為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 草莓大富翁來了，被三筋炸豬排耽擱的手做草莓甜點美食、邪惡起司炸豬排、激推雙拼起司豬排雞腿、榴槤蛋糕 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

草莓大富翁來了，被三筋炸豬排耽擱的手做草莓甜點美食、邪惡起司炸豬排、激推雙拼起司豬排雞腿、榴槤蛋糕 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2023-11-17 20:25:43 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：111
share
邀約
星級窩客
窩客好文

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1621篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三筋-高雄1號店
phone07-5561-777
place高雄市左營區富民路59號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

三筋炸豬排的草莓季又來了，每年都會提早開跑、搶先吃到新鮮草莓
一樣都是苗栗大湖草莓新鮮配送，堅持使用台灣在地草莓來做甜點蛋糕
來吃炸豬排美食，還能享用被炸豬排耽擱的甜點、特調飲品、冰品

高雄知名的三筋炸豬排，鄰近巨蛋商圈、義享百貨
炸豬排定食首選推薦，很適合聚餐、家庭聚會
連我兒子都喜歡來吃三筋炸豬排唷~~~~
還有女孩子喜歡的甜點蛋糕，都是店家自家研發製作唷!

冬季前搶先吃草莓甜點，就可以來三筋豬排專賣店

冬季限定莓好大三元:草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指、草莓冰淇淋鬆餅
炸豬排新品:爆滿起司焗烤豬排、雙拼起司炸豬排炸雞腿排

三筋-高雄1號店、三筋豬排、高雄豬排
位置:高雄市左營區富民路59號
營業時間:11:00~14:00、17:00~20:30
服務專線:07 556 1777
只提供現金支付
粉絲團:Facebook

老闆很用心，搶先讓大家吃到最新鮮又美味的草莓
都要親自到苗栗大湖採購、每日新鮮運送
讓大家來吃炸豬排定食，也可以享用到草莓甜點、點心

吃炸豬排定食餐點也能享受到甜點美食
蛋糕甜點都是自家研發製作，常常被朋友說被炸豬排耽擱提拉米蘇

冬季也推出草莓提拉米蘇，很多饕客吃飽都會外帶回家享用
甚至當作同事、家人的生日蛋糕唷!

吃炸豬排也可以儀式感滿滿，吃飽順便吃草莓甜點
甜點小點都很用心，堅持自家研發製作唷！

約會聚餐、商務用餐，內用定食餐點都可以享用白飯、湯品、高麗菜絲都是免費續加

爆滿起司焗烤豬排
終於來吃最邪惡的起司炸豬排，使用莫札瑞拉起司、帕瑪斯起司
端上來就聞到起司的濃厚香氣

腰內炸豬排配上邪惡有厚度的起司，熱呼呼出爐馬上拉起來好牽絲

整個香濃滋味都湧上來，帕瑪斯起司粉很夠味，加上莫札瑞拉起司就是好吃

大口咬下豬排還有酥脆外層，厚實豬排帶出香濃起司香，有夠邪惡

讓招牌炸豬排更加升級，推薦給起司控~~~

爆滿起司焗烤豬排牽絲不僅帶出香濃滋味，還帶有軟Q起司口感

這麼邪惡能不吃嗎?!起司控暴動了~~~

光是爆量起司炸豬排吃下去就很飽了，香濃起司香讓豬排更好吃

腰內炸豬排好好吃，孩子喜歡吃炸豬排，每次來都可以很滿足

也可享用雙拼豬排、雞腿，一次滿足

起司也是厚厚一層，整個與炸物主食密合

雙拼可以知道豬排、雞排，口感香氣都不同

里肌肉炸豬排酥脆，帶出香濃起司香氣堆疊

去骨雞腿排，熱呼呼燙口帶出雞腿香甜、嫩度
濃厚起司香氣，有切割好夾取大口享用，引出鹹香乳香，好好吃

高麗菜絲、越光米白飯都是自取
味噌湯想續可以告知服務人員唷~

冬季限定莓好大三元:草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指、草莓冰淇淋鬆餅
限定草莓來了，一口氣推出三款夢幻草莓甜點、特調飲品
絕對充滿儀式感的約會秘密武器，草莓系列ALL IN

提拉米蘇是常態的甜點蛋糕，冬季推出爆料滿草莓提拉米蘇
使用大湖新鮮草莓配置，酸甜滋味搭配招牌提拉米蘇，絕對不輸給甜點蛋糕店唷!

