，吃起來相當JUICY，熟度抓得超級好，軟嫩口感相當喜歡~

義大利麵及燉飯有多種口味選擇，波隆那肉醬、青醬、白醬通通都有，可以自由搭配喜歡的好滋味，

麵條軟硬適中，吸滿波隆那肉醬的香氣，吃得到絞肉口感，撒上點起司粉，味道更加有香氣，越吃越涮嘴~

檸檬三節烤翅2支95元

拍拍手主食大份量又好吃外，還有烤雞翅也是人氣必點，搭配主食一起享用更加滿足，有別於多數都用油炸的料理方式，

採用窯烤的方式，吃起來更加健康，同時又能鎖住雞翅的湯汁！一分兩支的檸檬三節烤翅，選用肉比較多的三節翅，醃得相當入味

雞肉相當濕潤不會乾柴，還感受到檸檬的香氣，越吃越開味，吃完也不怕會有油膩感，相當清爽的配料，一口披薩一口雞翅真的好滿足

活力嫩雞沙拉🥗199元

清爽的木盆沙拉份量十足，生菜吃起來相當爽口，蔬菜處理得很乾淨，有在控制澱粉攝取的朋友，這款沙拉相當推薦～

上頭舒肥的超嫩雞肉，淋上芝麻醬濕潤好入口，還有白煮蛋、葡萄等配料，一大盆沙拉營養滿分，吃補充滿滿纖維素好健康喔！

限量湯品-南瓜玉米濃湯 69元

每天限量的特製濃湯，這次是南瓜口味的濃湯，上頭加上鮮奶油香氣十足，喝起來很好入喉相當順口，先喝上一碗全身都暖呼呼～

白鬍子手沖林華泰綠茶拿鐵 120元

新推出的白鬍子飲品，上頭加上綿密的奶泡，搭配老字號林華泰的好茶，喝起來相當順口，綠茶拿鐵的好滋味相當清爽，吃完披薩、主餐來上一杯可以除去油膩感～令人神清氣爽

芙芮西西瓜鮮果汁95元

相當特別的西瓜鮮果汁，對我這個西瓜控相當有吸引力，很多小朋友也指名要喝西瓜汁，多數餐廳都沒有西瓜汁這個選項

其實西瓜搭配餐點相當爽口，本身的甜度就很夠，喝完也不怕會甜膩，搭配甜披薩或者餐後來上一杯，補充水果纖維素，甜蜜蜜好開心

手沖林華泰高山紅茶拿鐵120元

手沖的林華泰好茶，紅茶的茶香很濃郁，拍拍手還貼心附上沙漏，計時三分鐘，泡出來的茶汁格外溫潤順口～

冰的熱的通通有，加入鮮乳調配出自己喜歡的比例，甜度也可以自己調整，像我愛喝無糖的鮮奶茶，來拍拍手就超適合我

吃完這麼多好料後，我們一致認可超高的評價，立刻給店家拍拍手，約好聖誕節還想再訪吃一波，分享這家藏身巷弄的美味西餐館，推薦大家一起來拍拍手朝聖喔~

拍拍手披薩咖啡 5大特色

1.蘆洲在地現點現做的美味披薩專賣店，選用自家培養的天然酵母，混合山茶花、DNS全粒麥粉等原物料，私房秘方比例低溫發酵而成，用窯爐350度高溫烤道香噴噴，餅皮Q彈回甘好好吃

2. 餐點用烤的方式，沒有油炸餐點，對身體更沒有負擔，沙拉輕食、多款義大利麵、燉飯搭配紅醬、白醬、青醬或清炒都很美味，份量十足、嚴選食材、用料不手軟，吃起來相當滿足~

3. 香噴噴的檸檬三節烤翅，肉質濕潤不乾澀，帶點檸檬香氣，吃起來特別可口！限量湯品南瓜玉米濃湯，加入鮮奶油味道很濃郁，香噴噴喝起來很滿足！豐富的選擇搭配主食超速配～

4. 嚴選淋華泰茶飲，新推出白鬍子綠茶、人氣紅茶拿鐵、芙芮西西瓜鮮果汁，多款飲品選擇，搭配披薩主食相當速配！還有百花蜂蜜起司披薩🧀，鹹中帶點當甜點超合適！

5. 在地三蘆人超喜歡這家好店，這次再訪同樣好吃到不可思議，朋友也讚不絕口，推薦首次來可以點套餐，多種好料吃個夠！也有配合外送平台、提供街口、linepay，想吃拍拍手超方便

💭店家資訊 拍拍手披薩咖啡

🏠地址: 新北市蘆洲區長安街108巷26號1樓

🚌交通: 近公車長榮光華路口站

☎️電話: (02)2285-0163

⏰時間: 1200-2100(六日1100~2100)

😪公休: 周三公休

💰消費: 現金、外送平台、街口、linepay、10%服務費、低消200元

👛優惠: GOOGLE五星評論免費升級起司焗烤

💬官網: https://www.clappizzacoffee.com/

💬FB: https://www.facebook.com/clappizzacoffee/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406737849



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