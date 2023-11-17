圍事小哥,桃園中壢吃到飽,中壢燒肉吃到飽,酒類暢飲,OhYaki日式精緻燒肉,開車不喝酒喝酒不開車

假日的夜晚，延平路上的一間燒肉店人聲鼎沸，這裡是中壢很有人氣的一家日式燒肉吃到飽喔！許多人下班後都愛來這裡吃上一頓好吃的燒肉～

而且選699元的套餐竟然給你品質很棒的嫩肩牛排跟戰斧豬排吃到飽！再加77元就有啤酒以及沙瓦暢飲！太划算了我說～當然啦～喝酒不開車開車不喝酒，同學們要特別注意唷！

Oh Yaki 日式精緻炭火燒肉

034270199

桃園市中壢區延平路477號 請點我開始Oh Yaki炭火燒肉導航

星期一~五：17:30–00:00，星期六日：11:30–00:00，有事才公休若有臨時營業時間變動請依店家公告為主。

停車資訊：近一點的可以考慮裕民街上的私人收費停車場，記得是計次收費！不然遠一點點的延平路立體停車場也OＫ，走過來大約三到五分鐘。

晚餐時段真的超多人！

店內環境

店裡屬於那種狹長型的空間，一進門左右兩邊都是座位～請在入口處等候帶位唷。

大約在店中間的位置會看到左手邊有著冰淇淋跟飲料吧，右手邊則是出餐的吧台。

再走兩步就是醬料區～

Oh Yaki燒肉用的爐火比較特別一點，上面用的是炭火但是底下加了瓦斯爐，可以用來調節火力～但如果上面的炭火沒了也會有帥哥來加喔。

菜單介紹

這裡是分套餐等級來決定可以點哪些品項的，一共有599超值饗宴，699頂級饗宴，以及最高檔的899豪華海陸饗宴！當然選最貴的就可以全都點啦！這次我們挑的是699的套餐，而且699以上的套餐再加77元就可以來個酒類喝到飽！

但請務必注意開車不喝酒喝酒不開車喔同學們！

點餐方式

確定好人數以及套餐種類後會拿到這個開桌單，拿手機掃瞄上面的QRCord就會進入點餐畫面囉。

點餐畫面長這樣，最上面那排可以左右滑動來選擇肉類啦海鮮什麼的。

+77元就有啤酒跟含酒精的沙瓦可以點，不過也可以要求不加酒精的沙瓦啦，唯獨只有荔枝一定要有酒精！因為超好喝！（姆指

點好後按右下角那台小推車然後送出就好啦。

海鮮種類也不少，很推薦那個白醬起司扇貝！

店家推薦-新品上市！

喔喔喔，剛好有新品上市耶～點啦都點啦～

川味麻辣牛+川味麻辣豬小排+日式味噌豬小排+韓式辣味小花枝

川味麻辣豬小排

看著真的很辣啊…不過吃起來倒還好大約是小辣以上中辣未滿這樣，微微的麻辣口味很適合在微涼的季節吃呢。

韓式辣味小花枝

香香辣辣的韓式辣醬還帶著一點點的花枝甜味，建議烤這個的時候要注意把花枝攤平然後兩面都烤到～但是不要烤太乾喔不然吃起來就沒口感啦。（謎之音：你說你是不是烤焦過？？？

川味麻辣牛

愛吃牛肉的同學不妨點來試試，我個人很愛吃牛肉所以看到牛肉是必點啊～辣度大約小辣等級但是肉質不錯，一樣不用沾醬就好吃！

為求營養均衡，我們來用生菜包肉吧！再加上一點點的辣椒更夠味啊…………啊啊啊好辣！！！（噴火

日式味噌豬小排

相較於前幾道的辣味新品，我個人蠻喜歡這道日式味噌豬小排的～因為已經用味噌先醃漬入味了所以烤完可以直接吃不用沾醬！淡雅的日式味噌真讓我回味無窮啊～～再一份謝謝！

戰斧豬排

肉類先點好點滿才是我的風格！戰斧豬排先來一支！

感謝同行友人烤肉達人藍小姐！這戰斧豬排烤得是鮮豔欲滴啊……（謎之音：你的成語真的沒問題嗎？？

牛排也點起來～

安格斯8oz嫩肩牛排

感恩藍晴～讚嘆藍晴～竟然有辦法把牛排烤得這麼的完美！大約五分熟左右就先挾到盤子裡慢慢熟成到七分熟～撒上一點點鹽就夠了。

看看這塊讓人口水流不停的牛排啊，誰有空幫我再點一份來烤啊？

對了，剛有看到醬料區對吧？店裡特製的烤肉沾醬強烈推薦再加上蔥蒜來吃，好吃的層次立馬升級。

在點餐的時候注意到海鮮類有燒酒蝦跟……剝皮辣椒多利魚？都點啦都點啦～然後那個胡椒鳳螺非常入味喔。

腰子貝

這個腰子貝受歡迎的程度竟然被傑哥連續點了四次，就知道多好吃了吧。

韓式五花肉

大推這個韓式五花肉！烤完不用沾醬直接吃就超級美味。然後旁邊的玉米洋蔥跟四季豆則是今天的蔬菜類擔當，大家知道就好～（被打

同時這也是一烤好就被秒殺的對象啊……還好負責剪肉的是我！當然先分給自己啦～（笑

白醬起司扇貝

超受歡迎的烤扇貝！加了店家自調的白醬起司真的香甜美味啊～YaYa一個小女孩就吃掉好幾個，沒事阿北再幫妳點喔！

對了，這個五花肉捲是在菜單的＂捲類＂裡面，看到就點！因為非常好吃！（姆指

主食

其實我們非常想點石鍋拌飯！但考慮到燒肉點了太多怕吃不完浪費，所以就點了這個烤餅～稍微烤一下就可以吃啦～而且拿來包烤肉特別讚！

甜點

吃飽喝足，來點甜點收尾吧！經典的烤麻糬跟棉花糖！咦竟然有隱藏版的香蕉阿華田耶！！

這個也是隱藏版的奶香起司地瓜，奶味香濃而且起司還會給他牽絲～非常的香甜！

再來就是日式烤麻糬，烤得好的話吃了讓你上天堂，但我每次一定烤焦……個人列為非常難烤的食材第一名！（害怕

不過很感謝這裡的店員小姐姐喔，她們有空都會主動來幫客人烤這種很難烤的食材

真的太滿足了……很久沒吃到這麼讓人滿意的燒肉吃到飽了呢…嗝！肉質好而且品項多，服務也很親切難怪大家都說這間Oh Yaki日式燒肉的評價很好呢～

店家/景點資訊

店家名稱：Oh Yaki 日式精緻炭火燒肉

所在地址：臺灣桃園市中壢區延平路477號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 平日17:30–00:00-星期六日：11:30–00:00

店家電話：

評價：★★★★★

按讚加入粉絲團

延伸閱讀