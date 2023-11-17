2023 宜蘭美食評鑑》林場肉羹 – 宜蘭『曾經』必吃美食開箱

【林場肉羹】初訪心得

如果你打宜蘭美食或是宜蘭必吃懶人包的話，我想前幾名一定會有宜蘭「林場肉羹」這家店吧。除了各大部落客與媒體都以報導過之外，宜蘭林場肉羹的google評論更是高達9千多則的評論。這也是我當時想來踩點的主要原因，名氣兩個字XD。這次去的時候時間是早上11:00左右，可能因為還沒吃飯時間，不需要排隊就可以入座，算蠻幸運的。餐點的話我們只點了一碗招牌肉羹湯來吃吃看，畢竟宜蘭有很多美食，不想第一站就吃太飽XD。

。林場肉羹-肉羹湯。

『肉羹湯偏甜。』如果我只寫這段話，會不會有損我身為美食部落客的名聲XD。老實說，林場肉羹的羹沒有到值得這樣的名氣，湯頭雖甜但感覺少了一味。即使我們加了辣椒，喝起來也是少了一味的感覺。上網查之後才發現，評論中很多人提到這已經是傳到下一代後味道開始跑掉，而不是他們當時記憶中的味道。看完評論後，我就放心了XD。除了羹湯之外，肉羹本身倒是非常值得一提，非常嫩，咬下去會有種幸福感的那種嫩。下次來林場肉羹的話，不妨就來吃個肉羹就好。

【林場肉羹】店家資訊

名稱：林場肉羹

電話：03-9552736

時間：07:00 – 17:30

地址：265宜蘭縣羅東鎮中正北路109號

【林場肉羹】地理位置 / 怎麼去

宜蘭林場肉羹位於羅東林業文化園區附近，理智派一樣提供兩種前往方式給各位參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以使用火車前往羅東火車站厚後，往羅東林業文化園區步行約莫10分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友可以走國道三號轉國道五號宜蘭方向，於47-羅東交流道下，走台9線往羅東的中正北路方向行駛約莫5-10分鐘即可抵達。

【林場肉羹】停車位置

宜蘭林場肉羹位於羅東林業文化園區附近，停車的部分可以直接停到羅東林業文化園區，那邊位置非常多，不用擔心會沒位置。

【林場肉羹】價位 I 價目表 I 菜單一覽

林場肉羹的價位基本上是單一價位，無論你是選擇肉羹湯、肉羹米粉、肉羹麵、肉羹飯還是肉羹等，都是均一價55元。