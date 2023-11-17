大龍城和味海鮮餐廳真的好好吃喔~之前在樹林開業多年，搬到桃園藝文特區後繼續傳香，桃園的朋友也可以吃得到現煮的好料~

這次吃了好幾道菜都超好吃，完全無雷真想通通吃一輪，尤其特色原住民創意料理，情人的眼淚、大龍城蠻牛都相當清爽開胃！

再來幾道現煮的平價熱炒，干煎豬肝軟嫩不會苦苦的、金沙南瓜香氣十足鹹鹹甜甜、麻辣臭豆腐非常下飯，大龍城還提供免費白飯吃飽飽

大龍城還有超多新鮮活體海鮮，龍蝦、螃蟹、生蠔、甲魚種類好豐富，活蹦蹦新鮮美味吃起來更喜歡，價格相當划算，愛吃海鮮的朋友千萬別錯過！

大龍城平價海鮮餐廳位於桃園藝文特區中心，附近就有停車場，地點相當好，未來還有捷運站交通更方便~附近越來越熱鬧，已經成為桃園的人氣景點

選在二樓寬敞的空間，很適合聚會包場辦活動，許多公司行號尾牙、慶生聚會、謝師活動、過年圍爐，來到大龍城和味海鮮餐廳都很適合~

大龍城海鮮餐廳提供包廂服務，可以在裏頭歡唱、擁有隱私空間，閒聊開唱也不怕打擾到其他客人，

低消每桌居然只要5千元，非常划算，還可以打通兩間，擁有更大的用餐空間，下次想要聚會就決定來大龍城

包廂空間採光絕佳，白天晚上的風景都很漂亮，包廂客滿時，外頭也有空間可以隔起來，以客為尊的設計，可以更自在享受大龍城的美味佳餚~

大龍城提供免費的白飯吃到飽，多道特色菜餚超下飯，搭配冰涼飲品、多款酒飲也相當適合

不論來吃正餐或者小酌二次會， 大龍城海鮮餐廳都是用餐的好去處，不免俗要提醒喝酒不開車，開車不喝酒喔~

店內也有提供代駕跟叫車服務，快快樂樂出門用餐，吃飽後也要平平安安回家！

大龍城和味海鮮餐廳主打生猛活海鮮，活蹦亂跳真的超級新鮮，蝦、謝、貝、甲魚通通都有，而且打卡分享還可以享有海鮮優惠價～

滋陰補陽生猛甲魚煮湯相當補、超大隻的龍蝦肉超飽滿、巨無霸生蠔鮮甜味破表、肥美的螃蟹也正是當季最佳的海味～

可惜這次朋友不吃海鮮，我就配合她沒有點，下次再訪，我一定要找海鮮控來吃爽爽！

大龍城海鮮餐廳菜單

熱炒９０元起真的很划算，菜餚多數都一百到兩百多左右，菜餚現點現煮，頭一次來可以像我一樣，先參考前方有大拇指的主廚推薦唷

大龍城海鮮餐廳桌菜

豐富的桌菜選擇，居然只要５千元起，現在桌菜都越來越貴，沒想到還有這麼划算的價格，這裡可以說是桃園人絕佳的聚餐首選

大龍城季節新品

冬天到了天氣變好冷，尤其桃園海風很大，寒氣格外明顯，大龍城推出的暖呼呼鍋物，有超少見的十全雞鱉鍋，喝上一鍋整個人瞬間暖呼呼～

大龍城官方LINE@/優惠活動

大龍城還有超多好康優惠活動，打卡分享澳洲水姑娘990元就吃得到、超多好康優惠賺不完，推薦加入官方LINE@隨時掌握一手新資訊

大龍城蠻牛 320元

牛肉滷到半生熟，熟度抓到恰到好處，粉嫩嫩的肉色相當誘人，可以感受到牛肉自然的湯汁

沾上特製的和風醬汁，冰冰涼涼、佐上生洋蔥非常清爽，是絕佳的創意開胃料理，好吃到連洋蔥都捨不得浪費，通通吃光光～

情人的眼淚 220元

情人的眼淚是雨天才有的特色藻類，我熟悉原住民文化的朋友，特別推薦我一定要點～

第一次吃到情人的眼淚，就獻給大龍城了！爽脆的口感，搭配雞蛋、薑絲、辣椒、青蔥炒到香噴噴，口感爽脆不會有土腥味，絕佳的開胃佳餚，一般店家可是吃不到喔

干煎豬肝 160元

吃台菜最愛干煎豬肝，軟嫩帶點爽脆的口感，軟嫩度抓得恰到好處，而且不會有內臟的腥味或者苦味，

