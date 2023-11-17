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台北統一時代百貨：2023​​愛.Sharing 西班牙巴塞隆納之美，13米高聖誕樹璀璨登場

2023-11-17 18:38:16 饅頭弟 人氣：98
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饅頭弟

發表篇數：2058篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 信義區

耶誕節倒數開始囉！！2023年，統一集團再度點亮了​

11/17在台北統一時代百貨熱鬧登場，主題是巴塞隆納，就是要給大家帶來異國西班牙的聖誕風情

整個百貨周邊，還有沿街的小巷弄，一片聖誕色彩的海洋，燈飾點綴著每條街道，仿彿把巴塞隆納的聖誕氛圍搬到了台北

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 當天會迎來三段結合傳統與現代的歌舞演出還有超級熱門的樂團『告五人』現場演唱

他們可是會把現場氣氛推向高潮，讓你跟著音樂一起high翻天！準備好迎接一個充滿歡笑和音樂的夜晚吧

今年統一時代百貨在周邊裝點上了各種超吸睛的聖誕主題燈區

走進去，彷彿就像置身於巴塞隆納的藝術小巷，處處都是那独特的西班牙風情

裝置藝術點綴著整個廣場，每一個角落都是一幅藝術品

一邊挑禮物，一邊沉浸在這藝術的氛圍，快來感受一下這個融合了購物和藝術的超特別聖誕氛圍吧

統一百貨裝置藝術

 聖誕樹點燈時間：11/17 18:00

 聖誕燈區活動時間：2023/11/17~2024/1/12

 地點：統一時代百貨 2F夢廣場 (台北市信義區忠孝東路五段8號）

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真愛光廊

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Purple Wish 聖誕樹而是統一時代百貨獨家亮相的獨特之作！這棵特別的樹可是受到佛朗明哥的啟發呢

 聖誕樹燈光秀時間：每日晚上6點到晚上9點，整點登場

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 蜥望之塔-舞動熱情巴塞隆納

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【巴塞狂想 燈光秀】來自愛‧Sharing 聖家堂繽紛燦爛的LED光柱變化，帶給您絕佳的視覺饗宴

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以奇幻咖啡小屋為主題，運用巴塞隆納的超現實意象

將萬物轉化為富有詩意與想像力的藝術作品，進入奇幻小屋，就如同悠遊於巴塞隆納的藝術宇宙中

一邊欣賞千變萬化的線條與自由奔放的色彩，一邊啜飲香氣四溢的咖啡，享受繁忙生活中的一片靜謐美好

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 整個聖誕季期間，統一時代百貨還有音樂燈光秀、劇場、舞蹈、嘻哈表演等多樣活動值得期待

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