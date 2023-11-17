三筋炸豬排的草莓季又來了，每年都會提早開跑、搶先吃到新鮮草莓
一樣都是苗栗大湖草莓新鮮配送，堅持使用台灣在地草莓來做甜點蛋糕
來吃炸豬排美食，還能享用被炸豬排耽擱的甜點、特調飲品、冰品
高雄知名的三筋炸豬排，鄰近巨蛋商圈、義享百貨
炸豬排定食首選推薦，很適合聚餐、家庭聚會
連我兒子都喜歡來吃三筋炸豬排唷~~~~
還有女孩子喜歡的甜點蛋糕，都是店家自家研發製作唷!
冬季前搶先吃草莓甜點，就可以來三筋豬排專賣店
冬季限定莓好大三元:草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指、草莓冰淇淋鬆餅
炸豬排新品:爆滿起司焗烤豬排、雙拼起司炸豬排炸雞腿排
三筋-高雄1號店、三筋豬排、高雄豬排
位置:高雄市左營區富民路59號
營業時間:11:00~14:00、17:00~20:30
服務專線:07 556 1777
只提供現金支付
粉絲團:Facebook
老闆很用心，搶先讓大家吃到最新鮮又美味的草莓
都要親自到苗栗大湖採購、每日新鮮運送
讓大家來吃炸豬排定食，也可以享用到草莓甜點、點心
吃炸豬排定食餐點也能享受到甜點美食
蛋糕甜點都是自家研發製作，常常被朋友說被炸豬排耽擱提拉米蘇
冬季也推出草莓提拉米蘇，很多饕客吃飽都會外帶回家享用
甚至當作同事、家人的生日蛋糕唷!
吃炸豬排也可以儀式感滿滿，吃飽順便吃草莓甜點
甜點小點都很用心，堅持自家研發製作唷！
約會聚餐、商務用餐，內用定食餐點都可以享用白飯、湯品、高麗菜絲都是免費續加
爆滿起司焗烤豬排
終於來吃最邪惡的起司炸豬排，使用莫札瑞拉起司、帕瑪斯起司
端上來就聞到起司的濃厚香氣
腰內炸豬排配上邪惡有厚度的起司，熱呼呼出爐馬上拉起來好牽絲
整個香濃滋味都湧上來，帕瑪斯起司粉很夠味，加上莫札瑞拉起司就是好吃
大口咬下豬排還有酥脆外層，厚實豬排帶出香濃起司香，有夠邪惡
讓招牌炸豬排更加升級，推薦給起司控~~~
爆滿起司焗烤豬排牽絲不僅帶出香濃滋味，還帶有軟Q起司口感
這麼邪惡能不吃嗎?!起司控暴動了~~~
光是爆量起司炸豬排吃下去就很飽了，香濃起司香讓豬排更好吃
腰內炸豬排好好吃，孩子喜歡吃炸豬排，每次來都可以很滿足
也可享用雙拼豬排、雞腿，一次滿足
起司也是厚厚一層，整個與炸物主食密合
雙拼可以知道豬排、雞排，口感香氣都不同
里肌肉炸豬排酥脆，帶出香濃起司香氣堆疊
去骨雞腿排，熱呼呼燙口帶出雞腿香甜、嫩度
濃厚起司香氣，有切割好夾取大口享用，引出鹹香乳香，好好吃
高麗菜絲、越光米白飯都是自取
味噌湯想續可以告知服務人員唷~
冬季限定莓好大三元:草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指、草莓冰淇淋鬆餅
限定草莓來了，一口氣推出三款夢幻草莓甜點、特調飲品
絕對充滿儀式感的約會秘密武器，草莓系列ALL IN
提拉米蘇是常態的甜點蛋糕，冬季推出爆料滿草莓提拉米蘇
使用大湖新鮮草莓配置，酸甜滋味搭配招牌提拉米蘇，絕對不輸給甜點蛋糕店唷!
馬斯卡彭起司採用北海道純淨的十勝乳源，抿在嘴裡帶出乳香
草莓上還會有Barry Callebaut可可粉的層次香氣，搭配提拉米蘇很夠味
最底下手指餅乾還會散發出咖啡酒釀香氣
很多朋友都會特地來買，就愛這款草莓提拉米蘇
下午茶點心、生日慶生蛋糕，都很適合
外帶都會有外盒、提袋，拜訪客戶當伴手禮甜點美食也很推薦
冰涼更好，層次香氣帶出草莓酸甜滋味，好喜歡
草莓冰淇淋鬆餅
去年一推出，很受歡迎的草莓冰淇淋鬆餅
吃飽飯後不用奔波，甜點、冰品一次搞定，還能吃到新鮮草莓
鬆餅都是自家特調，軟綿香甜，可以淋上龍眼蜂蜜超好吃
大湖草莓新鮮好吃，酸甜夠味
陪孩子來用餐，也可以享受優雅的草莓冰淇淋鬆餅
仙氣乾冰瀰漫，約會也非常浪漫
絕對噴發少女心的草莓甜點美食
淋上龍眼蜂蜜，帶出花香滋味格外好吃
愛情海的寶石戒指
充滿初戀滋味的 愛情海的寶石戒指，玫瑰、藍莓、草莓帶出的海洋般粉嫩色系渲染
放入藍柑橘寶石冰塊，讓每一口層次會慢慢的堆疊出來
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
冰涼解膩度，帶出酒香韻味
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
定食可以附的餐點很多，還有飲料、甜點可選唷!!
飲料有冬瓜檸檬、三筋奶茶、台東洛神花茶、無糖綠茶
熱飲有:養生牛蒡茶、水蜜桃果茶
甜點:黑芝麻冰淇淋、焦糖布丁、洛神菓子冰、榴槤生乳捲
洛神菓子冰
自家釀製的洛神果醬，搭配剉冰酸甜洛神滋味
洛神花咬下還有脆度口感
飯後消暑剛剛好，還很解膩
榴槤生乳捲
天啊!!!還有榴槤生乳捲，自家特製
好希望老闆販售，真的有夠好吃
蛋糕捲保有濕潤度，中心的榴槤生乳帶有冰淇淋口感
整個榴槤香氣飄散出來，好吃不甜膩
高雄平價炸豬排專賣店，想到炸豬排就來三筋
冬季限定草莓開跑，仙氣飄飄的少女心甜點
三筋-高雄1號店、三筋豬排、高雄豬排
位置:高雄市左營區富民路59號
營業時間:11:00~14:00、17:00~20:30
服務專線:07 556 1777
只提供現金支付
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