表面微微脆脆的口感，吸附滿滿的醬汁，非常下飯的真功夫料理，推薦愛吃台菜的朋友，來大龍城平價海鮮餐廳必點這一道

麻辣臭豆腐 220元

大龍城海鮮餐廳另一下飯美食，就是超入味的麻辣臭豆腐，臭豆腐吸滿湯汁，一口咬下湯汁湧出，鹹香帶點辣辣的滋味好夠味～

鴨血滑嫩口感不會澀澀的，吸收滿滿的湯汁精華，淋點湯汁在飯上就超誘人ＸＤ好在大龍城好佛心白飯不用錢，一不小心多吃了好幾碗飯

金沙南瓜 220元

很特別的金沙南瓜，使用真鹹蛋炒道香噴噴，南瓜炸過後均勻沾裹滿滿鹹蛋，一上桌鹹蛋香就超級吸引我～

一口咬下南瓜鬆軟不會乾乾的，好像在吃地瓜一樣，沒有惱人的瓜味，鹹鹹甜甜一片接一片好涮嘴！

甕仔雞680元

大龍城和味海鮮餐廳除了海味超強，甕仔雞也是一大賣點，很多客人遠道而來，就是為了吃上一大隻甕仔雞～

一旁附上胡椒鹽，以及加入苦瓜、高湯、雞油熬煮的湯汁，這個雞油湯汁很適合拌飯、拌麵線，苦瓜完全不會有苦澀味，軟軟口感很不像苦瓜

貼心的店家提供手套使用，自己的雞自己動手DIY，表面雞皮烤得酥酥脆脆，脆脆的好像吃餅乾一樣~

而且份量十足，嚴選大隻的全雞，烤出來的肉質格外可口，沾上雞油高湯或胡椒鹽都相當速配！

看看這個濕潤的肉質，吃起來口感細緻，帶點彈性的口感，真的太好吃了～怪不得很多人選擇外帶回家加菜！

大龍城平價海鮮餐廳料理功夫一級棒，這次點這麼多道菜，我都給一百分，沒有地雷的用心好店，推薦桃園的朋友一定要來吃個過癮喔～

大龍城海鮮餐廳 5大特色

1.桃園藝文特區超好吃海鮮熱炒專賣店，全店無雷百種美味餐點，現點現做，內用還有免費白飯可以吃飽飽！寬敞的用餐空間，自然採光，可以看到外頭的景致，喜歡隱私的朋友也有包廂可以選擇喔！

2. 打卡生猛活海鮮優惠價格就吃得到，活蹦亂跳水姑娘龍蝦、少見滋陰補陽甲魚、肉超甜大隻花蟹、南非鮑魚、馬祖生蠔🦪，大海美味一次吃個夠！點一大隻甕仔雞，卡滋酥脆外皮、爆漿濕潤肉質、沾上苦瓜雞汁高湯超好吃😋

3. 過去經營原住民料理，許多特色佳餚這裡才吃得到，情人的眼淚特殊季節才有，爽脆口感吃起來開胃解膩！大龍城蠻牛粉嫩肉質，搭配和風醬跟生洋蔥好清爽～師傅累積多年好手藝，火候、熟度、調味通通一百分💯

4.台菜也都很好吃，價格也不會太貴，相當親民可以經常來報到！干煎豬肝表面沾裹醬汁，吃起來軟嫩帶點脆脆口感，完全沒有苦味，需要真功夫才能做的這麼好吃～麻辣臭豆腐超級入味，有夠下飯超級香！金沙南瓜鹹鹹甜甜，大小朋友都喜歡，鹹蛋香味超濃郁，當甜點非常適合～

5.絕佳地理位置、鄰近停車場、桃園藝文特區是桃園新興景點，來參觀桃園圖書館、逛假日市集，結束後來這邊用餐準沒錯！也有配合外送平台，不論尾牙、謝師、過節、團員，都很推薦來大龍城平價海鮮餐廳吃個過癮喔👍

💭店家資訊 大龍城和味海鮮（藝文南平店）

🏠地址: 桃園市桃園區南平路120號2樓

🚌交通: 近桃園藝文特區

☎️電話: (03)316-1151

⏰時間: 11:00-14:00 16:30-22:30

😪公休: 週一公休

💰消費: 現金

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093814867575&mibextid=LQQJ4d

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406741893

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