馬斯卡彭起司採用北海道純淨的十勝乳源，抿在嘴裡帶出乳香
草莓上還會有Barry Callebaut可可粉的層次香氣，搭配提拉米蘇很夠味
最底下手指餅乾還會散發出咖啡酒釀香氣

很多朋友都會特地來買，就愛這款草莓提拉米蘇
下午茶點心、生日慶生蛋糕，都很適合
外帶都會有外盒、提袋，拜訪客戶當伴手禮甜點美食也很推薦

冰涼更好，層次香氣帶出草莓酸甜滋味，好喜歡

草莓冰淇淋鬆餅
去年一推出，很受歡迎的草莓冰淇淋鬆餅
吃飽飯後不用奔波，甜點、冰品一次搞定，還能吃到新鮮草莓
鬆餅都是自家特調，軟綿香甜，可以淋上龍眼蜂蜜超好吃

大湖草莓新鮮好吃，酸甜夠味

陪孩子來用餐，也可以享受優雅的草莓冰淇淋鬆餅
仙氣乾冰瀰漫，約會也非常浪漫

絕對噴發少女心的草莓甜點美食

淋上龍眼蜂蜜，帶出花香滋味格外好吃

愛情海的寶石戒指
充滿初戀滋味的 愛情海的寶石戒指，玫瑰、藍莓、草莓帶出的海洋般粉嫩色系渲染
放入藍柑橘寶石冰塊，讓每一口層次會慢慢的堆疊出來

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

冰涼解膩度，帶出酒香韻味

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

定食可以附的餐點很多，還有飲料、甜點可選唷!!

飲料有冬瓜檸檬、三筋奶茶、台東洛神花茶、無糖綠茶
熱飲有:養生牛蒡茶、水蜜桃果茶
甜點:黑芝麻冰淇淋、焦糖布丁、洛神菓子冰、榴槤生乳捲

洛神菓子冰
自家釀製的洛神果醬，搭配剉冰酸甜洛神滋味

洛神花咬下還有脆度口感
飯後消暑剛剛好，還很解膩

榴槤生乳捲
天啊!!!還有榴槤生乳捲，自家特製
好希望老闆販售，真的有夠好吃

蛋糕捲保有濕潤度，中心的榴槤生乳帶有冰淇淋口感
整個榴槤香氣飄散出來，好吃不甜膩

高雄平價炸豬排專賣店，想到炸豬排就來三筋

冬季限定草莓開跑，仙氣飄飄的少女心甜點

三筋-高雄1號店、三筋豬排、高雄豬排
位置:高雄市左營區富民路59號
營業時間:11:00~14:00、17:00~20:30
服務專線:07 556 1777
只提供現金支付
粉絲團:Facebook




檢舉
share
chevron_left

優雅日系鍋物絕對必追村上一小鍋，特色個人鍋、

斐得蔬食熱浪來襲高雄義享店，超推蔬食界麻辣鴛

chevron_right
延伸閱讀

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王

宜蘭美食 樹說，｜一週只開店三天的超美味千層蛋糕　結合金工飾品店還有「可愛貓貓陪伴尼！」

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
星級窩客
窩客好文

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1621篇

☺愛挖鼻屎的尼力部落格：nellydyu.tw/blog ☺尼力粉絲團：www.facebook.com/nellydyu0608 粉絲人數：8萬2☺字媒體：https://zi.media/@nellydyu☺尼力IG：https://www.instagram.com/nellydyu/ 粉絲人數：1萬2 ☺點子生活專欄：http://www.saydigi.com/author/nellydyu☺窩客島：www.walkerland.com.tw/ ☺愛食記：https://ifoodie.tw/user/54ac7d74d4fdab77377e1ca2
作者的其它文章
同類據點
橫山家 高雄七賢店 照片

橫山家 高雄七賢店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
浪客日式街頭宵夜 照片

浪客日式街頭宵夜

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市左營區
うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店 高雄店 照片

うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店 高雄店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市左營區
初代花山拉麵 照片

初代花山拉麵

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
麵屋重生 照片

麵屋重生

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前金區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up