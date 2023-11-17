​​【消費線新聞稿】

揭秘Vivian徐若瑄多重身份下的逆齡好身材

鋼鐵V連續三年指名體態維持好幫手

（圖説：維持健康體態可以更有自信，甚至偶爾露出有川字線的小蠻腰更是零死角，更能駕馭設計師打造的各款造型）

台灣女團選秀節目《未來少女》於10月份完美收官，除了看見少女們在比賽過程中的成長和收穫，其中擔任少女製作人的Vivian徐若瑄更是節目中的一大亮點，不僅是少女們的精神導師，擁有逆齡好體態的鋼鐵V也很常獲得觀眾們的關注。曾經在選秀舞台上以女團身份出道的Vivian，現在更是全方位藝人，出道至今的地位與成績大家有目共睹，擔任少女製作人絕對名副其實。

在《未來少女》總冠軍誕生後，Vivian表示可以在選秀舞台上看到少女們多元的風格和表演，自己有很大的收穫，看著賣力的少女們，也是在提醒自己，無論幾歲都要持續努力，不要放棄自己的夢想。「每一個年齡層都會經歷不同的事，但無論是好是壞，都是人生過程中的體驗。」身為全方位藝人的Vivian徐若瑄，擁有多重身份，是歌手、是演員、是創作人更是一位媽媽。在多重身份情況下還能保持逆齡的體態，在社群媒體上也會展現自己的川字好身材，真的讓人好奇Vivian究竟是如何在忙碌的行程中還能維持身材？

全方位藝人鋼鐵V 「維持好習慣 才能維持好體態」

要擁有好體態可以透過努力，但要維持體態隨時在線，就必須靠自律了。對Vivian而言，維持體態最重要的就是，持之以恆堅持運動、搭配健康飲食，這也是打造最佳身材不可或缺的。Vivian也提醒，維持身型，光是減脂是不夠的，所以Vivian每周盡量做肌力訓練，透過運動增加基礎代謝率來維持完美曲線與緊緻身材。

除了肌力運動外，Vivian也喜歡做瑜珈來放鬆和伸展、跳Zumba幫助有氧，同時也盡量避免含糖飲料、每天大量喝水，這也是保持皮膚水潤的重要法寶！Vivian更提到有時工作忙碌，沒有時間運動時，EMBODY也成了她很大的助力，維持好體態。

EMBODY助力維持好體態 增肌減脂顛覆瘦身想象

Vivian坦誠肚子的部分，還是相較其他部位比較難維持線條的。由於Vivian不僅為藝人，也是一位媽媽，經過了長長的孕期，肚子被撐大了之後，需要比一般人花更大的力氣才能恢復線條，除了把脂肪瘦下來，也要追求緊實才行。因此在工作家庭及好體態都要兼顧的情況下，EMBODY就成了Vivian的好幫手。

為了更有效地增肌減脂，Vivian親身試驗過最熱門的「EMBODY核心美力」之後，直呼它真的顛覆瘦身的想像！因為它不僅能增肌還可以增加核心體態！並不是把自己練成像金鋼芭比一樣魁武，而是讓肌肉線條更鮮明緊緻，Vivian說到 :「最讓我喜歡的部分是『Embody』提升了我在運動時的身體燃脂力並讓我更知道如何掌握大肌群腹部和臀部的發力，不僅讓我體態更好也瘦的更有型。」

（圖説：Vivian連續三年指名EMBODY核心美力成為她的愛用體雕品牌

認明原廠認證院所 安心享受健康美

Vivian補充提醒想要做體雕療程的族群，一定要去專業有認證的醫美診所，請醫師進行專業評估，也需要確認儀器真偽，才不會花了冤枉錢還可能造成無法預測的危險及損失。EMBODY原廠認證二步驟：

1. 請院所出示原廠儀器獎座

2. 請診所出示衛福部醫療器材許可證

（圖説：原廠儀器獎座）