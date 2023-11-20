「雲鼎阿二麻辣食堂」是一間主打個人麻辣鍋的餐廳，雖然麻辣鍋系列大部分的餐點都只有中辣跟大辣，不過其他餐點的辣度都可以自由調整，即便不敢吃辣的人也能嚐試看看，麻辣鍋跟藥膳鍋的部分還有附白飯、麵、冬粉，加上豐富的配料一鍋吃下來非常有飽足感，即便是麻辣鍋夏天依然高朋滿座，等天氣變涼或是冬天用餐人數更不用多說。

餐廳資訊

雲鼎阿二麻辣食堂 名稱 : 雲鼎阿二麻辣食堂 (台北永康店)

電話 : (02)2322-2286

地址 : 台北市大安區永康街6巷13號

營業時間 : 週一~週日 11:30-22:00

粉絲專頁 : 雲鼎阿二麻辣食堂

從捷運東門站5號出口步行大約2分鐘就可抵達，店面的招牌是紅色的非常顯眼

餐廳環境

店門口有貼上麻辣鍋底的成分，主要的辣椒是「朝天椒」，其餘的還有中藥的材料可以讓湯頭喝起來溫順許多

如果用餐完回家後還想品嚐一樣的美味，店內還有販售家庭號料理包，只要帶回家加熱即可

櫃台旁有放自製的辣椒罐，看到這個顏色就知道辣度絕對非常過癮

店內的座位還滿寬敞的，如果要併桌中間會放隔板讓大家用餐更自在

整間店的設計是中式風格十分有味道

這是坐的位子後面就是廚房，不斷聞到陣陣的香味，餐點還沒來口水都快滴出來了

餐具的部分在靠裡面的位子，旁邊還有開水可以飲用

除了白開水外還有各式飲料，常見的氣泡飲料外，還有綠茶跟奶茶

左邊是冰沙跟霜淇淋，如果不小心點太辣牛奶霜淇淋真的非常解辣

菜單

主要的餐點是以鍋類為主，大部分都是個人鍋，不過右上角還是有2人分享鍋，隔壁桌剛好有點真的超大一鍋，兩人吃綽綽有餘

餐點介紹

這次一共點兩鍋，一鍋是「成都剁椒酸湯魚片鍋」，另一鍋是「老東北酸白菜白肉鍋」，剛好兩鍋都是店內的新品

第一鍋是「成都剁椒酸湯魚片鍋」，附餐選的是麵，麵的部分都是刀削麵非常Q彈

整鍋大約一半是麵一半是配料，用料的部分比想像中的還要豐富

甜不辣一直都是我滿喜歡搭配麻料鍋的配料，吃起來Q彈多汁

接著是老酸菜，讓整鍋湯的味道更香濃，直接吃味道不會太重還滿中和辣度的

魚片的數量滿多片的，每一片都吸滿湯汁，一口咬下魚肉軟嫩還會噴汁

還有香Q的魚丸，整鍋下來如果湯少一點還滿像是麻辣燙的組合

湯頭的部分因為是麻辣鍋只有中辣跟大辣可以選，我們選的是中辣，不過喝起來辣度非常舒服，因為是用朝天椒的關係後勁還滿強的，愛吃辣的人一定會喜歡

第二鍋是「老東北酸白菜白肉鍋」，附餐一樣是選麵，整鍋的配料非常豐富

主要的料有肉片、酸菜、豆腐皮跟各式火鍋料

蔬菜的部分煮到滿軟爛的，吸飽湯頭吃起來鮮甜多汁

藥膳鍋的湯喝起來非常溫順舒服，天氣涼喝十分暖胃

酸菜的部分酸香多汁，味道完美跟湯頭融合在一起

刀削麵吃起來Q彈有勁，讓人忍不住一口接一口吃不停

往下撈還有豬血糕，吃起來非常軟嫩紮實

豬肉片吃起來鮮嫩，一口咬下滿滿都是酸菜湯頭的香味

吃飽後再來上一杯霜淇淋畫上完美的句點，霜淇淋的奶味滿重的不會太甜

結語

整體來說不管是店內風格還是餐點都十分到位，不過平日店內的人少稍微不足，出餐的整理的速度會稍微慢一點需要耐心等候，不過看到餐點份量的瞬間就會忘記之前的等待，喝完一口湯後就會沉浸在這鍋美食之中，不管是麻辣鍋還是藥膳鍋都有各自的特色風味，辣度香辣過癮、中藥藥膳溫順暖心。如果在用餐時段來至少需等候15-20分鐘以上，等冬天來的時候一定要盡早來排隊或是訂位。