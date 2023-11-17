為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北中山-[寶島曼波義大利麵] 近中山國中站合江公園旁，招牌整隻小卷澎湃海鮮義大利麵，料多玉米濃湯與古早味紅茶免費享用，巷弄間隱藏在地人氣美…

台北中山-[寶島曼波義大利麵] 近中山國中站合江公園旁，招牌整隻小卷澎湃海鮮義大利麵，料多玉米濃湯與古早味紅茶免費享用，巷弄間隱藏在地人氣美食

2023-11-17 21:58:50 Elisa 人氣：100
share
窩客好文

Elisa

發表篇數：324篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：寶島曼波pasta
phone02-2518-4619
place台北市中山區合江街71巷6號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

PXL_20230520_051504386_结果

寶島曼波的外觀就像一般住宅極不起眼

若不是隱約可以看到海報跟Pasta的字樣

真的會讓人懷疑是不是要誤闖民宅

PXL_20230520_061402937_结果

大門跟窗戶始終貼著春聯招喜氣

窗邊設有洗手台可以供客人用餐前後使用

PXL_20230520_053546857_结果

即使造訪的時間已經是1點過後的離峰時段

店內仍是滿滿客人

一直到午餐時間結束為止都持續有新客進入

真的是低調默默超人氣的美食店

PXL_20230520_051747987_结果

店內提供客人無限制供應的紅茶與濃湯

餐具與調味料皆採自助方式

有點像牛排西餐廳的感覺

PXL_20230520_051523247_结果

主餐提供琳瑯滿目的義大利麵

也有燉飯與焗烤菜色

清一色幾乎都在250元左右蠻合理的價格

如果想吃豪華一點的話也可以加價升級雙主菜

清爽的沙拉供應凱薩淋醬搭配不同的肉食

PXL_20230520_051602950_结果

以義大利麵餐廳來說難得提供整整一頁十幾種蔬食菜色

非常友善蔬食客人

PXL_20230520_051944134_结果

紅茶是熟悉的早餐古早味紅茶滋味

對我來說茶味有點淡偏水

玉米濃湯濃稠巧達奶油香氣充足

料多味美顧不得熱量也要多喝一碗

以免費提供的湯品來說非常有水準

PXL_20230520_054152170_结果

煙燻鮭魚沙拉 TWD200

假日的胃還沒醒來不怎麼有食慾

簡單點了清新的生菜沙拉

滿滿一大盆搭配有點像波瀾陶器的盤子很漂亮誘發唾液

PXL_20230520_054214296_结果

美生菜給的量不少非常新鮮清脆

煙燻鮭魚柔軟鹹度不太過軟嫩好吃

大量的雪白起司粉末宛如下雪一般增加香氣

雖然是凱薩沙拉但其實用的是很清爽酸甜偏和風的醬汁

PXL_20230520_054942722_结果

番茄海鮮燉飯 TWD300

燉飯本身透著番茄紅醬的橘紅色澤

海鮮配料有蝦、蛤蜊跟章魚腳等種類豐富

飯粒本身屬於煮得比較軟的類型

不是傳統保留米心偏硬的口感

感覺有為了台灣人習慣的米飯滋味調整

PXL_20230520_054504463_结果

蒜香小卷鮮蝦細扁麵 TWD420

招牌菜色豪放直接放了一整隻小卷在麵上

不過相較於之前看過的圖片這次我們遇到的小卷本人體型比較嬌小一點

鮮蝦大概有四隻個頭紮實

搭配青菜與洋蔥清炒蒜香濃郁

帶點微辣感刺激很夠味

PXL_20230520_054545950_结果

細扁麵是我個人最喜歡的義大利麵條種類

吃起來非常有彈性不會太軟

對台灣人來說也很能接受是剛剛好的嚼勁

 

整體來說海鮮料很豐富對比價格蠻合理不貴

濃湯跟紅茶免費喝真的很佛心

難怪會深受附近上班族與學生的喜愛

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/20

花費: TWD920(沙拉+燉飯+義大利麵各1)

寶島曼波義大利麵

FB粉絲團/IG/官網

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:30-20:30

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址:  104 台北市中山區合江街71巷14號

電話: 02-2518-4619


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

 

台北中山-[日式洋麵館 麵日和 Men Biyori] 中山站10分鐘老爺飯店後小巷，限量口味蒜辣與肉醬麵每日七食，天天大排長龍人氣名店，日本廚師經營道地和風義大利麵專賣

台北中山-[點二咖啡 •2 coffee studio] 近中山國小行天宮站花博新生園區旁，熱門奶油卡布與酒香提拉米蘇，百葉窗簾坐看飛機起降風景，藏身老公寓二樓個性復古咖啡廳

台北中山-[長板凳工作室。π。Handmade] 行天宮站與中山國中站中間近台北大學，大推台北最好吃自製奶酥厚片，招牌手撕雞吐司與日式炒麵，超熱門人氣美味早餐店

文章標籤

台北美食 台北義大利麵 中山區美食 中山區義大利麵 台北大學 寶島曼波 合江街美食 合江公園 合江街義大利麵 寶島曼波義大利麵 義大利麵 中山國中美食 行天宮美食 中山國中義大利麵 行天宮義大利麵
創作者介紹
創作者 Elisa 的頭像
Elisa

Addicted。戒不掉的癮




#台北美食
morechevron_right
文章關鍵字
台北美食 台北義大利麵 中山區美食 中山區義大利麵 more
檢舉
share
chevron_left

台北中正-[谷得好好紅茶專門GUUDTEA&COMPANY北

新北板橋-[FlourishBakery花咲]近板橋江子翠站5

chevron_right
延伸閱讀

SP 夏帕義大利麵

 Hayli Ann

台北中山-[日式洋麵館 麵日和 Men Biyori] 中山站10分鐘老爺飯店後小巷，限量口味蒜辣與肉醬麵每日七食，天天大排長龍人氣名店，日本廚師經營道地和風義大利麵專賣

 Elisa
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Elisa

發表篇數：324篇

作者的其它文章
同類據點
雲客來山西刀削麵館 照片

雲客來山西刀削麵館

3.95 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
史大華精緻麵食和平店 照片

史大華精緻麵食和平店

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
點牛肉麵 照片

點牛肉麵

4.95 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
滿塘台南虱目魚-西門店 照片

滿塘台南虱目魚-西門店

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
初點良食 照片

初點良食

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up