寶島曼波的外觀就像一般住宅極不起眼

若不是隱約可以看到海報跟Pasta的字樣

真的會讓人懷疑是不是要誤闖民宅

大門跟窗戶始終貼著春聯招喜氣

窗邊設有洗手台可以供客人用餐前後使用

即使造訪的時間已經是1點過後的離峰時段

店內仍是滿滿客人

一直到午餐時間結束為止都持續有新客進入

真的是低調默默超人氣的美食店

店內提供客人無限制供應的紅茶與濃湯

餐具與調味料皆採自助方式

有點像牛排西餐廳的感覺

主餐提供琳瑯滿目的義大利麵

也有燉飯與焗烤菜色

清一色幾乎都在250元左右蠻合理的價格

如果想吃豪華一點的話也可以加價升級雙主菜

清爽的沙拉供應凱薩淋醬搭配不同的肉食

以義大利麵餐廳來說難得提供整整一頁十幾種蔬食菜色

非常友善蔬食客人

紅茶是熟悉的早餐古早味紅茶滋味

對我來說茶味有點淡偏水

玉米濃湯濃稠巧達奶油香氣充足

料多味美顧不得熱量也要多喝一碗

以免費提供的湯品來說非常有水準

煙燻鮭魚沙拉 TWD200

假日的胃還沒醒來不怎麼有食慾

簡單點了清新的生菜沙拉

滿滿一大盆搭配有點像波瀾陶器的盤子很漂亮誘發唾液

美生菜給的量不少非常新鮮清脆

煙燻鮭魚柔軟鹹度不太過軟嫩好吃

大量的雪白起司粉末宛如下雪一般增加香氣

雖然是凱薩沙拉但其實用的是很清爽酸甜偏和風的醬汁

番茄海鮮燉飯 TWD300

燉飯本身透著番茄紅醬的橘紅色澤

海鮮配料有蝦、蛤蜊跟章魚腳等種類豐富

飯粒本身屬於煮得比較軟的類型

不是傳統保留米心偏硬的口感

感覺有為了台灣人習慣的米飯滋味調整

蒜香小卷鮮蝦細扁麵 TWD420

招牌菜色豪放直接放了一整隻小卷在麵上

不過相較於之前看過的圖片這次我們遇到的小卷本人體型比較嬌小一點

鮮蝦大概有四隻個頭紮實

搭配青菜與洋蔥清炒蒜香濃郁

帶點微辣感刺激很夠味

細扁麵是我個人最喜歡的義大利麵條種類

吃起來非常有彈性不會太軟

對台灣人來說也很能接受是剛剛好的嚼勁

整體來說海鮮料很豐富對比價格蠻合理不貴

濃湯跟紅茶免費喝真的很佛心

難怪會深受附近上班族與學生的喜愛

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/20

花費: TWD920(沙拉+燉飯+義大利麵各1)

寶島曼波義大利麵

FB粉絲團/IG/官網

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:30-20:30

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 104 台北市中山區合江街71巷14號

電話: 02-2518-4619



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