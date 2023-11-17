三筋炸豬排的草莓季又來了，每年都會提早開跑、搶先吃到新鮮草莓

一樣都是苗栗大湖草莓新鮮配送，堅持使用台灣在地草莓來做甜點蛋糕

來吃炸豬排美食，還能享用被炸豬排耽擱的甜點、特調飲品、冰品

高雄知名的三筋炸豬排，鄰近巨蛋商圈、義享百貨

炸豬排定食首選推薦，很適合聚餐、家庭聚會

連我兒子都喜歡來吃三筋炸豬排唷~~~~

還有女孩子喜歡的甜點蛋糕，都是店家自家研發製作唷!

冬季前搶先吃草莓甜點，就可以來三筋豬排專賣店

冬季限定莓好大三元:草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指、草莓冰淇淋鬆餅

炸豬排新品:爆滿起司焗烤豬排、雙拼起司炸豬排炸雞腿排

三筋-高雄1號店、三筋豬排、高雄豬排

位置:高雄市左營區富民路59號

營業時間:11:00~14:00、17:00~20:30

服務專線:07 556 1777

只提供現金支付

粉絲團:Facebook

老闆很用心，搶先讓大家吃到最新鮮又美味的草莓

都要親自到苗栗大湖採購、每日新鮮運送

讓大家來吃炸豬排定食，也可以享用到草莓甜點、點心

吃炸豬排定食餐點也能享受到甜點美食

蛋糕甜點都是自家研發製作，常常被朋友說被炸豬排耽擱提拉米蘇

冬季也推出草莓提拉米蘇，很多饕客吃飽都會外帶回家享用

甚至當作同事、家人的生日蛋糕唷!

吃炸豬排也可以儀式感滿滿，吃飽順便吃草莓甜點

甜點小點都很用心，堅持自家研發製作唷！

約會聚餐、商務用餐，內用定食餐點都可以享用白飯、湯品、高麗菜絲都是免費續加

爆滿起司焗烤豬排

終於來吃最邪惡的起司炸豬排，使用莫札瑞拉起司、帕瑪斯起司

端上來就聞到起司的濃厚香氣

腰內炸豬排配上邪惡有厚度的起司，熱呼呼出爐馬上拉起來好牽絲

整個香濃滋味都湧上來，帕瑪斯起司粉很夠味，加上莫札瑞拉起司就是好吃

大口咬下豬排還有酥脆外層，厚實豬排帶出香濃起司香，有夠邪惡

讓招牌炸豬排更加升級，推薦給起司控~~~

爆滿起司焗烤豬排牽絲不僅帶出香濃滋味，還帶有軟Q起司口感

這麼邪惡能不吃嗎?!起司控暴動了~~~

光是爆量起司炸豬排吃下去就很飽了，香濃起司香讓豬排更好吃

腰內炸豬排好好吃，孩子喜歡吃炸豬排，每次來都可以很滿足

也可享用雙拼豬排、雞腿，一次滿足

起司也是厚厚一層，整個與炸物主食密合

雙拼可以知道豬排、雞排，口感香氣都不同

里肌肉炸豬排酥脆，帶出香濃起司香氣堆疊

去骨雞腿排，熱呼呼燙口帶出雞腿香甜、嫩度

濃厚起司香氣，有切割好夾取大口享用，引出鹹香乳香，好好吃

高麗菜絲、越光米白飯都是自取

味噌湯想續可以告知服務人員唷~

冬季限定莓好大三元:草莓提拉米蘇、愛情海的寶石戒指、草莓冰淇淋鬆餅

限定草莓來了，一口氣推出三款夢幻草莓甜點、特調飲品

絕對充滿儀式感的約會秘密武器，草莓系列ALL IN

提拉米蘇是常態的甜點蛋糕，冬季推出爆料滿草莓提拉米蘇

使用大湖新鮮草莓配置，酸甜滋味搭配招牌提拉米蘇，絕對不輸給甜點蛋糕店唷!

馬斯卡彭起司採用北海道純淨的十勝乳源，抿在嘴裡帶出乳香

草莓上還會有Barry Callebaut可可粉的層次香氣，搭配提拉米蘇很夠味

最底下手指餅乾還會散發出咖啡酒釀香氣

很多朋友都會特地來買，就愛這款草莓提拉米蘇

下午茶點心、生日慶生蛋糕，都很適合

外帶都會有外盒、提袋，拜訪客戶當伴手禮甜點美食也很推薦

冰涼更好，層次香氣帶出草莓酸甜滋味，好喜歡

草莓冰淇淋鬆餅

去年一推出，很受歡迎的草莓冰淇淋鬆餅

吃飽飯後不用奔波，甜點、冰品一次搞定，還能吃到新鮮草莓

鬆餅都是自家特調，軟綿香甜，可以淋上龍眼蜂蜜超好吃

大湖草莓新鮮好吃，酸甜夠味

陪孩子來用餐，也可以享受優雅的草莓冰淇淋鬆餅

仙氣乾冰瀰漫，約會也非常浪漫

絕對噴發少女心的草莓甜點美食

淋上龍眼蜂蜜，帶出花香滋味格外好吃

愛情海的寶石戒指

充滿初戀滋味的 愛情海的寶石戒指，玫瑰、藍莓、草莓帶出的海洋般粉嫩色系渲染

放入藍柑橘寶石冰塊，讓每一口層次會慢慢的堆疊出來

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

冰涼解膩度，帶出酒香韻味

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

定食可以附的餐點很多，還有飲料、甜點可選唷!!

飲料有冬瓜檸檬、三筋奶茶、台東洛神花茶、無糖綠茶

熱飲有:養生牛蒡茶、水蜜桃果茶

甜點:黑芝麻冰淇淋、焦糖布丁、洛神菓子冰、榴槤生乳捲

洛神菓子冰

自家釀製的洛神果醬，搭配剉冰酸甜洛神滋味

洛神花咬下還有脆度口感

飯後消暑剛剛好，還很解膩

榴槤生乳捲

天啊!!!還有榴槤生乳捲，自家特製

好希望老闆販售，真的有夠好吃

蛋糕捲保有濕潤度，中心的榴槤生乳帶有冰淇淋口感

整個榴槤香氣飄散出來，好吃不甜膩

高雄平價炸豬排專賣店，想到炸豬排就來三筋

冬季限定草莓開跑，仙氣飄飄的少女心甜點

三筋-高雄1號店、三筋豬排、高雄豬排

位置:高雄市左營區富民路59號

營業時間:11:00~14:00、17:00~20:30

服務專線:07 556 1777

只提供現金支付

粉絲團:Facebook